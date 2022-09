A Nemzetek Ligája A ligájában az utolsó, olaszok elleni hazai összecsapáson már egy döntetlen is elegendő lenne Magyarország válogatottja számára, hogy bejusson a sorozat négyes döntőjébe.

A Videoton korábbi legendás labdarúgója, a fehérvári ovifocit még 73 esztendősen is koordináló Tiber László szerint a magyar csapat meglepheti az olaszokat is.

- Azt várom, hogy az eddigi teljesítményt - ha lehet - még fokozzák. Azzal a kellő önbizalommal, amit az utóbbi mérkőzéseken láttunk, valamint a meglévő taktikai repertoárból merítve, ami ellen tehetetlenné váltak a világklasszis futballisták és csapatok, újra eredményes futballt mutathat a válogatott - vélekedett Tiber László. - Ha ezt a játékot meg tudják tölteni még egy kis offenzívabb focival is, akkor reális az esély arra, hogy csoportelsők legyünk, vagy akár még az olaszokat is legyőzzük. A hozzáállásunk, a mentalitásunk kifogástalan, láthatjuk, hogy ebben a játékrendszerben benne van az eredményesség, s ez kellő önbizalmat kell, hogy adjon. Már ettől elhihetik a játékosok, hogy a világon nincs olyan csapat, amely ellen ne lépnénk fel eséllyel. Valószínűleg az ellenfeleket meglepi a nagyon fegyelmezett, kulturált futballunk, ami eddig nem volt jellemző a magyar labdarúgásra. Egymásra talált edző és csapat, olyat találtak ki, ami megbénítja a világhírű futballisták játékrendszerét is.

Tiber László

Forrás: molfehervarfc.hu

- Felkészületlenek az ellenfelek arra, hogy ilyen kiválóan játszani tudja a magyar csapat a védekezési struktúráját és abból szervezett és komoly átmenettel váltanak támadófutballra. A németek ellen például Lipcsében több lehetőségünk volt, mint a klasszisokkal felálló hazaiaknak. Marco Rossinak hatalmas szerepe van ebben, szakmai hozzáértése mellett mentálisan és érzelmileg is találkozott a csapattal. Kialakult egy olyan mag a válogatottban, akik fiatalok, tehetségesek, olyan bajnokságokban futballoznak, ahol át tudják venni azt a mentalitást, ami már alap volt évtizedekkel ezelőtt is az olyan pontvadászatokban, mint a Bundesliga. Ahol minden edzés egy bajnoki mérkőzéssel ér fel a játékosok számára. Ez magyar pályákon egyelőre még nem látható.

Az EHF-kupa-győztes egykori kézilabdázó, a Gárdony-Pázmánd NKK NB I/B-s női kéziseinek edzője, Virincsik Anasztázia ugyan saját sportága nemzeti együttesét nagyobb figyelemmel követi, de van véleménye a labdarúgó-válogatottról is.

- Nem mindegyik focistát ismerem, az elődök miatt nem nézek igazán magyar focit, de az eredményeikkel képben vagyok - mosolygott Virincsik Anasztázia. - Szalai Ádám németek ellen szerzett gólját pont láttam, akkor toppantam be épp edzésről hazatérve. Úgy látom, egyben van a válogatott. Szerintem tudtunk abból profitálni, hogy sok játékosunk külföldön játszik. Fegyelmezettek a magyar játékosok, állóképességben is felvesszük a harcot, a fizikális lemaradás már a múlté. Ebből fakadóan a technika is jobban működik, s ha ez a kettő klappol, akkor jöhet a taktika.

Virincsik Anasztázia

Forrás: Kricskovics Antal

Bírja a csapat a nyomást, s ebben a szurkolóknak is nagy szerepe lehet, annál nagyobb motiváló erő, mint mikor tolong a telt ház, szerintem nincs. Ha továbblovagolja ezt a flow-t a válogatott, az olaszokat is meglepheti. Nem tudom, hogy dolgozik Marco Rossi, de az biztos, hogy komoly elméleti tudással rendelkezik, mindemellett az emberi kvalitásai is meghatározóak. Itt már nem pedagógusnak kell lennie. Jó szakember, aki nagyon jól nyúl az emberekhez, talajon tartja a futballistákat. Jó hallani a nyilatkozatokat, "átjön", hogy szeretik egymást és mindent megtesznek a csapatért. Jó csillagzat alatt játszhat a válogatott. Megvan a közönség szeretete, a kapitány bizalma, az edző tekintélye, a taktikai fegyelem, a fizikális felkészültség, a nemzetközi tapasztalat. Egyfelé megy mindenki. Az olasz csapat sem mehet biztosra ellenük, az olaszokon van a nagyobb teher. Ha ezt a magyar válogatott jól meglovagolja, eredményes lehet.

Zilai János, a Fehérvár Enthroners amerikai futball-csapat játékosa a tojáslabdával van jó barátságban. Gyerekkorában, ha „európai” hagyományos futballról volt szó leginkább a kapuban állt, nem kötött szoros barátságot a gömbölyű labdával, ám szívesen volt védő, ahogy mondja „gázolni” mindig tudott. Szoboszlai Dominikék sikerei őt is megragadták.

- Az utóbbi időben egyre inkább követem a válogatottat, nagyon jó irányba indult el a szekerük a srácoknak. A Németország elleni meccs is hidegrázós volt, nem csak nekünk, hanem mindenki számára, aki hozzám hasonlóan kevésbé hitt a csapatban. Meccsről-meccsre kellemesen csalódom a csapatban, látom a realitását annak, hogy a következő években is hasonlóan sikeresek legyünk. Már gondolkodtam azon is, hogy kimegyek egy válogatott meccsre! Persze a mi, a Koronázók szurkolói is fantasztikusak, de egy válogatott mérkőzésnek is igazán különleges hangulata van.

Zilai János Fotó: Fehérvár Enthroners

Kovács Sarolta, a Volán Fehérvár világklasszis öttusázója is követi a magyar labdarúgó-válogatott sikereit. Férje, az egykori felcsúti akadémista révén egyébként sem áll messze a futballtól.

Kovács Sarolta, a labda, és Nikolics Nemanja - Saci a tavalyi Vidi-Fradi rangadón a kezdőrúgást végezte el

Fotó: Török Attila

- Nagyon jó sorozatban vagyunk, és abban bízom, hogy ezt a formát az olaszok elleni mérkőzésre is át tudjuk. Pénteken a németeket is legyőztük, az olaszok sem jelenthetnek akadályt. Nagyon elkapta a csapat fonalat. A baráti társaság révén Nagy Zsolt, „Joe-t” ismerem személyesen. Sajnálom, hogy a sérülése miatt nem lehet ott a végjátékban. Megérdemelte volna, hogy ő is ott legyen ezeken a meccseken is. Ha jól tudom, hamarosan visszatérhet a pályára. Izgalmas, szoros meccs lesz a mai, érzésem szerint több gól fog esni, mint a németek elleni mérkőzésen, remélem mi szerzünk többet!

Szélig Viktor, a Hydro Fehérvár AV19 általános menedzsere bár az időpontok ütközések miatt nem tudja mindig élőben nézni a magyar válogatott mérkőzéseit, utólag mindig utána olvas az eredményeknek.

Szélig Viktor, a fehérvári hokisok általános menedzsere

Forrás: Mészáros Mátyás / MW Archív

– Nagyon tetszik, amit csapatként csinál a válogatott, Szalai Ádám története pedig mesébe illő, ahogy alakult. Mindenki megdolgozik a jó eredményekért, megszolgálják a szurkolók és az egész ország bizalmát. Figyelemreméltó produkció az, amit eddig csinált a válogatott. Nem mindig tudom élőben követni a mérkőzéseket, hiszen sokszor egyszerre játszunk mi is velük, de azért próbálok utána olvasni, nagyon szurkolok Marco Rossi együttesének. Ahogy mindenki mást, úgy engem is meglepett a mieink produkciója, hiszen ez nem volt elvárás ebben a nehéz és erős csoportban. Azonban az ilyen teljesítmény is nagyon jó példa arra, hogy alázattal és jó felkészüléssel bármilyen eredmény elérhető.

Garda Krisztina a DFVE és a magyar női vízilabda-válogatott csapatkapitánya ha teheti figyelemmel kíséri a magyarok mérkőzéseit, sőt a Németország elleni hazai találkozón a Puskás Arénában szurkolt a mieinknek.

Garda Krisztina a TV-ben fogja nézni a ma esti mérkőzést

Forrás: Dömötör Csaba / MW

– Nagyon megbecsülendő, ahogy a válogatott a Nemzetek Ligájában szerepel. Korábban voltak vereségek olyan együttesektől, akik papíron gyengébbek nálunk, akkor sokat szidták őket. Szerintem most nagyon jó csapatunk van. Nagyjából az összes mérkőzést próbáltam követni, az itthoni, németek elleni összecsapáson kint is voltam a stadionban. Biztos vagyok benne, hogy ma este is fantasztikus hangulat lesz, még ha nem is vár könnyű feladat labdarúgóinkra, hiszen mégis csak az olasz nemzeti tizenegyről beszélünk. Biztos, hogy harcolni fog majd a magyar válogatott, Marco Rossival nagyon jó úton halad a csapat. Örülni kell ezeknek az eredményeknek, még ha nem is Eb, vagy vb kvalifikációról van szó, az ilyen szintű csapatokat jó dolog legyőzni, bravúros teljesítmény. Bízom benne, hogy ma este is sikerül a bravúr.

Barzsó Henrietta, a Sárosdi Animal SE Európa-bajnok szkanderversenyzője reméli, Szalai Ádám búcsúmérkőzése igazán emlékezetes lesz.

Barzsó Heni (balra) győzelmet remél az olaszok ellen

Forrás: Barzsó Henrietta

– Az elmúlt időszakban sokat fejlődött a magyar foci önmagához képest. Szurkolok nekik este is, szerintem jó esélyünk lehet olyan eredményt elérni, amivel meglehet a csoportelsőség. Olaszországban ugyan kikaptunk, de a hazai pálya előnye sokat segíthet, a telt házas stadion nagyon nagy erőt adhat a magyar csapatnak. Szalai Ádámnak ez lesz az utolsó válogatottbeli fellépése, mindent bele fog adni ebben biztos vagyok, remélem, hogy a németek után az olaszoknak is betalál majd.