Dunaújváros Futsal - Asterix Érd 7-5 (4-1)

Vezette: Kakuk Szabolcs – Vida Sándor – Aczél Tibor

Dunaújváros Futsal: Bán – Ivacs 1, Csányi 3, Szili, Godslove 2. Csere: Kovács K., Villám, Dobrovitz, Perjési 1, Németh T., Tóth Á. Vezetőedző: Tóth Árpád.

Asterix Érd: Pétervári – Nádas 1, Pászti, Kovács A., Szabó K. 2. Csere: Martin,Kozák, Danczák, Balazsin 1, Borka 1, Végh, Papp M. Vezetőedző: Haffner György

Az újonc Pest megyei legénység korántsem érkezett feltett kézzel az Egyetemi csarnokba, bizonyítja ezt, hogy bő tíz percig egyenrangú ellenfelei voltak a házigazdáknak. Majd gyorsan, két perc alatt két gólt rámolt be az Ivacs Gábor-Egejuru Godslove Ukwuoma duó, és innentől már nem is adta ki a találkozó irányítását a kezéből a Dunaújváros Futsal. A félidő zárásaként Csányi Dávid használta ki még az érdi védelem megingását, és ezzel magabiztos, háromgólos előnnyel várhatták a szünetet. A pihenőt követően kétszer is szépítettek a vendégek, erre lekopírozva az első félidőt ismét két percen belül Godslove és Csányi jóvoltából újabb két találattal válaszoltak a piros-fehérek. Igaz, a négygólos előny birtokában a hajrára kissé lazábbra vették, erre vérszemet kapott az Asterix, kétszer is eredményesek voltak, ám az újvárosi sikert nem veszélyeztették.

A Dunaújváros Futsal jelenleg a tabella 7. helyét foglalja el, és legközelebb majd 2022. október 3-án a Haladás VSE II. csapatát fogadja hazai pályán.