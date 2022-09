A Mol Fehérvár FC rendkívül visszafogott játékát büntette a DVSC. A megbízott edzőként Dombi Tibor vezette debreceniek 1-0-ra verték a Vidit. A piros-kékek távol álltak a gólszerzéstől, s így nem lehet még pontot sem szerezni.

Michael Boris, a fehérváriak vezetőedzője csalódottan értékelt.

- Gratulálok a Debrecennek a győzelemhez! Előzetesen is tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk, hiszen edzőt váltottak a hazaiak, ez pedig az ellenfél játékosainak extra motivációt jelentett. Az első félidőben megvoltak a momentumaink, gondolok itt például Palkó (Dárdai - a szerk.) szabadrúgására vagy Budu (Zivzivadze - a szerk.) emelésére, de a ráadásban nagyon rossz pillanatban kaptunk gólt. A második játékrészben mindent kitettünk a pályára, de nem sikerült gólt szereznünk. Ki kell elemeznünk a történteket. Rendkívül csalódottak vagyunk, a Kecskemét elleni győzelem után mindenképp felfelé szerettünk volna elindulni a tabellán. Dolgozunk tovább, hogy jól teljesítsünk a bajnokságban, a jövő heti meccsre való felkészülésre hosszú idő után egy teljes hét áll majd rendelkezésünkre, ahol végre már mindenkire számíthatok majd, Makarenkóra a kéztörése és Kastratira a pénteki kisebb sérülése után is.



Dombi Tibor - ahogy 1993-ban játékosként - edzőként is a Vidi ellen debütált.

- Természetesen az alap dolgokat elmondtuk a játékosoknak, a videóelemzőnk is kielemezte a Fehérvárt, de tudtuk, hogy a legfontosabb az lesz, hogy emelt fővel játsszunk, segítsük egymást, a támadó játékosok is példát mutassanak azzal, hogy visszazárnak védekezésben, és persze kellettek nagy védések és szerencsésen is pattantak a labdák, de nagyon sokat tettünk ezért. A legjobb pillanatban rúgtuk a gólt, a cseréink is jól szálltak be, minden játékossal elégedett lehetek. Bebizonyítottuk, hogy akarattal és szívvel mindent el lehet érni - vélekedett a DVSC trénere.

JEGYZŐKÖNYV



Debreceni VSC – Mol Fehérvár FC 1-0 (1-0)

Debrecen, 5014 néző. V.: Karakó Ferenc



DVSC: Hrabina – Bévárdi, Romancsuk, Deslandes, Ferenczi J. – Baráth P., Horváth K. (Kyziridisz, 40.), Varga J. (Lagator, 70.) – Dzsudzsák, Do. Babunski (Matar, 70.), Szécsi M. (Neofytidisz, 89.) Megbízott edző: Dombi Tibor



Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Serafimov (Ljednyev, 86.), Larsen, Stopira – Nego, Pinto (Bumba, 66.), Fiola, Hangya (Heister, 72.) – Bamgboye (Kodro, 66.), Dárdai (Schön, 66.) – Zivzivadze. Vezetőedző: Michael Boris



Gól: Do. Babunski (45+2.)

Sárga lap: Babunski (32.), Ferenczi (74.), Baráth (86.), Dzsudzsák (90.) ill. Pinto (11.), Hangya (28.), Stopira (54.)