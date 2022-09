A Mol Fehérvár FC-ből két játékos került be a nemzeti csapat bő keretébe, Fiola Attila és Nego Loic kapott meghívott az olasz szakembertől. Azonban rajtuk kívül is találhatunk Fejér megyei kötődésű játékosokat. Bolla Bendegúz, Mocsi Attila és Kleinheisler László is játszott vagy a Puskás Akadémia, vagy a Vidi színeiben, utóbbi mind a két csapatban is szerepet kapott, rajtuk kívül ott van Marco Rossi keretében a fehérvári Szoboszlai Dominik is.

Nemzetek Ligája, csoportkör, A-Liga 3. csoport:

Szeptember 23., 20.45: Németország – Magyarország

Szeptember 26., 20.45: Magyarország – Olaszország

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Budapest Honvéd FC)

Védők: Bolla Bendegúz (Grasshoppers – Svájc), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (Mol Fehérvár FC), Kecskés Ákos (LASK – Ausztria), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Mocsi Attila (Zalaegerszegi TE FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Fenerbahce – Törökország)

Középpályások: Baráth Péter (Debreceni VSC), Kerkez Milos (AZ – Hollandia), Kleinheisler László (NK Osijek – Horvátország), Nagy Ádám (AC Pisa – Olaszország), Nego Loic (Mol Fehérvár FC), Schäfer András (FC Union Berlin – Németország), Styles Callum (Millwall FC – Anglia), Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Szalai Ádám (FC Basel – Svájc), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig – Németország), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Varga Kevin (Hatayspor – Törökország)