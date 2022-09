A nyár folyamán igen jelentős változások történtek az újvárosi klubnál, új vezetőedzővel indították a szezont, Vágó Attilát a tősgyökeres dunaújvárosi születésű, az eddig a veszprémi utánpótlásban dolgozó Rapatyi Tamás váltotta a kispadon, akinek munkáját Törő Szabolcs és Sipos Lajos segíti.

Az ötszörös magyar bajnok, kétszeres EHF Kupa-győztes Kohász szakmai igazgatója Bulath Anita és Vertig Csaba operatív igazgató köszöntötte a mérkőzés előtt a junior világbajnok Farkas Johannát, aki a junior világbajnokságon viselt mezét jótékony célra, az Adni Jó Kupa számára ajánlotta fel.

Kellőképpen feltüzelve, a bajnokságban Arany Rebeka és Szalai Babett nevéhez fűződött az első két hazai találat. A csabaiak próbálták csökkenteni a hátrányukat, de Szalaival nem bírtak, aki hét perc alatt háromszor talált be. 2-6 után tette le először a lila-fehérek NB I-ben debütáló vezetőedzője, Papp Bálint az időt kérő zöld kártyát, bízva abban, hogy megállíthatják a Kohász-hengert. Nem túlságosan sokat értek azonban az intelmek, mert a 12. percre Gabriella Bartulovic gólja még jobban meghozta a hazai szurkolók hangját. Könnyű gólokat szerzett a DKKA, igaz a vendégek az újvárosi térfél szinte minden pontjáról tüzeltek, de ezek eléggé esetleges löketeknek bizonyultak. Negyedóra elteltével kis túlzással sort cserélt Rapatyi Tamás - persze megtehette, mivel csapata öt góllal, 9-4-re vezetett. A szakember a hathetes felkészülés alatt egy új szisztémát próbált megtanítani a lányokkal, irányító szellemű kézilabdát kezdtek el játszani, tanulni. Mindenesetre úgy tűnt, hogy „ül” az újdonság, jól pörögtek a vendéglátók. Még az sem okozott zavart, hogy a csabai ketrecben a horvát válogatottban is megfordult Marina Razum néhányszor megbabonázta a kapura törő játékosokat, akik vagy bele, vagy a kapufára lőtték a labdát. Többek között a kihagyott helyzeteknek is köszönhetően feljött közben a 25. percre kettőre (11-9) a viharsarki gárda, Rapatyi ezt természetesen nem hagyta szó nélkül, ám ettől nem ijedtek meg a lilák, és Gyimesi Kitti még egyet faragott a hátrányon. Sanszuk volt az egyenlítésre is, ez sikerült Marija Lanistanin hetesével, 12-12. Nem volt okuk az örömre a DKKA híveinek, mert Mayer Szabina a félidő lefújásának pillanatában először vezetéshez juttatta az Előrét.

A szünet után az első két Szalai-helyzet kimaradt, míg Bucsi Lili kétgólosra növelte a vendégelőnyt, 13-15. A 35. percre érte utol ellenfelét a Kohász Szalai ötödik góljával, majd Krupják-Molnár Beatrix pillanatokra visszavette a vezetést, de a rendkívül agilis Lanistanin ezt nem hagyta annyiban, 16-16. Felváltva vették be a felek a kapukat, igazán egyik csapat sem tudta a másikat faképnél hagyni. Aztán Szalai, aki mind támadásban, mind védekezésben segítette csapatát felcsillantotta a reményt, és rögtön 20-18 állt az eredményjelzőn. Igaz ehhez kellettek Bartulovic nagy védései is, valamint a továbbiakban az ellenállhatatlan Farkas két találata. Kissé megnyugodhatott a Kohász, bár közel hat percet kellett várni az újabb gólra, ekkor Farkas már hetedszer volt eredményes, és hosszú idő után lett hat a különbség, 24-18. Ezt követően már semmi nem veszélyeztette a DKKA győzelmét, amelytől láttunk jó periódusokat is, és a feltétlenül bíztató.

- Végig kitartóan küzdött a csapat. Sajnos a védekezésünk az első félidőben nem működött, a támadójátékunk is hektikusnak bizonyult, de tiszta hittel, akarattal igyekeztek a lányok kijavítani a hibákat. A második játékrészre ezt rendezni tudtuk, így sikerült fordítanunk. - fogalmazott Rapatyi Tamás a lefújás után.

Jegyzőkönyv:

Dunaújvárosi Kohász KA – EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 30-26 (13-14)

Dunaújváros, 400 néző, Vezette: Őri Erika, Pozdena Erika

Dunaújvárosi Kohász KA: Bartulovic 1 – Arany R. 3, Borgyos 1, Szalai B. 6, Weisheitel 2, Poczetnik 1, Kazai 1. Csere: Oguntoye (kapus), Nick 2, Farkas J. 10 (5), Horváth P., Matucza, Krupják-Molnár 1, Lakatos P., Fodor N. 2, Agócs. Vezetőedző: Rapatyi Tamás

Békéscsabai Előre NKSE: Razum – Andróczki, Lanistanin 6 (5), Vámosi P. 1, Mayer 4, Gyimesi 5, Kukely K. Csere: Szabó D. (kapus), Giricz 1, Termány 3, Bucsi L. 3, Horváth G., Borbély M. 3 (1), Török F. Vezetőedző: Papp Bálint

Kiállítások: 12, ill. 6 perc Hétméteresek: 5/5, ill. 7/6