A most 17 esztendős Horváth Máté Bendegúz súlyos betegséggel küzd, s gyógyulásában a Mol Fehérvár FC játékosai is igyekeznek segíteni.

A piros-kék klub Máté három kedvenc vidis játékosának, Nego Loicnak, Fiola Attilának és Stopirának a dedikált hazai mezét bocsájtotta jótékonysági licitre. A kezdőlicit 30 000 forint, a licitlépcső pedig 10 000 forint mindhárom mez esetében. A licitálás szeptember 20-án indult és szeptember 27-én, 12:00 óráig tart.

Emellett Mátét egy saját mezzel is meglepi a Vidi, amelyet aláírt az egész csapat.

A Mol Fehérvár FC csapatkapitánya tájékoztatása szerint az "öltöző" is hozzájárul Máté kezelésének a támogatásához. A több mint egymillió forintot kedden a fehérváriak kapusa, Kovács Dániel, személyesen vitte el a családnak.

Aki a liciten nem tud részt venni, de segítené a családot, az alábbi számlaszámon teheti ezt meg:

OTP BANK: 11773487-01939435

Kedvezményezett: Horváth Krisztián

Közlemény: Horváth Máté Bendegúz