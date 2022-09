A 3. fordulóban még az összes NB I-es és NB II-es csapat érdekelt, de néhányuknak egész biztosan ez lesz a végállomás a sorozatban. Több olyan párharcot is rendeznek ugyanis, ahol másodosztályú együttes fogad élvonalbeli csapatot, így adódott, hogy a csákvári legénység szombaton 16 órától megpróbálhatja kiejteni az OTP Bank Ligában jelenleg a 4. helyen álló felcsúti gárdát.

Az Aqvital FC az utóbbi két évben a mindkét alkalommal a Paksi FC ellen búcsúzott a küzdelmektől. A 2020-2021-es idényben a Szarvaskend SE volt az első ellenfelük, rajtuk igen könnyen 10-1-es győzelemmel léptek túl, majd szintén idegenben következett a Budaörs SC, ezt az összecsapást 3-1-re nyerték meg. A következő körben a korábbi csákvári vezetőedző, Bognár György által dirigált Paksi FC-vel szemben fordulatos, és izgalmas csatában 3-2-re maradtak alul, és fejezték be a további küzdelmeket. A 2021-2022-es szezonban 5-0-as győzelemmel nyitottak Monoron, majd 2-0-as sikert értek el el a PMFC ellen, ám a paksiak újfent - most 2-0-ra - tudtak nyerni a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban.

Idén, egyelőre úgy tűnik, egy időre talán megszakadhat a paksi átok, ám Fortunának köszönhetően korántsem kaptak könnyebb ellenfelet. A Puskás Akadémia FC a 2017-2018-as idény során érte el fennállása eddig legnagyobb sikerét azzal, hogy bejutott a Magyar Kupa fináléjába, de ott elvérzett az Újpest FC elleni büntetőpárbajban. Mindenesetre az előző két szezonban felemás mérleggel zárták a sorozatot. Előbb 2020-2021-ben négy fordulóban léphettek pályára. Az első három játéknapon még gólt sem kaptak, sorrendben 7-0-ra ütötték ki a Toponár SE, és 4-0-ra a Szentlőrinc SE csapatait. Majd a Hódmezővásárhelyi FC otthonában is hármat lőttek. Esélyesei volt az Újpest FC elleni párharcnak is. de az ellenük rendre „feltámadó” lila-fehérek 2-1-re legyőzték őket a Pancho Arénában Georgi Beridze 84. percben lőtt góljának köszönhetően. A 2021-2022-es kiírásban mindössze két mérkőzést játszhattak. Előbb a BFC Siófokot hazai pályán ugyan legyőzték 3-0-ra, ám nagy meglepetésre az ETO FC Győr megállította őket. Itt egyetlen találat döntött, a második félidő elején Vernes Richárd vette be Markek Tamás kapuját.

Érdekesség, hogy a tavalyi évtől a PAFC-ot erősítő hálóőr pályafutása szorosan kapcsolódik a Csákvár csapatához is, hiszen négy évet töltött az együttes kötelékében, mielőtt tavaly nyáron a felcsútiakhoz szerződött.

- Amióta eljöttem Csákvárról, kicserélődött a csapat, de még mindig maradtak olyan játékosok, akikkel hosszú éveken keresztül együtt játszottam. Nagy valószínűséggel, az eredmények alapján nem így képzelték el a bajnoki rajtot, hiszen a tabella hátsó régiójában állnak. Többre hívatott ez a csapat, és ezt a bajnokság hátralevő részében biztos, hogy bizonyítják. Az ott töltött négy év alatt számos tapasztalattal és barátokkal lettem gazdagabb, de ezeket az érzéseket, érzelmeket félre kell tenni a mérkőzés alatt. Jól fel kell készülni az ellenfélből és megfelelő jó hozzáállással nem lehet mást a célunk, mint a továbbjutás. Mi vagyunk a meccs esélyesei, nem szabad abba a hibába esni, mint tavaly az ETO ellen. Ott kissé kényelmesen kezdtünk, és ez sajnos megbosszulta magát. A recept pedig az lehet a Csákvár ellen, hogy már az első félidőben vezetést szerzünk, gólokat rúgunk, és akkor magabiztos játékkal továbbjuthatunk – fogalmazott csapata honlapján Markek.

Csákváron jelenleg az Akadémiától kölcsönbe érkezett, és lehetőséget kap Auerbach Martin, Gazdag Vajk, Kirillo Janickij, valamint Körmendi Kevin. „Hazatért” viszont a nyár folyamán Ominger Gergő, ám mellette még több egykori Puskás-nevelés is elhagyta a csákvári klubot, így Kalmár Benedek a szlovák Komárno, Major Gergő a BFC Siófok, míg Hosszú Zétény a Vasas FC játékosa lett.