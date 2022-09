Egyáltalán nincs jó passzban az Aqvital FC Csákvár gárdája, ráadásul továbbra is gondot okoz számukra a lehetőségek kihasználása, hiányoznak a lőtt gólok. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy hét játéknap alatt mindössze ötször vették be az ellenfelek kapuit. Nem lesz könnyű dolguk az NB I-ből kieső, de oda egyértelműen visszavágyó győriekkel szemben sem. Az osztály talán legstabilabb védelmét kellene feltörniük Baracska Rolandéknak, a tetejébe idegenben eddig mindössze egyszer tudták bevenni az ellenfelek az egykor a Videoton FC-ben is bemutatkozó Hársfalvi András kapuját.

A két csapat legutóbb a 2020/2021-es idényben találkozott az NB II-ben, Csákváron az AFC nyert 2-1-re Madarász Már két góljával, míg Gyirmóton Heffler Norbert triplájának köszönhetően 3-0-ra győzött a házigazda.

A Gyirmót hétfőn hazai pályán szenvedett 2-1-es vereséget a DVTK-tól, így minden bizonnyal kellően felpaprikázva érkeznek Csákvárra.