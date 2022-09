Korábban a kispályás labdarúgó tornákat a Városi Labdarúgó Szövetség rendezte, ám az élet igazolta a Liga megálmodóit. Mindenesetre az első, 2013-as idényben sokan emlékezhetnek arra, hogy 72 együttes indult. Ez volt az első olyan amatőr bajnokság, ahol igénybe vették szervezők az MLSZ egész infrastruktúráját, adatbázisát, és médiahátterét. Több város, ahol hasonló bajnokságokat rendeztek, érdeklődve figyelte anno, hogy Székesfehérváron hogyan válik be az új kezdeményezés. A bajnoki rendszer kialakításakor alapvető célkitűzés volt a kedvező nevezési díj. Úttörők voltak ebben a tekintetben a fehérváriak, mintát adtak az országnak, így már többek között Győr, Mosonmagyaróvár, Veszprém, Tatabánya, Debrecen és Miskolc is átvette ezt a lebonyolítási formát

Az előző évi kiírásban összesen 61 csapat jelezte részvételét a különböző osztályokban, és ez a szám most is meg lehet, sőt talán túl is szárnyalhatja.

Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága, valamint a Liga honlapján keresztül már lehet nevezni a 2022/2023-as bajnokság küzdelmeire. A nevezési díjak minden költséget magukban foglalnak, hogy a játékvezetői díjak központilag kerülnek kiszámlázásra, mely tartalmazza a játékvezetői díj bruttó összegét, a járulékokat és egyéb költségeket is. A nevezési díj összege: I. osztály és II. osztály / „Alap” osztály: 120.000,- Ft.; III. osztály: 120.000,- Ft.; melynek legalább 50%-át a nevezés határidejéig az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság számlájára kell átutalni, vagy megfizetni. Feltétlenül fontos, hogy a bajnokságba csak az a sportszervezet nevezhet, amelynek nincs lejárt tartozása a MLSZ, illetve az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága felé. Vannak kötelező mellékletek, amelyeket csatolni kell a nevezéshez: a nevezési díj befizetésének igazolása, sportegyesület esetén szükség van a bírósági kivonatra, amely a sportszervezet bejegyzéséről szóló társadalmi szervezet kivonatának eredeti példánya (2022. augusztus 1. utáni keltezésű). Vállalkozás esetén pedig Tárolt Cégkivonat, illetve Civil Társaság esetén a Civil Társaságot létesítő társasági szerződés.

A bajnokság őszi idényét előreláthatólag 2022. október 3. és december 31. között rendezik, míg a tavaszi szezon 2023. január 1-től június 30-ig tart.

A sorozat mérkőzéseinek a Főnix Műfüves csarnoka, és a Tóvárosi Általános Iskola tornaterme ad otthont ebben az idényben is.