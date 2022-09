Pontosan egy éve is ugyanez volt a menetrend, az NB I-es nyitófordulóban a Paks fogadta az Albát, a fehérváriak nagy csatában, hosszabbítás után nyertek 106-104-re. Az elmúlt hónapok történései ezúttal is a koronázóvárosiak diadalát ígérték a péntek esti bajnokin, a csapat magyar magja együtt maradt, továbbá jól igazoltak: érkezett a válogatott irányító, Somogyi Ádám, valamint a négy légiós is megtette a magáét az edzőmeccseken. „Bár nem voltunk messze a döntőtől, a legutóbbi bronznak örültünk, azonban idén többre vágyunk” – mondta a kezdés előtt a fehérváriak klubelnöke, Balássi Imre. A tolnaiak első embere, a korábbi remek center, Gulyás Róbert is optimistán tekintett a szezon elé. „Az edzőmeccsek jól sikerültek, de nem a nyáron kell bizonyítani, hanem ősszel, a bajnokikon. A tavasz nehéz volt, nagy nehézségek árán maradtunk az élvonalban. Most jóval nyugodtabb idényt remélek. Azt természetesen tudjuk, nem az Albával fogunk versenyezni a szezonban, ezzel együtt is bízom a jó indulásban.”

A fehérváriak jó előjelekkel várták a derbit, egy hete Németországban verték 93-90-ra a Bundesligában élcsapatnak számító Ulm együttesét, Somogyi, Takács Milán, DeCosey, Ford, Philmore összetételben kezdtek, az első két dobás a vendégek elvétették, a túloldalon Atkinson betalált, a ráadás büntetőjét azonban nem dobta be. Somogyi egalizált, Ford révén pedig már az Alba vezetett. DeCosey zsákolt, Philmore sem rontott, ellépett a Fehérvár, 2-8. A házigazdáknál csak Atkinson köszönt be, zsinórban kétszer, Ford remekül szedte a lepattanókat, Takácsot Vojvoda váltotta, két büntetőjét természetesen bedobta. Atkinson hibázott, Philmore kosara után a hazai tréner, Csirke Ferenc időt kért, 6-14. A házigazdáknál Pajor kinti dobása messzire elkerülte a gyűrűt, Vojvoda triplája célt ért, a túloldalon pedig Green volt eredményes. Tíz ponttal meglépett az Alba, sőt, többel, Kempnél landoltak a lepattanók, tíz perc után 13-25 állt a táblán. Kovács Ákos szerzett kosarakat, de nem tudott közelíteni az ASE, DeCosey és Takács Milán elkapta a fonalat (15-33), Csirke időt kért. A különbség tovább nőtt, aztán éledtek a hazaiak, Green vezérletével, Zollner kikérte első idejét, 22-36-nál, közelített az Atomerőmű, tízen belülre érkeztek, félidőben 30-38 állt a táblán.

Kimaradtak a fehérvári dobások, három pontra jött a Paks, aztán egyéni akció nyomán Pongó volt eredményes. Hat pontra nőtt a vendégek előnye, amit tartottak is perceken át, Eilingsfeld hármasával zárkózott a tolnai brigád, Eilingsfeld duplát is dobott, egy pontra szűkült a különbség, Zollner azonnal időt kért, a harmadik negyed derekán (44-45), DeCosey ziccerére Grubor kintről felelt, megtáltosodott, hat ponttal meglépett a vendéglátó, Somogyi révén közelített a Fehérvár, fél óra után 55-52 volt az eredmény. Ford egalizált, Somogyi triplát dobott a sarokból, ismét vezetett az Alba, aztán a hazaiak, Atkinson pontjaival, Zollner időt kért a vége előtt öt perccel, 64-60. Visszavette a vezetést a vendég, Vojvoda két hármasával, aztán a hazaiak voltak előnyben, Philmore dudaszós duplájával a rendes játékidő döntetlennel zárult, 80-80. A hosszabbításban jobb volt az ASE, 93-84-re nyert.

Atomerőmű SE - Arconic-Alba Fehérvár h. u.: 93-84 (13-25, 17-13, 25-14, 25-28, 11-4)

NB I-es bajnokság, 1. forduló, Paks, Atomerőmű Sportegyesület Sportcsarnok, 1200 néző, vezette: Benczur Tamás, dr. Mészáros Balázs, Kovács Nimród János (Páli dr. Kálmán)

ASE: Edwin 13/3, Frank -, Grubor 3/3, Eilingsfeld 19/6, Atkinson 21, csere: Kovács 18, Green 17/6, Pajor -, Taiwo 2, Gulyás -. Vezetőedző: Csirke Ferenc

Alba: Somogyi 14/3, Takács 3/3, DeCosey 18/6, Ford 11/3, Philmore 9, csere: Vojvoda 15/9, Pongó 10, Balsay -, Kemp 4. Vezetőedző: Matthias Zollner