KÖZÉP CSOPORT

2022. szeptember 25., vasárnap 16:00

METON-FC Dabas SE (11.) – Dunaújváros FC (4.)

Az előző idényben Dabason ikszeltek a felek, a nyár folyamán Iváncsára igazoló Maka Alex a találkozó hajrájában válaszolt Tóth Ákos találatára. Majd Újvárosban tavasszal ugyanilyen eredmény született. A DFC ez idáig hazai pályán veretlen, míg ellenfelük négy idegenbeli mérkőzéséből egyet tudott megnyerni, az Újpest II. ellen.

Iváncsa KSE (1.) – PTE-PEAC (12.)

Az Iváncsa együttese lendületben van, nemcsak a bajnokságban, hanem a MOL Magyar Kupában is szárnyalnak, hiszen elbúcsúztatták a további küzdelmektől egy hete az NB II élcsapatának számító Gyirmót FC-t. Vasárnapi ellenfelük megnyerte a 2021-2022-es Baranya megyei I. osztályú bajnokságot, és az osztályozón kétszer bizonyult jobbnak a Zsámbéki SK gárdájánál, és jutott fel az NB III-ba. Az esélyek egyértelműen a vendéglátók mellett szólnak.

NYUGATI CSOPORT

2022. szeptember 25., vasárnap 11:00

ZTE FC II. (13.) – MOL Fehérvár FC II. (11.)

Az előző szezonban egymást követve végzett a két csapat a tabellán, a fehérváriak a 11. helyen zártak, négy ponttal megelőzve riválisukat. Most is hasonló a helyzet, Györök Tamás tanítványai állnak jobban, és a tavalyi egymás elleni mérlegük is az ő javukra billen. Zalaegerszegen 3-2-re győztek a piros-kékek a már a felnőtt keretben számításba vett Kojnok Zsolt kettő, és Dinnyés Olivér találatainak köszönhetően. A visszavágón, Fehérváron viszont nem találtak be a csapatok.

Puskás Akadémia FC II. (3.) – Érdi VSE (2.)

Nem bírtak egymással tavaly a csapatok, mindkét összecsapás döntetlennel zárult. Felcsúton a hálók érintetlenek maradtak, míg az érdi találkozón a 86. percben egyenlített Magasföldi József. Igazi rangadóra kerül sor a Pancho Arénában, hiszen minimális gólkülönbség választja el őket a tabella élmezőnyében.

Budaörs (12.) – Bicskei TC (14.)

A Budaörs együttes éveken keresztül stabil NB II-es csapat volt, tavasszal azonban kiesett, és azóta úgy tűnik, keresi önmagát, és a középmezőnyben foglal helyet. A Bicskei TC ugyan felemás idei mérleggel büszkélkedhet, de a MOL Magyar Kupában helyt állt, és egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet a címvédő Ferencváros ellen, és ez bizakodásra adhat okot Csordás Csaba vezetőedző számára. Egy pontra feltétlenül jók lehetnek a sárga-kékek!

Csornai SE (17.) – Móri SE(19.)

Mindkét csapat a megyei I. osztály megnyerése után került fel az NB III-ba. A csornaiak esetében csupán annyi a különbség, hogy ők osztályozót is játszottak, ahol felülkerekedtek a Gödöllői SK legénységén. A Móri SE legutóbb otthon megszerezte az első győzelmét, most arra hajthat a Csucsánszky Zoltán vezetőedző által irányított együttes, hogy idegenből is megpróbálja elhozni a három pontot.