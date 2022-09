A Volán összesen már négy találkozón van túl a CHL csoportkörében. Kevin Constantine együttese eddig mind a négy találkozóját elveszítette, így már biztosan nem juthat tovább a kvartettből. Ez nem is volt cél a fehérváriak számára, hiszen a jégkorong Bajnokok Ligájában debütáló együttes alapvetően sem került könnyű csoportban. A kék-fehérek mégis derekasan helyt állnak, jó néhányszor megnehezítették a jobb erőkből álló ellenfelek dolgát, a Rögle ellen otthon (1-2), és a Zürich ellen idegenben (1-5) is közel volt a pontszerzés. Svájcban bár alapvetően a Lions birtokolta többet a korongot és alakított ki jóval több helyzetet, Horváth Dominik parádés kapusteljesítménye jó alapot adott ahhoz, hogy sokáig esély lenne arra a bizonyos pont megszerzésére.

– Remek volt ma a kapusteljesítmény. A hokiban az egyik legfontosabb pozíció a kapusposzt. A miénk ma remek volt és ha jól véd a kapusod, akkor meccsben leszel – kezdte értékelését a mérkőzés után Kevin Constantine, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. – Így sokkal élvezetesebb a dolog, ha szoros a mérkőzés. Ezt ma a kapusunknak köszönhettük, így lett a mai találkozó élvezetes. Mindegyik mérkőzés jót tett nekünk, de jobb úgy játszani, ha meccsben vagy és versenyképesnek bizonyulsz, így nagyobb élmény egy meccs. A mai összecsapás is kiváló tapasztalatszerzési lehetőség volt a játékosoknak, akárcsak a korábbiak.

Horváth Dominik letette névjegyét a CHL-ben, hiszen fiatal kora ellenére a Rögle ellen Fehérváron, illetve Zürichben is kiváló teljesítményt nyújtott. Holott az ellenfél keretében hét olyan játékos is megtalálható, aki korábban az NHL-ben is bizonyított már.

– Nehéz meccsünk volt, nagyon erős csapat ellen játszottunk, de jól beleálltunk a találkozóba, mindenki megtette a magáét. Jobban nézett ki ez a mérkőzés, mint a múltkori a svájciak ellen otthon. Az azóta eltelt időben előre léptünk – mondta Horváth a lefújás után. – Meccs közben nem figyeltem arra, kik lőnek nekem éppen, de nyilván tisztában voltunk a játékosok múltjával, azonban ezt el kell tudni engedni ahhoz, hogy jó teljesítményt nyújtsunk.

– Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első tíz percben felvettük velük a versenyt. Nyilván egy jobb csapatról beszélünk, próbáltunk védekezni, jó volt a kapusteljesítményünk ma is, de szinte egész meccsen nyomtak a svájciak. Meg kell találnunk az utunkat, hogy jobban tartsuk meg a korongot, ha még jobb ellenfél ellen játszunk, akkor is. Nem szabad eldobálni a pakkot – kezdte értékelését Horváth Milán. – Összességében két jó színvonalú mérkőzést játszottunk, fontos tapasztalatokat gyűjthettünk már a bajnokság rajta előtt. Az volt a cél, hogy fejlesszük a saját hokinkat, lépésről lépésre megyünk előre.

Pihenésre sok idő nincs, hiszen csütörtökön buszra száll a Fehérvár és Olaszország felé veszi az irányt, ugyanis a Volán péntek este a Pustertal Wölfe otthonában vendégeskedik.