2F-BAU Tolna-Mözs - Dunaújváros Futsal 4-8 (1-3)

Vezette: Fehérvári Patrik – Topálszki Szabin - Bacsi Noel

2F-BAU Tolna-Mözs: Merkl – Dudoma, Sára, Paksi 3, Gödör (1, öngól). Csere: Kneller, Fürst, Vadas 1, Tóth D., Keszthelyi. Vezetőedző: Kneller Balázs

Dunaújváros Futsal: Bán – Ivacs 2, Csányi 1, Boldizsár 2, Godslove 1. Csere: Cseresnyés (kapus), Váradi, Kovács K., Dobrovitz, Szili, Németh T. 1, Tóth Á. Vezetőedző: Tóth Árpád.

Még az előző szezonból hozott büntetése miatt csak Perjési Viktorra nem számíthatott Tóth Árpád vezetőedző, ám rajta kívül mindenki hadra fogható volt. Az előző heti UTE elleni fiaskó után mindenképpen javítani szerettek volna a piros-fehérek, és győzelmi reményekkel érkeztek Tolnára. Az újonc együttes az első játéknapon a Mad Dogs ellen maradt alul 13-2-re.

Az újvárosi legénység minden tekintetben esélyesebbnek tűnt vendéglátóinál, és így is indította a találkozót. Zártan védekezve, kontrákra berendezkedve, jól kezdtek, és a 9. percben Csányi Dávid törte meg a gólcsendet, Ivacs Gábor átadását juttatta a hálóba, míg a tolnaiak a centerjátékra építve többször is sikeresen veszélyeztették Bán Bercel kapuját, aki jó állta a sarat. Majd a 14. percben egy szerencsés góllal, Gödör Milán öngóljával növelték előnyüket. A 20. percben pedig Ivacs talált be, 1-3.



A szünet után egyre veszélyesebben játszottak a hazaiak, akik előbb a 21. percben szépítettek Paksi Dániel góljával, aztán a 29. percben egyenlítettek, 3-3. A 32 percben Boldizsár Csaba, és egy perc múlva Egejuru Godslove Ukwuoma találatával újra kétgólos lett a Dunaújváros előny. A Tolna-Mözs csapata még tett egy kísérletet, ám az utolsó hét percben háromszor is rezdült a hálójuk, így magabiztosan nyertek Tóth Árpád tanítványai.