A Vidi végre újra nyerni tudott a hétközi, Kecskeméti TE elleni bajnokin, míg a DVSC továbbra sem tudta megszakítani nyeretlenségi sorozatát, a ZTE-től kapott ki 4-2-re. Nem is maradt el a reakció a cívisvárosban, Joao Janeirot menesztette a korábban még BL-főtáblán is szereplő Loki, s a fehérváriak ellen egy legenda, az örökifjú Dombi Tibor vezényli majd a piros-fehéreket.

A Vidinél nem foglalkoznak az „új edző, új impulzusok” dogmával, egyértelműen nyerni akarnak a szombaton 18.15-kor kezdődő debreceni derbin is.

– Kemény meccs vár ránk Debrecenben, hiszen sok meccs és sok utazás után vagyunk. Örültünk a szerdai győzelemnek, de a DVSC otthonában is a legjobbunkat kell nyújtanunk, hiszen meg akarjuk szerezni a három pontot – fogalmazott a molfehervarfc.hu honlapján Claudiu Bumba, a fehérváriak támadó középpályása. – Nem foglalkozunk azzal, hogy mi történt az elmúlt napokban Debrecenben, tudjuk, hogy edzőt váltottak és az elmúlt mérkőzéseik nem sikerültek igazán jól, de mi a saját célunkkal foglalkozunk, ez pedig a három pont begyűjtése. Mindig a legjobbamat akarom nyújtani függetlenül attól, hogy épp melyik poszton vagy melyik mérkőzésen játszom. Azért érkeztem a Vidihez, hogy a teljesítményemmel hozzásegítsem a csapatot a jó eredmények eléréséhez.

Bumba szavai biztatóak, azonban a Kisvárda színeiben korábban brillírozó román játékos eddig adós maradt a kiemelkedő játékkal.

A harcosság – mint legutóbb a KTE ellen – most is kifizetődő lehet.

A DVSC és a Vidi történetük során eddig 82 alkalommal találkoztak, 35 fehérvári diadal mellett a Loki 31-szer nyert, 17-szer osztoztak a pontokon. Gólarányban azonban a debreceniek állnak jobban a statisztikák szerint. Ezt is megforgathatja a Mol Fehérvár FC szombaton, hiszen 111 Vidi-gólra a DVSC 112-vel válaszolt. A Loki idén meglehetősen bizonytalan hátul, a legtöbb gólt kapták a mezőnyben, 13-at, amire akár alapozni is lehet.