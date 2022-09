Nagy megtiszteltetés és egyben élmény is, ha egy újságíró elkísérhet egy csapatot idegenben, főleg ha az az út több napos, több országot átívelő utazás egy olyan ligában, ahova alapvetően kevés magyar csapat jut el. A Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata nagy kalandra indult a múlt héten, hiszen Kevin Constantine együttese Svédországban a Rögle otthonában, majd két nappal később Svájcban, a Zürich Lions vendégeként lépett jégre a jégkorong Bajnokok Ligájában.

Az utazás szerdán reggel indult a fehérvári jégcsarnoktól, kissé fáradt arcok mozgolódtak a Raktár utcában. Aztán megindult a csapatbusz a ferihegyi reptér felé, ahonnan később a mostani viszonyokhoz képest időben fel is szállt a repülő Malmö felé. A svédországi repülőtéren már várta a küldöttséget a busz, a szervezettség az egész útra igaz volt, az előre meghatározott menetrendtől szinte csak a repülők késése miatt akadt némi eltérés, a Volán profi klubként mozgott az országokban. Ha már mozgás, a játékosok felszerelése már az együttesnél egy nappal korábban kisbusszal elindult, így mire a játékosok és a stáb a Rögle csarnokához érkezett, a csomagok is ott vártak a tulajdonosaikra. Míg Erdély Csanádék az edzők irányításával edzettek, addig a küldöttség többi része kicsit ismerkedhetett a környezettel. Az már első látszódott, hogy sok fölösleges négyzetméternyi hely nincs a nemrég felújításon átesett létesítményben, de hogy ez mennyire igaz, arról a másnapi csarnoktúrán szerezhettünk tanúbizonyságot.

Magyar szemmel egészen hihetetlen praktikus és profi a felépítés, akár szervezetileg, akár a pálya használhatóságát figyelembe véve. A csoportunk vezetője pedig nem más volt, mint Chris Ebott általános menedzser, aki ikertestvérével együtt (Cam a Rögle vezetőedzője) az elmúlt években felvirágoztatta a svéd klubot, nem hiába nyerték meg tavaly a CHL-t. Hihetetlen volt látni akár csak a VIP vendégeket kiszolgáló egységeket, ahol a különböző csomagoknak megfelelő körülmények fogadják a látogatót. Ami még szembetűnő volt, hogy körbejárhattuk az egész csarnokot, és egy olyan zugot sem találtunk a nézőtér bármely szintjén, ahonnan ne lehetett volna kiválóan látni a jég minden pontját. Maga a mérkőzés is különleges élményt jelentett, hiszen mégiscsak a címvédő otthonában szerepelt a Fehérvár, és bár az eredmény (7-1-re nyert a Rögle) nem úgy alakult, ahogy reméltük, a játékosok fontos nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodhattak. A túra pedig folytatódott, a jól összerakott fogaskerekek mozogtak, a találkozó után a felszerelések a Svájc felé induló kisbuszban landoltak.

A küldöttség csak másnap ment tovább, először busszal Koppenhágába, majd onnan repülővel Zürichbe utazott a csoport. Landolás után irány a szállás, majd később vacsora, aztán a pihenés. A Zürich elleni mérkőzés napjára is jutott egy csarnoktúra, nem is akármilyen, hiszen a 250 millió svájci frankból épült létesítményben vezettek minket körbe. Az eredeti tervek szerint egyébként a Hydro Fehérvár AV19 is itt lépett volna jégre a CHL-ben, de a munkálatok kicsit megcsúsztak, így a kék-fehérek nem csodálhatták meg meccsnapon a fantasztikus létesítményt. Csak ámultunk milyen megoldásokkal operáltak a tervezők és a kivitelezők, három rolba gondoskodik a jégfelületekről, nem hiába a többes szám, hiszen a csarnokon belül található egy gyakorlópálya is, ahova lifttel megy fel a jégkészítő. A hazai öltözőbe cseppenve mintha egy komoly tengerentúli csapathoz tértünk volna be, tágas terek, kiegészítő szolgáltatások, kényelmi megoldások tárultak a szemünk elé, példának meg lehet említeni a padba épített korcsolyaszárítót. Lenyűgöző a 12 ezres létesítmény.

Az impozáns, új csarnok két-három hét múlva kerül átadásra Zürichben

Forrás: Beke Zsombor / Fejér Megyei Hírlap

A svájciak elleni mérkőzés sokkal jobban sikerült a Volánnak, bár 5-1-es vereség lett a találkozó vége, a Fejér megyeiek minden dicséretet megérdemelnek, hiszen sokáig szorosan tartották az eredményt a jó pár volt NHL-est felvonultató Zürichhel szemben. A lefújás és az interjúk után elindult hazafelé a küldöttség, először repülővel Bécsbe, majd onnan a saját csapatbusszal Fehérvár felé vettük az irányt.

Összességében hihetetlen élmény volt részt venni a csapattal ezen az utazáson, a komoly szervezőmunkáért nagy dicséret jár a fehérvári klubnak. Az út során nem csak a vezetőség, vagy a stábtagok, de a játékosok is közvetlenek és befogadóak voltak a média munkatársaival, készséggel álltak a rendelkezésre akár a repülőtéren egy gyors interjú erejéig.

Végezetül csak annyit mondanék, hogy köszönöm, és továbbra is Hajrá Fehérvár!

Természetesen megkérdeztem a klubvezetést is a túra tapasztalatairól, Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke elmondta, fontos tapasztalatokat gyűjthettek nem csak egy profi profi európai klub felépítését illetően, hanem az épülő új csarnok elrendezésével kapcsolatban is.

– A sportszakmai élvezeteken túl nagyon komoly tapasztalatokat szerezhettünk azokból a sport organizációk munkájából, ahol jártunk. Svédországot és Svájcot sem kell bemutatni, utóbbi országban a Zürich egy kirakatcsapat, ennek megfelelően néz is ki az egész szervezet. Olyan sokrétű és átfogó munkát végeznek, az egész csapat marketingje Magyarországon tanítani való példa lehet – tekintetett vissza lapunknak Gál Péter Pál. – Svédországban egy hihetetlenül jól szervezett, de a svájcival ellentétben talán jobban csak a sportra koncentráló funkcionális felépítésű klubot ismerhettünk meg. Mindkét helyen láthattuk az ottani csarnokok elrendezését, svédeknél arra pályára mehettünk, ahol játszik a Rögle, a Zürich esetében azt a létesítményt csodálhattuk meg, amelyik két hét múlva lesz majd átadva. Szeretném, ha majd az új fehérvári csarnok tekintetében is jó néhány dolgot majd be tudnánk építeni a látottakból, erre jók ezek az utak, hiszen ezektől a csapatoktól csak tanulhatunk. Szakmailag és szervezeti felépítésben is jó példákat figyelhettünk meg, a vendéglátástól, a csapatok kiszolgálásán keresztül a meccs szervezésében is csak tanulni lehet ezektől az egyesületektől – foglalta össze Gál Péter Pál.