A nyári felkészülés során testközelből láthatta egymást a két csapat a csabai rendezésű Szabó Károly Emléktornán, bár akkor elkerülték egymást a felek, és nem játszottak egymás ellen.

Marija Lanistanin két találata vezette be az összecsapást, és elég nehezen ocsúdott fel ebből a sokkból az Alba. Bár Katarina Stosics tartani próbálta a lépést a vendéglátókkal, kétszer be is vette Marina Razum ketrecét, de az előny a liláknál volt. A 12. perc táján úgy tűnt, hogy behozhatja riválisát a fehérvári gárda, Varga Emőke góljával egyre csökkentették a különbséget Józsa Krisztián vezetőedző tanítványai, ám a Csaba nem engedett a szorításon, és továbbra is folyamatosan két-három egységgel előrébb járt. Ez az előny egészen a félidő végéig, pontosabban a 29. percig ki is tartott, ám ekkor Bruna Zrnic a szélről belőtte az AFKC egyenlítő gólját, 12-12. Még arra is lett volna a Fehérvárnak lehetősége, hogy vezetéssel menjen szünetre, de Utasi Linda ziccerét kivédte Razum. Az ellenakcióból viszont Andróczki Flóra vette be Tea Pijevic kapuját, így az Előre játékosai mehettek valamivel mosolygósabban az öltözőbe.

A pihenő után cirka három perc telt el mire egyenlített ismét az Alba Varga Emőke révén. Ezt követően nem sikerült fordítani, egy-két góllal többet dobtak a házigazdák, és csak a hajrához kanyarodva lett ismét iksz, 20-20. Az 52. percben Utasi volt eredményes, majd a mérkőzés folyamán első alkalommal Takó Viktória juttatta vezetéshez a fehérváriakat, 20-21. Ez láthatóan felvillanyozta az Albát, amely ugyan még egyszer átengedte az előnyt ellenfelének, de a végszót már ők mondták ki, és Takó, valamint Zrnic góljai kétgólos győzelmüket jelentették.

- Rendkívül szoros mérkőzés volt. A szívét-lelkét kitette a csapat, a kritikus pillanatokban azonban hibáztunk, ami egy ilyen kiélezett küzdelemben megbosszulta magát. A végén eldönthettük volna a két pont sorsát, de nem sikerült ellépni hárommal, a Fehérvár pedig ebből erőt merített és fordított. A hajrában nem hoztunk jó döntéseket és a vendégek jobb kapusteljesítménye is döntőnek bizonyult. – fogalmazott Papp Bálint a Békéscsaba trénere a találkozó után.- Pontosan ilyen csatára készültünk, nagyon jó meccs volt, amelyen végig futottunk az eredmény után. A szoros végjátékban mi voltunk kicsit higgadtabbak, a kulcsszituációkban nekünk sikerült gólt lőni. Több nagyon jó teljesítmény is volt a csapatunkban, ennek is örülök. – értékelt érthetően felszabadultabban az Alba Fehérvár KC mestere, Józsa Krisztián.

- Rendkívül fontos volt számunkra ez a találkozó, amelyre nagyon sokat készültünk. A sok gyakorlásnak meglett a gyümölcse, mindenki akarta ezt a sikert, örülünk annak, hogy két ponttal térhetünk haza. – mondta az ötgólos Varga Emőke, az Alba beállója.

Jegyzőkönyv:

Eubility Group-Békéscsabai ENKSE - Alba Fehérvár KC 23-25 (13–12)

Békéscsaba, 700 néző.

Vezette: Fekete Tamás, Tóth Dávid.

Eubility Group-Békéscsabai ENKSE: Razum – Horváth G., Lanisztanin 7 (4), Gyimesi 3, Mayer Sz. 1, Bucsi 4, Kukely K. 1. Csere: Szabó D. (kapus), Giricz L. 2, Andróczki 1, Termány 3, Vámosi 1. Vezetőedző: Papp Bálint

Alba Fehérvár KC: Tóth Nikolett – Zrnic 4, Afentaler, Varga E. 5, Sztosics 6 (3), Boldizsár 1, Takó 5. Csere: Pijevic (kapus), Szmbatian 1, Kocsis B., Utasi 3. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 5/3