Egyéniben a dobogó volt a célja, végül nagyot kellett futnia, hogy az első hatban végezzen, Böhm Csaba előtt érjen célba. Ugyanis Bereczki Richárd nyert, mögötte Szép Balázs érkezett, a kérdés az volt, hogy mögöttük ki zár harmadik legjobb magyarként, tehát a csapatban ki állhat mellettük a dobogó tetején. Demeter hatalmas hajrával, a záró métereken bejött Böhm előtt, az emelvényen a volános pentatlonista tiszteletére is eljátszották a himnuszt.

- A döntő a vártnál nehezebben alakult, nem húztam rossz lovat, azonban figyelnem kellett, végig kontroll alatt kellett tartanom. Hibátlant lovagoltam, ami megadta a jó alaphangot a folytatásra. A bónusz vívás során sajnos negyedszerre már nem sikerült megszúrnom a lengyel versenyzőt, a korábbi napokon háromszor én jöttem le győztesen a pástról a vele vívott asszók nyomén. Jó lett volna plusz pontokat szerezni a kombi előtt, sajnos nem jött össze, ami csalódást okozott. Az úszás nem volt rossz, javítottam a korábbiakhoz képest, fél másodperccel mentem jobbat, azonban akkor már éreztem a fáradtságot, a futás és lövészet során a mozgásom nem volt annyira olajozott. A második és a negyedik lövészetem nem volt jó, a második különösen nem, túl sokat hibáztam. Ezt most nem fért bele, mert a riválisok ezúttal jól céloztak. Nagyot kellett futnom, hogy Böhm Csabit megelőzzem, nagyon messze volt tőlem. Végül összejött, a vége előtt háromszáz méterrel nem sok jel utalt arra, hogy megelőzöm, hosszú hajrát indítottam. Vélhetően átkoz, idén ez volt a negyedik versenyünk, amikor mögöttem ért célba. Az egyéni hatodik hely nem jó, de nem is annyira rossz, elfogadhatóként értékelem. A csapatban szerzett arany nagy öröm, főleg hazai pályán remek érzés a dobogó legmagasabb fokára lépni. Ez a kontinensviadal arra feltétlenül jó volt, hogy ismét visszaigazolást kaptam, 32 évesen is tudom tartani a lépést a fiatalokkal.

Amit sajnál, hogy a körvívás során nem aratott kettővel több győzelmet, 21 siker mellett 14 alkalommal vesztesen jött le a pástról, ha kettővel többet szúr, előnyösebb pozícióból várta volna a folytatást.

- A vívás során a korábban megszerzett rutinomat, tapasztalatomat a későbbiekben jobban kell majd használnom. Ami viszont jó, hogy korábban sokat bajlódtam sérülésekkel, főleg a csípőmmel, most rendben vagyok, az Eb-re kimondottan jó állapotban érkeztem. A lelkiismeretem tiszta, mindent megtettem. Európa-bajnokságon kétszer voltam bronzérmes, először tíz éve, legutóbbi pedig tavaly, az oroszországi Nyizsnyij Novgorodban, amúgy ez a hatodik pozíció a legjobb egyéni helyezésem. Az idei szezont jónak értékelem, ugyanis minden versenyen döntőbe kerültem, sőt, ott voltam a legjobb nyolc között, tehát az élmezőnyben. Ez mindenképpen pozitív, a legtöbb helyen érmes pozícióban is végeztem. Az új rendszerben a korábbi elődöntő és döntő helyett immár selejtező, középdöntő és döntő szerepel a programban, tehát háromszor kell bizonyítani, ami megterhelő. A versenyek közben többször előfordult, hogy néhányan visszaléptek, ugyanis megsérültek, Korábban kétszer kellett versenyeznünk, most a körvívás miatt immár négy napon át küzdünk a végső helyezésekért.