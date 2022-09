Félbeszakadt a meccs Etyeken

A találkozó 55. percében Csulák Roland játékvezető büntetőt ítélt, melyet újra rúgatott, mivel a hazai kapus egy méterrel előre elmozdult a

gólvonalról. A megismételt büntetőt is visszafújta, mert a kapus ismételten előre elmozdult. Ezek után Szalai István az Etyek játékosa nyomdafestéket nem tűrő szavakkal bírálta a bírót, melyeket az asszisztensnek címzett. Ugyanezt tette Simon Péter a hazaiak technikai vezető-vezetőedzője is. Ezek után asszisztens felszólította őket, hogy hagyják el a játékteret a cserejátékosokkal együtt. Majd ezt követően Szalait piros lappal kiállította a játékvezető, ám a konfliktusba bekapcsolódott a mérkőzés főrendezője Bartha Sándor is, aki a pálya mellett trágár szavakkal szidalmazta a játékvezetőket. A mérkőzést a 67. percben Csulák játékvezető beszüntette, mert nem érezte asszisztens társa, valamint a saját testi épségét biztonságban.