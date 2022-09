Az 1975-76-os futballbajnokságban végig a Fradival csatázott a Videoton együttese, amely végül a második helyen zárta a pontvadászatot. Az aranyról az Üllői úton rendezett összecsapás döntött a tavaszi szezon zárása előtt, a fehérváriak Szalmássy Tamás góljával vezettek, azonban Müncz játékvezető a labda elrúgásért Májer Lajost kiállította – az élvonalban először küldtek le játékost ilyen megmozdulásért -, túlzott szigorral, a hazaiak egyenlítettek, ezzel lényegében bebiztosították aranyérmüket. A fehérváriak az utolsó fordulóban megverték a Szegedet, a zöld-fehérek a Zalaegerszegi TE-t, ezzel a népligetiek lettek a bajnokok.

- A miénk volt messze a legjobb csapat, ezt akkoriban mindenki elismerte. A véleményem azóta sem változott – mondja Németh János, aki a közelmúltban rendezett összejövetelt szervezte a fehérvári arénában. A klubot negyven éve szolgál sportvezető hozzáteszi, az egyesület akkori játékosai alkották az első, koronázóvárosi sikercsapatot.

A fehérvári klubot negyven éve szolgáló, 77 éves Németh János szervezte az összejövetelt

Fotós: Horog László / FMH

- A már abban a gárdában is pályára lépő, 19 évesen meghatározó játékosnak számító Csongrádi Ferenc ötlete volt, hogy találkozzunk, én pedig nekiláttam a szervezésnek. Megtisztelte a rendezvényt Tímár Mihály, Nagy III. János, Kovács József, Fejes Gábor, Végh Tibor, Hartyáni Gábor, Karsai László, Burka Imre, Nagy II. János, Csongrádi Ferenc, Tiber László és Kuti László. Az akkori csapatból a kapus, Kovács László, a szintén hálóőr Szabó István, Garamvölgyi Lajos, Czeczeli Károly, Májer Lajos és Wollek Tibor nincs már az élők sorában, a többiek természetesen eljöttek, a Veszprémben élő Baranyi Sándor kivételével. Előzőleg ő is jelezte érkezését, végül nem jelent meg. Ellenben itt volt a gárdát egy évvel korábban elhagyó, a Vasasba távozó válogatott, Fister Ferenc, Szabó Károly, az egy évvel később, Dorogról érkező gólkirály, Szabó József, valamint a már említett, ebben a gárdában már nem szereplő, a 84. életévét nemrég betöltött Tímár Mihály. Utóbbi kapusként volt tagja az 1968-ben, az élvonalban először pályára lépő Videoton – illetve akkoriban VT Vasasként szerepeltek - együttesének. Azért volt fontos, hogy ismét találkoztunk, mert a klubot 1941-ben alapították, a pandémia miatt tavaly nem tudtuk megfelelően megünnepelni a nyolcvanadik évfordulót. Most pótoltuk, valamint jó volt összejönni, beszélgetni a 46 évvel ezelőtti együttes tagjaival. A többség nem Fehérváron lakik, akadtak, akik ezúttal jutottak el először a mesés, új stadionunkba, a MOL Aréna Sóstóba, ráadásul NB I-es meccset is megtekinthettek, csapatunk Kövesd győzelmét.

A megjelenteket a bajnoki derbi előtt Németh János köszöntötte a klub múzeumában, ahol Szabó József kalauzolta végig a brigádot, beszélt az ereklyékről és emléktárgyakról. A társaságot a félidőben Várkonyi Ádám marketing, valamint Sallói István sportigazgató méltatta. Az ünnepelteknek átadták a tavalyi, nyolcvanadik évfordulóra készült ajándékot, díszdobozban.