A hagyományok továbbra is élnek a Börgöndi úton, az Alba Volán SC telephelyén, szombaton ismét családi és sportnapot tartottak az immár a Volánbusz égisze alatt működő közlekedési cég Fejér megyei dolgozóinak. Több évtizedes hagyományai vannak a rendezvénynek, amit a sportklub, valamint a cég érdekképviselete szervezett. A kicsik és nagyok több sportágat kipróbálhattak, a kispályás foci mindig is népszerűnek számított, ezúttal asztaliteniszben is megmérethettek magukat a mozogni vágyok, továbbá ismerkedhettek a lovaglás, valamint az öttusában fontos betétszámnak számító lézerlövészet rejtelmeivel. A kispályás focitornát a Műszak együttese nyerte, a Helyi névre hallgató brigádot 7-5-re verték, a Helyközi csapatát 5-0-ra. A második helyen a Helyközi végzett, ugyanis nagy csatában, 3-2-re jobbnak bizonyultak a Helyi névre hallgató gárdánál.