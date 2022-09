Egy éve is ugyanez volt a forgatókönyv, az Atomerőmű SE ellen kezdte az idényt a 2020-21-es bajnokságban 5. helyen záró fehérvéri alakulat. Azzal a különbséggel, hogy akkor nem pénteken, hanem szerdán vívták az első meccset a paksiakkal, továbbá a csarnok felújítása, a tetőszerkezet cseréje miatt nem az atomvárosban, hanem kicsivel odébb, a megyeszékhelyen, Szekszárdon. A rendes játékidőben a látogatók könnyedén lerendezhették volna a nyitott kérdéseket, végig domináltak, azonban a hazaiak egalizáltak, hosszabbításra került sor, a fehérváriak Vojvoda tripláival nyertek, 106-104-re. A csapatot a szlovén Dejan Mihevc dirigálta, akit két hónap elteltével, a vártnál lényegesen szerényebb eredmények hatására, a válogatott szünetben, november derekán felállítottak, a német Matthias Zollnert nevezték ki vezetőedzőnek, aki a 3. helyre kormányozta az együttest. Jól kezdett a kispadon, aztán jól is folytatta, igaz, váratlan eredmények is születtek, a Gáz utcaiak hazai pályán, nagyon simán kaptak ki a paksiaktól, akik a szezonban végig a kiesés ellen küzdöttek. Az albások az élmezőnyben töltötték a tavaszt, a felsőházban, az elődöntőt a Falco ellen nagy csatában elvesztették, a bronzmeccsen magabiztosan győzték le a szezon meglepetéscsapatát, a Sopront. Az Atomerőmű is meglepetést jelentett, igaz, negatívat, végül a PVSK elleni pároscsata során, 2-1-es összesítéssel vívták ki a jogot a további, élvonalbeli szereplésre. A nyáron Csirke Ferencet ültették a kispadra, aki előzőleg hét éven át, minden szezonban rájátszásba vezette a pécsi férfiakat, majd a baranyai nőknél folytatta, a 2021-22-es szezont követően pedig elfogadta az ASE ajánlatát.

A legutóbbi bronzérem után nem volt kérdés, hogy Matthias Zollner viszi tovább a munkát a Gáz utcában, a tréner az osztrák Güssing együttesével szerzett arany után Magyarországon is egyértelműen a legfényesebb éremre vágyik. Három éve ezüstig már jutott a körmendiekkel, a szomszédvár, a megyei rivális, Falco nyert a fináléban, ezzel indult a szombathelyiek nagy sorozata. Két és fél éve, a 2020. márciusában a második helyen állt az Egis gárdája, amikor márciusban a pandémia miatt megállt a bajnokság, az őszi újraindulásnál a tréner már nem tért vissza Vasba, Lengyelországba szerződött. Többször hangsúlyozta, Fehérváron olyan együttest szeretne építeni, amely reális eséllyel harcol az aranyéremért. A vezetők igyekeztek is megfelelő játékosállományt biztosítani, az egyik legjobb magyar kosaras, a mindig megbízható Vojvoda Dávid harmadik idényét kezdi Fejérben, maradt a válogatottban évek óta számításba vett erőcsatár, Szabó Zsolt és az irányító, Pongó Marcell. A bedobó, Lukács Norbert ugyan Szolnokra szerződött, de érkezett a Falco irányítója, Somogyi Ádám, aki 22 éves kora ellenére rendkívüli rutinnal irányítja aktuális együttesét. Vélhetően Pongóval osztoznak majd a perceken, ha kell, Vojvoda is bármikor képes magas szinten irányítani, tehát mezőnyposzton aligha lesznek problémái a kék-fehéreknek. Az igazolások jól sikerültek, DeCosey gyakorlatilag egyedül tartotta benn a zalaegerszegieket az élvonalban, majd szerződött a koronázóvárosba, Ford a Sopron vezére volt, a palánk alatti munkában Isaiah Philmore és az utolsóként érkező, szintén amerikai Adam Kemp is jól mozgott az edzőmeccseken.

A legutóbbi, két, németországi összecsapáson az élvonalbeli Würzburg és az Ulm volt a fehérváriak ellenfele, előbbiek ellen kikaptak, 73-61-re, azonban a Bundesligában élcsapatnak számító Ulm ellen remek végjátékkal, 93-90-re nyertek, ami megadta a jó alaphangot a hazai szezonkezdést megelőzően.