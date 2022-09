A Nagy Gábor Emléktorna péntek délutáni mérkőzésen a Szolnoki Olaj együttese 94-80-ra verte a csütörtökön a házigazdáknál egy ponttal, 75-74-re jobbnak bizonyuló bosnyákokat, ezzel a mindkét meccsét megnyerő Olaj végzett az élen a rendezvényen. A péntek esti órákban következett az első játéknapon vesztes Alba Fehérvár és az osztrák Swans Gmunden összecsapása, jobban kezdtek a sógorok, gyorsan elléptek négy ponttal, aztán DeCosey vezérletével közelített a házigazda. Aztán ő is hibázott középtávolról, Quincy Ford azonban beköszönt kintről, egy pontra zárkóztak a hazaiak, 7-8. Somogyit a szintén válogatott Pongó Marcell váltotta irányítóban, a vendégeknél Urald King ügyeskedett, Ford kisvártatva újra beköszönt, aztán ismét távolodtak az osztrákok, Zachery Charles vezérletével. Vojvoda gyorsan szerzett hat pontot, a látogatóknál Hintenaus dobott mintaszerű hármast, öttel mentek a nyugatiak, Vojvoda megint hintett egy triplát, Philmore duplát, egalizált a házigazda, ám az első negyed utolsó momentuma a vendégeké volt, 21-24. Jól dobtak a Salzkammerguti tavaktól érkező látogatók, tartották 4-5 pontos előnyüket, Vojvoda két duplájával egalizált a házigazda, DeCosey kosarával pedig már vezetett. Nem sokáig, a Gmunden gyorsan válaszolt, Vojvoda újabb, sikeres megmozdulása után a vendégek időt kértek, 30-28. A hazai tréner, Matthias Zollner forgatta csapatát, vezettek a házigazdák, de négy pontnál többel ellépni nem tudtak, félidőben 42-39-re vezettek.

Jól kezdtek a vendégek, de fordítani nem tudtak. Azonban King révén a harmadik negyed derekán egalizálni igen, az amerikai légiós labdát szerzett, megiramodott, majd látványosan zsákolt, Zollner pedig időt kért, 46-46. Vojvoda pillanatai következtek, aztán Takács Milán is betalált gyorsindítás nyomán, hat ponttal megugrott a házigazda. Elkapták a fonalat a kék-fehérek, Vojvoda remekelt, magabiztos volt Philmore is, fél óra után 70-54 állt a táblán. A legújabb légiós, az amerikai Adam Kemp magabiztos volt a palánk alatt, látványosan zsákolt, őrizte közel húszpontos előnyét a Fehérvár. Sőt, növelte is, a hazaiak átlépték a húszpontos határt, Zollner mégis időt kért, alighanem pihentető jelleggel, a vége előtt hét perccel, 79-57. Balsay Ádám remekelt, igazolta, miért tartják rendkívüli tehetségnek, beköszönt középtávolról és távolról is, 92-61. A második félidőben nagyszerűen játszott az Alba, meggyőző játékkal nyert, 92-66-ra.

Az Alba pontszerzői: Vojvoda 24/12, Ford 20/12, Philmore 12, DeCosey 9, Balsay 8/6, Kemp 7, Pongó 5/3, Somogyi 4, Takács Milán 2, Góbi 1.