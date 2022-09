THERMOVÁR ÉSZAKI CSOPORT

Tavaly Válon ugyanebben a párosításban a hazai együttes 3-1-es győzelmet aratott, és Felcsútról is ők mehettek le elégedettebben a pályáról 1-0-as sikerük után. Küzdelmes mérkőzésre van kilátás Fehérváron, a Főnix Parkban, ahol a Videoton Baráti Kör a Bakonycsernye ellen folytathatja idei jó sorozatát, bár egyáltalán nem lesz könnyű dolguk - emlékezhetünk a múlt héten a Csernye hetet rámolt be a Mány II.-Csabdi hálójába. Az újonc Velence SE eddig még pontot sem szerzett, de Fehérvárcsurgón is igencsak meg kell küzdenie ahhoz, hogy mindez megvalósuljon. .

2022. szeptember 25., vasárnap, 16:00

Szár (9.) – Pákozd (11.), Vál (1.) - Puskás Akadémia III. (2.), Herceghalom (13.) – Sárkeresztes (12.), Fehérvárcsurgó (6.) – Velence SE (14.), Etyek (8.) – Sárszentmihály-Masterplast (7.), Videoton Baráti Kör (5.) – Bakonycsernye (4.), Mány II.-Csabdi (10.) – Pátka (3.)

AQUANTIS DÉLI CSOPORT

Érdekesen alakult a sorsolás, hiszen mind a tabella élén álló Kisláng csapata, mind a harmadik pozíciót elfoglaló Baracs gárdája utazni kénytelen. Talán az utóbbi legénységnek lesz némileg könyebb dolga az eddig még győzelem nélkül álló LMSK otthonában. A Kisláng legutóbb a KK Grain Kft-Mezőfalva elleni rangadón a 94. percben mentett pontot, nagy valószínűséggel ebbe a hibába nem akarnak beleesni Kálozon. A Mezőfalva amenyiben lépést akar tartani riválisával kötelezően be kell, hogy gyűjtse a pontokat, és erre komoly esélye van hazai pályán a Seregélyes ellen.Az Adony legutóbb nyolcat lőtt az LMSK-nak, kérdés, hogy most is ilyen ipari mennyiségben termelik-e a gólokat.

2022. szeptember 25., vasárnap, 16:00

Adony (8.) – Szabadbattyán (12.), LMSK (13.) – Baracs (3.), Aba Sárvíz (11.) – Beloiannisz (9.), Előszállás (6.) – Nagykarácsony (4.), Káloz (7.) – Kisláng (1.), KK Grain KFT.-Mezőfalva (2.) – Seregélyes (10.), Nagyvenyim (14.) – Polgárdi (5.)