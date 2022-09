A Volán pénteken vívta az első bajnokiját az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban az osztrák központú liga idei kiírásában. A találkozó előtt rögtön egy örömteli eseménynek lehettek szemtanúi a kilátogató szurkolók, hiszen az ünnepélyes korongbedobásnál egy lánykérés történt, a hölgy igent mondott.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

Majdnem a vendégek is sikerélménnyel indították a mérkőzést, de Roy két ízben is védett. A Fehérvár pontatlanul kezdett, az első komolyabb helyzet Fournier előtt adódott az ötödik percben, de Morrone mamuttal védett. Nyomtak a szlovénok, majd nyolc perc elteltével emberelőnyben támadhattak, Garreffa lövésénél nagyot kellett nyújtózkodnia Roy-nak, majd Hári is kiülhetett két percre, de ezt az időszakot is átvészelte a Volán. A folytatásban sem igazán ment a hazaiaknak, ennek ellenére a játékrész utolsó percében Stipsicz és Newell kettő az egyben vezethette a pakkot, de kimaradt a helyzet.

A középső játékrészt aktívabban kezdte a Fehérvár, de nagy helyzet az Olimpija előtt adódott, azonban Bericic ziccerét védte Roy. A túloldalon az első sor villant meg, de Newell ütőjében maradt a vezetés. Nyomtak a kék-fehérek, bár a támadó harmadban továbbra is sok hiba becsúszott, a vendégek kapusának jóval több dolga akadt, mint az első húsz percben. A játékrész 8. percében emberelőnybe került a Fehérvár, záporoztak a lövések Morrone kapujára, de maradt a 0-0. Öt az öt ellen Pance ziccere ment mellé szerencsére, a túloldalon Szabó és Kuralt kísérlete sem talált utat a kapuba. Nagyobb tempóra váltottak a csapatok, majd egy kisebb védelmi megingásnál Roy mozdult ki kiválóan a kapujából, így nagyobb baj nem lett a szituációból. A harmad végén hazai helyzetek mellett az indulatok is elszabadultak, Petan akaszkodott össze a szlovénok védőjével, majd Findlay sietett társa segítésére. A játékrész végén jött a fekete leves hazai szemszögből, O’Brian hibázott a kék vonalon, Roy ugyan jól jött ki a kapuból az előre vágott pakkra, de Magovacba elakadt a korong és az üresen hagyott ketrecbe lőtt a vendégek játékosa, 0-1.

Az utolsó harmadban négy másodperc után Hári ülhetett ki a büntetőpadra, de kihúzta ezt a két percet a Volán, majd Kevin Constantine alakulata is megmutathatta mit tud fórban. Be is szorította ellenfelét az AV19, a nyomás pedig góllá érett, Fournier bombája a jobb felső sarokban kötött ki, 1-1. Lendületbe jött a Fehérvár, Horváth, majd Newell löketét védte Morrone. Kilenc perccel a vége előtt Garreffa ugrott ki és lőtte be a ziccert, 1-2. Próbálkozott a Volán, de nagyon sok hiba csúszott a kék-fehérek játékába. Négy perccel a vége előtt mégis sikerült egalizálni, Vértes lódult meg a koronggal, a kaput megkerülve behúzta a pakkot a kapuba, 2-2. Nem maradt döntetlen az állás, ugyanis egy perccel a vége előtt Cimzar eldöntötte a három pont sorsát, 2-3.

Hydro Fehérvár AV19 – HK SZ Olimpija 2-3 (0-0, 0-1, 2-2)

Székesfehérvár, 2026 néző. V.:Trilar, Fichtner, Zgonc, Kis-Király.

AV19: Roy – Stipsicz, Horváth M., Newell, Hári, Kuralt – Fournier 1, O’Brian, Findlay (1), Sarauer, Petan – Betker, Szabó D., Vértes 1, Bartalis, Terbócs – Dobmayer, Mihály, Ambrus G., Németh, Ambrus Cs. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Ljubljana: Morrone – Stojan, Neill, Sturm, Cimzar, Sodja – Erving, K. Cepon, Garreffa 1, Kalan (1), Koblar – M. Cepon, Magovac 1, Pance, Bericic, Zajc – Klofutar, Mehle, Dodero, Simsic, Kapel. Vezetőedző: Mitja Sivic.

Kiállítások: 8, ill 6 perc.

Kapura lövések: 17-17.