Sárbogárd – Mányi TK 4–2 (1–0)

Sárbogárd, 150 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Kovács J., Gráczer G. (Huszár), Mayer (Gyuricza) - Luczek (Glócz H.), Pákozdi, Vagyóczki, Glócz Z. (Horváth A.) - Horváth Á. (Horváth Zs.), Kindl. Szakmai igazgató: Pajor László

Mányi TK: Ténai – Kovács P., Gondos, Bukovecz, Varga Z. - Molnár Á., Nádudvari (Lakatos Gy.), Veress, Tóth Tivadar - Ősz, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Horváth Á. (21., 57.), Mayer (65.), Bukovecz (89., öngól), ill. Bukovecz (54.), Varga Z. (70.)

Jók: Horváth Á., Kindl, ill. Ténai

A Sárbogárd agilis támadó játékkal indította a mérkőzést, de fölényét nem tudta gólra váltani az első húsz percben. A 21. percben a felezővonaltól kapott védők mögé beemelt labdára Horváth Ádám nagyszerű ütemben mozdult, és a kaputól 20 méterre a kapujából kissé kint álló Ténai Attila felett a kapu bal oldalába helyezte a labdát, 1-0. A második játékrészre a hazaiak játéka felgyorsult és a Mayer Dávid veszélyes, kapu elé emelt labdája Gráczer Gergő közeli lövése okozott veszélyt a vendégek kapujára. Az 54. percben a szórványos mányi támadások eredményre vezettek, és váratlanul egyenlítettek. A bal oldalról elvégzett szögletrúgást a rövid oldalon helyezkedő Bukovecz Ferenc pörgette a hálóba, 1-1. Az 57. percben egy jobb oldalról kapu elé ívelt szabadrúgás után a védők röviden emelték ki a labdát és a kapunak háttal álló Horváth Á. ollózva, Cristiano Ronaldóra emlékeztető mozdulattal a léc alá lőtte, 2-1. A 65. percben Kovács János bal oldalról kapu elé ívelt szabadrúgását a védők között kibújó Mayer Dávid fejjel juttatta a hálóba, 3-1. A 70. percben a fellazuló védelem hibáját kihasználva Varga Zoltán találata mérkőzésben tartotta a vendégeket. A védővonalból előre vágott labdával kilépett, egy csellel tisztára játszotta magát, majd 12 méterről lőtt a bal alsó sarokba, 3-2. A 89. percben Vagyóczki Patrik a jobb oldalról elvégzett szabadrúgása Bukovecz közbelépése után a kapu bal oldalába vágódott, öngól, 4-2. A közepes színvonalú mérkőzésen a hazaiak győzelme nem forgott veszélyben a helyenként mezőnyben látványosan küzdő vendégek ellen

Tudósító: Szántó Gáspár

Sárosd – Tóvill-Kápolnásnyék 4–0 (2–0)

Sárosd, 110 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Sárosd: Rigó Á. – Susa, Kónya, Vida (Lakakisz), Reicheld (Mekota) - Majláth, Schnierer (Szabó E.), Hushegyi, Varga Zs. - Meszlényi (Szabó V.), Szabó N. (Szekeres). Vezetőedző: Rauf Dávid

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Lipóth (Molnár G.), Varga József, Baráth (Peng) - Pigler, Eipl, Krajnc, Kiss Á. (Őz) – Zsigmond L. (Czottner Á.), Ódor. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Varga Zs. (20.), Reicheld (42.), Mekota (79.), Lakakisz (89.)

Kiállítva: Ódor (61.), Varga József (86.).

Jók: az egész csapat, ill. senki

A Sárosd nem teketóriázott, egyből célkeresztbe vette a vendégek kapuját. Először Majláth Henrik lövését védte Palásthy Dávid, majd Reicheld Alex lövése ment mellé. A 20. percben azonban meg is szerezték a vezetést a kék-sárgák, Szekeres Marcell visszapasszát Varga Zsombor egy higgadt csel után lőtte a kapuba, 1-0). A hazai támadások tovább folytatódtak, előbb Vida Tamás, majd Meszlényi Balázs lövését is bravúrral védte Palásthy. A 29. percben Pigler Boldizsár lövését Rigó Ádám fogta, majd Eipl Szabolcs 18 méterről lőtt kevéssel mellé. A 42. percben Reicheld vezette végig a labdát egy kontrából és higgadtan lőtt a kapuba, 2-0. A második félidőt a vendégek kezdték lendületesebben. Ódor Dániel lövését védte Rigó, majd Krajnc Balázs kiszorított helyzetből lőtt mellé. A 79. percben aztán Lakakisz Nikolaosz átadásából Mekota Bernát lőtt 20 méterről Palásthy lábai között a hálóba, 3-0. A 89. percben Varga Zs. indításából Lakakisz lépett ki, és magabiztosan a kapuba lőtt, 4-0.

Tudósított: Németh Réka

Enying – MÁV Előre FC Főnix 2–2 (1–1)

Enying, 100 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

Enying: Kovács Z. – Dudar K. (Rudniczai), Nyikos, Óvári, Csepregi – Szalai K., Halász, Vass, Nagy L. - Keszler, Kizlinger (Mohai). Vezetőedző: Molnár Ferenc

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Salamon, Simon V., Adorján, Király B. – Patkós K. (Klémán M.), Krán, Takács G., Pápai - Jófejű (Szalai P.), Andróczi (Kertész). Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Kizlinger (10.), Nagy L. (90.), ill. Pápai (27.), Simon V. (50.)

Jók: Vass, Óvári, Kovács Z., Kizlinger, ill. Andróczi, Simon V.

Már a 9. percben Dudar Krisztián kapufája jelezte, hogy a hazaiak nem ijedtek meg az újabb bajnokesélyes vendégtől. Egy perccel később a következő támadás során Csepregi Imre remek labdával kínálta meg Kizlinger Zalánt, aki szépen ívelt Barsch Gábor kapujába, 1-0. A mérkőzés következő szakaszában mindkét kapu előtt voltak helyzetek, de nagyobb bravúrokat a hazai hálóőrnek kellett bemutatnia. Aztán a 26. percben csak egy büntetővel tudott egyenlíteni a Főnix, az Andróczi Krisztofer lerántásáért megítélt 11-est Pápai Kristóf értékesítette, 1-1. Az 50. percben Klémán Máté tálalt Simon Viktor elé, aki jól eltalált lövéssel vette be az enyingi kaput, 1-2. A gólhátrány nem szegte kedvét hazai gárdának, s nagy nyomás alá helyeztek a fehérváriak védelmére. Egy-egy kontránál csak centiméterek hiányoztak az egyenlítéshez. Végül a rendes játékidő letelte után, egy sarokrúgást követő keveredésben Nagy Levente talált be, 2-2. Nagy szívvel játszott a hazai gárda, így mindenképpen megérdemelten tartott otthon egy pontot.

Tudósított: Mohai Norbert

Lajoskomárom – Csór Truck-Trailer 3–1 (3–0)

Lajoskomárom, 150

Vezette: Závotka Csongor.

Lajoskomárom: Deák (Barabás) – Juhász M. (Labossa), Orosz, Csörgei, Victor - Gergye (Dudar E.), Czéhmeiszter, Kővári B., Varga F. - Klein, Rózsás (Németh Á.). Vezetőedző: Dopuda Igor

Csór Truck-Trailer: Molnár B. – Csapcsár, Báles A., Kásler Bence, Flavio (Szemenyei) - Tolnai, Budai (Ács), Bogdány (Báles Zs.), Harangozó (Makai) - Báles I., Cserna. Vezetőedző: Pécsi László

Gól: Juhász M. (16.), Gergye (21.), Victor (31.), ill. Kásler Bence (85.)

Jók: Orosz, Kővári B., Csörgei, Klein, ill. Báles A., Csapcsár, Tolnai

A 2. percben gyors bal oldali vendég-akció végén Báles András beadásáról alig maradtak le a középen érkezők. A 8. percben Victor Michel jobbról középre tett labdáját Klein Márk 4 méterről ordító helyzetből lőtte a kapu fölé. A 16. percben Victor bal oldali beadására Juhász Márton mintaszerűen érkezve lőtt a hálóba, 1-0. A 21. percben Gergye Krisztián 15 méteres rövidre visszahúzott lapos lövése talált utat Molnár Bence kapujába, 2-0 Sorozatos hazai lehetőségeket követően Victor tört be a kapu előterébe és 10 méterről talált a hálóba, 3-0. A második játékrészre kényelmesebbre vette a lajosi csapat és a szimpatikusan küzdő Csór több lehetőséget is kidolgozott. A 66. percben Báles A. tört a kapu előterébe, ahol Barabás József szabálytalanul szerelte, de Báles István büntetőjét aztán hárította a hazai cserekapus. A 85. percben Kásler Barnabás jól eltalált 18 méteres lövésével szépített a Csór, 3-1.

Ercsi Kinizsi – Ikarus-Maroshegy 1–1 (1–0)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Szücs László.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Holentoner, Mónus, Juhász B. - Kun, Jerzsabek, Lak (Perjési), Rebők (Hodula M.) - Cziklin, Csányi (Takács M.). Vezetőedző: Lieber Károly

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Kecskés (Gimes), Jungwirth, Kovács D., Kókány - Molnár V., Csuti (Patkós Á.), Farkas G., Schmuck B. (Kovács L.) - Farkas D. (Menyhárt), Szamarasz. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Kun (11.), ill. Menyhárt (86.)

Jók: senki, ill, Kovács D., Molnár V., Kovács L.

Jól kezdett a Kinizsi, a 11. percben Tóth Krisztián remekbeadását, Kun Bálint lőtte a hosszú sarokba 7 méterről, 1-0. A 31. percben Jerzsabek Botond fejesét védte Matócza Dániel. Az első félidőben nem jutott el a Maroshegy még helyzetig sem. Az 55. perctől viszont öt percenként, de azok sorra kimaradtak. A 86. percben a sokadik helyezkedési hibát kihasználta Menyhárt Vendel, aki a tétovázó védők között lőtt 12 méterről lőtt a rövid sarokba, 1-1. A látottak alapján közelebb állt a győzelemhez a vendég együttes.

Tudósított: Flórián Gábor

Martonvásár – Bodajk SE 1–1 (1–1)

Martonvásár, 100 néző

Vezette: Cseh Roland.

Martonvásár: Farkas Cs. – Kovács A. (Dezső), Füzér, Kovács Á. (Varga Gy.), Dutkai - Gábor Á., Molnár Á., Jakab, Tóth R. - Szántó (Balogh B.), Mikei (Kádár). Edző:

Bodajk SE: Hornich – Kocsis D., Molnár Antal (Bognár Zs.), Rozembaum R. (Ambrus), Oláh - Joó (Kurcz), Kovács T., Molnár Alex, Arany S. - Kis (Czéh), Molnár M. (Deme). Vezetőedző: Kocsis Jenő

Gól: Kovács Á. (40.), ill. Joó (13.)

Jók: Füzér, Kovács Á., ill. Hornich, Joó

Az előző fordulók sikertelenségei miatt a hazaiak nem akarták a meccs kimenetelét a véletlenre bízni, ezért nagy elánnal kezdtek. A sok kihagyott martoni helyzet megbosszulta magát, és a 14. percben hatalmas védelmi hiba után Joó Gergő szerzett a vezetést a vendégeknek, 0-1. A gól után is inkább hazai dominencia látszott a játékon, de a sok helyzet nem akart góllá érni. Egészen a 40. percig, ekkor egy kapu előtti keveredés után egy vendégjátékos kézzel ért a labdához, a vitathatatlan büntetőt Kovács Áron nagy erővel lőtte a bal sarokba, 1-1. A térfélcsere után nem sokkal Kovács András iramodott meg a félpályáról, lerázva a bodajki védőket, de végül a kapus kezében kötött ki a labda. Az 58. percben Kovács Áron hagyta faképnél a védőit, egy szép labdaátvétel után, de Hornich Bálint most is hárítani tudott. A 71. percben Kádár József 30 méterről elvégzett szabadrúgásáról éppen csak lemaradt Jakab Árpád. A 80. perctől állandósultak a hazai helyzetek, de az idei első győztes bajnoki gól nem akart megszületni. Inkább „melós” mérkőzés volt, mint látványos, a meccs végén jogosan kérdezték egymástól a hazai nézők „ki fog itt gólt rúgni?”.

Tudósított: Gutyina Attila

Tordas R-Kord – Bicske II. 7–1 (4–0)

Tordas, 80 néző

Vezette: Béd Ákos.

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Spinner (Szendi), Schuszter (Csizmarik), Hermann, Jancsó – Dely D., Szilágyi, Ilyés, Hernádi - Fialovszky (Somogyi T.), Fodor G. Vezetőedző: Horváth Sándor

Bicske II.: Rigó M. – Kámán, Vicz, Sóron, Kóka - Nagy M. (Garai), Bélik M. (Szarvas), Bélik B. (Szabó B.), Sipos - Kovács B., Páli (Szigeti). Vezetőedző: Michal Pekowski

Gól: Jancsó (45., 54., 88.), Dely D. (8.), Spinner (23.), Fialovszky (40.), Somogyi T. (79.), ill. Sóron (49.)

Jók: Dely D., Jancsó, Fialkovszky, ill. senki

A hazai csapat magabiztos játékkal tartotta Tordason a három pontot. A mérkőzés elején már a 8. percben megszerezte a vezetést Dely Dániel révén és a félidő végéig Spinner Szabolcs, Fialovszky Márk és Jancsó Buda is feliratkozott a góllövők közé. A szünet után Sóron Tibor góljával szépítettek a vendégek, ám a vendéglátók ott folytatták, ahol abbahagyták, rengeteg helyzet mellett további három gólt lőttek, és így már 15 mérkőzés óta nem találtak odahaza legyőzőre.

Tudósított: Hermann Tamás