A Volán tavalyi nagyszerű szezonja után sok kihívást rejtő, nagy utazásba kezdett bele a jégkorong Bajnokok Ligájában. A csoportmérkőzések első két körén már túl van Kevin Constantine együttese, a Hydro Fehérvár AV19 a Züric (1-7), és a címvédő Rögle (1-2) gárdáját fogadta. Az első találkozón kicsit még megilletődve játszottak a kék-fehérek, főleg az első tíz percben, majd fokozatosan felvették a svájciak sebességét. A különbség talán túlzó, a Volán tisztes helytállása ellenére a győzelmet illetően nem hagyott sok kérdést a Lions. A Rögle ellen már sokkal bátrabban játszott a Fehérvár, és a második harmadban sikerült is megszerezni a vezetést. A harmadik játékrészben a svédek megmutatták, miért is nyerték meg tavaly a CHL-t és két védelmi megingást kíméletlenül kihasználtak.

Ezen a találkozón nagyszerűen játszott az egész csapat, de kiemelkedő teljesítményt nyújtott Horváth Dominik is a kapuban, akinek ez volt az első felnőtt tétmérkőzése az ICEHL-es csapatban. A 21 éves kapus a tavalyi szezonban a Titánok csapatában már lerakta a névjegyét, komoly érdemei voltak abban, hogy a fiatalok közel kerültek a rájátszásba jutáshoz az Erste Ligában. A felkészülést már az első gárdával kezdte meg Horváth a nyáron, a tervek szerint Olivier Roy-jal ketten fogják védeni a Fehérvár kapuját a szezonban.

– Nem változtattunk nagyot a felkészülésen az előző évekhez képest, a száraz edzőnk évek óta Horváth Dániel, vele készültünk ezúttal is. Ez mellett jöttek jeges tréningek is, azt a munkát folytattuk, amit évekkel ezelőtt megkezdtünk – mondta honlapunknak a fiatal kapus. – Nagyon jól kijövünk Olivier-rel, segít amiben tud, átadja a rutinját azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amelyekkel ő már találkozott a hosszabb pályafutása során. Nagyon gyümölcsöző a kettőnk közötti munka.

A Volán mindössze két edzőmérkőzést játszott a CHL-es találkozók előtt, Horváth Dominik elmondta, előre megbeszélték, hogy mindkét kapus egy-egy meccset véd majd augusztusban. A magyar hálóőrnek a Klagenfurt elleni mérkőzés jutott, ahol 4-3-re nyertek a kék-fehérek, Kevin Constantine elégedett volt a hálóőr teljesítményével.

Szeptember elsején hazai pályán mutatkozott a Fehérvár a CHL-ben, a mérkőzést Roy védte végig, Horváth a kispadról figyelte az eseményeket.

– A CHL-ben minden ellenfelünk nagyon erős, és sok játékos, köztük én sem játszott ilyen nagy tempójú mérkőzést ilyen jégkorongozók ellen. Kellett egy kis idő, mire felvettük a tempót a Zürich ellen, onnantól kezdve pedig elkezdtünk építkezni és pozitív irányba mozdult el a csapat.

A második fordulóban a Rögle látogatott el a Raktár utcába, a sorozat címvédője ellen pedig eljött a fiatal kapus nagy pillanata, ugyanis az ő nevével kezdődött el a Hydro Fehérvár AV19 összeállítása.

– Nagyon vártam a mérkőzést, de próbáltam úgy kezelni, mintha a többi találkozót. Az edzőkkel is beszéltünk arról, hogy számomra az idény legnagyobb célja a minél több tapasztalat megszerzése, a fejlődés. Úgy gondoltuk, ez a mérkőzés is jó alkalom lehet erre, hogy egy ilyen tempójú találkozón védjek, örültem a lehetőségnek – tekintett vissza Horváth, akinek az Erste Ligából van már tapasztalata abban, milyen az, amikor az ellenfél papíron jobb erőkből áll és többet támad. – Tavaly a Titánoknál az edzéseink és a mérkőzéseink is az egyéni fejlődésre voltak kihegyezve. Sokat edzettünk, azt gondolom ez sokat segít azóta abban, hogy ezeket a mérkőzéseket tudjam kezelni. Nyilván a mostani találkozón többször is beszorított minket a Rögle, sokat voltunk hátrányban is, de ezek mind nagyon jó tapasztalatok, amelyeket kamatoztathatok később.

A jó teljesítménynek pedig meglett a jutalma, hiszen már a találkozó alatt, de a lefújás után is a tábor az ő nevét skandálta. Fehérvári nevelésű játékosként hatalmas élményt jelentett Horváthnak a parádés hangulat.

– A meccs előtt több drukk volt bennem, mint amennyi általában szokott lenni, de ezt szerencsére tudtam kezelni, amint pályára léptünk megszűnt, teljesen nyugodtan végeztem a dolgomat. Nagy élmény ezen a pályán játszani ilyen közönség előtt. Ez minden játékos számára különleges érzés és nagyon jól esett, hogy a szurkolók a nevemet skandálták. Nehéz felfogni, de nagyon nagy élmény volt.

A héten pedig a Fehérvár folytatja szereplését a CHL-ben, csütörtökön a Rögle, míg szombaton a Zürich otthonában lép jégre Kevin Constantine együttese.

– Összességében az első két mérkőzésen fejlődést tudtunk mutatni, az edző által kért dolgokat javítottuk. Biztos kielemezzük még a továbbiakban is az első két forduló tanulságait. A túrára tekintve mindent megteszünk majd azért, hogy továbbra is a pozitív irányba mozduljon el a teljesítményünk. Mindig nehezebb idegenben játszani, de ez is egy jó teszt lesz számunkra, hogy ilyen csapatok ellen lépünk jégre. A szezon során is lesz jó néhány hosszú túránk, úgyhogy ebből is tanulni fogunk.