2022. szeptember 10., szombat 16:30

Sárbogárd (5.) – Mányi TK (4.)

Pajor László, a Sárbogárd szakmai igazgatója: - Nem tudom, hogy hoztunk-e egy pontot Agárdról vagy otthagytunk-e kettőt? A mérkőzés jelentős részében kiegyenlített volt, a labdát talán többet birtokolta a Gárdony, de egészen addig, amíg nem kényszerültünk arra, hogy több energiát tegyünk a támadásokba, nem nagyon tudtak kialakítani helyzetet. Voltak olyan percek, hogyha jobban koncentrál a hazai csapat, akkor növelhette volna előnyét, de a hajrában viszont mi voltunk veszélyesebbek, és még az utolsó másodpercben is nagyot kellett védeni a kapusuknak. Hajtós mérkőzésen igazságos döntetlen született. Tavaly azért lettünk harmadikak a bajnokságban, mert az előttünk végzettől mindössze egy pontot tudtunk elvenni, most az egyik cél az volt, hogy a jó csapatok ellen próbáljunk meg minél többet begyűjteni.

A Mány tavaly is szimpatikus, jó focit játszott folyamatosan fejlődnek, igazából nem is a két győzelmük volt meglepetés, hanem a mostani vereségük az Enying ellen. Remélem azt, hogy ez nem feltüzelni, hanem inkább visszafogja őket. Ettől függetlenül mi úgy fogunk kimenni a pályára, hogy mindenképpen meg kell nyerni ezt a mérkőzést.

Sárosd (7.) - Tóvill Kápolnásnyék (2.)

Rauf Dávid, a Sárosd vezetőedzője: - A bicskei győzelem jót tett a csapatnak, már nagyon vártuk az első győzelmet. Az eredménnyel elégedett vagyok, magával a játékkal már kevésbé, mert nagyon könnyen kaptuk a gólokat. A Kápolnásnyék, ahogy az eredményei is mutatják, jó csapat, de szeretnénk hazai közönség előtt is megszerezni az első pontjainkat, mivel a Csór elleni mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, éppen ezért is kiengesztelnénk a szurkolóinkat. A Nyéknek nagyon sok reaktív futballistája van elöl, amennyiben a labdaszerzések után gyorsan átmegyünk, védekezésből támadásba a kontrákat jól tudjuk levezetni, akkor eredményesek tudunk lenni, ám ehhez masszívan kell védekezni.

2022. szeptember 11. vasárnap 16:30

Tordas R-Kord (6.) – Bicske II. (14.)

Farkas Zsolt, a Tordas R-Kord technikai vezetője: - Nagyon vártuk már az első győzelmet, ez sikerült is Csóron, bár Martonvásáron az első félidőben, ha figyelmesebbek lettek volna a fiúk, akkor gólokkal tudtunk volna nyerni. Most sok hiányzónk volt, ennek ellenére ki tudtuk harcolni a sikert. Reméljük azt, hogy összeáll a csapat, visszatérnek a sérültek és az eltiltottak, és mindenki hadra fogható lesz, így teljes garnitúrával tudunk kiállni a Bicske II. ellen. Hazai pályán bízunk a három pont megszerzésében és szeretnénk hosszan tartó veretlenségi sorozatunkat tovább folytatni.

Ercsi Kinizsi (12.) - Ikarus-Maroshegy (8.)

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Nagyon remélem, hogy jót tett a meccs nélküli hétvége és kitisztultak a fejek. A hét közben kiestünk a kupából is, amelyet nagyon sajnálok, de mivel covidos lettem, nem tudtam ott lenni a csapattal Velencén. Nagyon mélyponton van lelkileg a csapat, de bízunk abban, hogy kilábalunk ebből, és az Ikarus ellen a szebbik arcát mutatja a csapat. Egész biztos vagyok abban, hogy nem lesz könnyű, de szeretnénk leküzdeni a problémákat. Háromesélyes lesz az Ikarus elleni párharc, azon fog múlni, hogy mentálisan mennyire leszünk erősek. Van a vezetőség, a szurkolók és magunk felé is adósságunk, a fiúknak át kell érezni ennek a súlyát. Amennyiben ez nem történik meg, akkor még az is elképzelhető, hogy fejek fognak hullani...

Enying (11.) - MÁV Előre FC Főnix (1.)

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: - Az elért eredmény ellenére egyáltalán nem volt könnyű dolgunk Mányon. Az igaz, hogy ez volt idén az első alkalom, amikor a legjobb összeállításban tudtunk kiállni, de így is jócskán meggyűlt a bajunk főleg a középpályán. Szerencsére igen jó napot fogott ki a védelmünk, s szinte minden támadást sikerült idejében blokkolni. A korán jött első gól megnyugtatta csapatunkat, míg a másik oldalon ugyanez jól láthatóan okozott némi idegességet, kapkodást. Volt a mérkőzésnek több pontja is, főleg a második félidőben, amikor kevés hiányzott a Mánynak az egyenlítéshez. Meggyőződésem, ha bement volna a kapufás helyzetük a mérkőzés derekán, meg is fordították volna az eredményt. Ehelyett megint mi találtunk be, az első gólunkhoz hasonlóan, egy szögletrúgást követő kavarodásban, s ezzel szinte el is dőlt a mérkőzés. A hajrában sikerült még egy szép akciógólt szereznünk, ami még magabiztosabbá tett minket a véghajrára. Több kiemelkedő, és egyre javuló egyéni teljesítményt láthattunk, ami némi bizakodásra adhat okot, de van még min javítanunk a későbbiekben.

Jó kis gárdát építettek a vendéglátóink, akik szimpatikus és eredményes focit játszanak, de most jobban működött a csapatjátékunk, így megérdemeltnek mondható a győzelmünk. Nem adtuk könnyen magunkat tavaly a fehérváriaknak. Mindkét mérkőzésünkön parázs hangulat volt - szerintem ez most sem lesz másképp. A pályán, az öltözőben, de még a nézőtéren is mindenki azért küzd, dolgozik, szurkol, reménykedik, hogy az erősebb/legerősebb csapatok ellen mutassuk meg igazán, mit tudunk. Azt hiszem ez így teljesen rendben is van. Az biztos, hogy jól jött a mányi győzelem a csapaton belüli hangulatnak. Újra hisznek magukban a srácaink. Nagyobb a kedv, jobb a csapategység, s így szinte bármire képesek vagyunk. A Főnix a tavalyi szezonhoz képest idén talán még erősebb lett, s ennek is kell lennie annál a klubnál, aki NB-s szintre igyekszik. Sok-sok játékos van a keretükben, akik felsőbb szinten is megállnák a helyüket. Érdekes lesz látni, kik fognak majd csatázni az első helyezésért jövő tavasszal. Egy biztos, hogy a botlások mindig nagy szerepet játszanak a végső elszámolásnál... Vasárnap délután legalább olyan jól és akkora fegyelemmel kell játszanunk, mint az elmúlt fordulóban, és akkor reménykedhetünk pont vagy pontok itthon tartásában.

Martonvásár (13.) – Bodajk SE (15.)

Horváth László, a Martonvásár vezetőedzője: - A vasárnapi vereségünk oka elsősorban a gyenge játékunk volt, de el kell marasztalnom a játékvezetőt is, mert hibás ítéleteivel döntően befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. Elvileg egy olyan mérkőzés következik, ahol a kötelező lenne a győzelem - bár minden meccsen az. Mindent meg fogunk próbálni annak érdekében, hogy kijavítsuk a Lajoskomárom elleni betlit. Volt egy komolyabb beszélgetés a csapattal, erősebb hangnemben, igaz, ez a mérkőzés után is megtörtént. Minden kétséget kizáróan jobban kell koncentrálni a sorsfordító pillanatokban, mert csak így tudjuk kihasználni a helyzeteinket. Remélem, hogy most sikerülni fog.

Lajoskomárom (9.) - Csór Truck-Trailer (10.)

Dopuda Igor, a Lajoskomárom vezetőedzője: - A martonvásári győzelem a későbbiekben sokat érhet, és úgy érzem, hogy feledtetheti a gyengébb rajtot, Bár a Mány elleni mérkőzést kivéve elégedett voltam azzal, ahogy játszottunk eddig, és feltétlenül jó alapot jelenthet, ahogy játszottunk a Főnix FC ellen, valamint Martonvásárban. Kezdünk összeállni, és bízunk abban, hogy a hozzánk hasonló erőt képviselő csapatoktól tudunk majd pontokat szerezni. A Csór ellen örülnék annak, ha itthon tudnánk tartani a három pontot, ettől függetlenül minden mérkőzés számunkra nehéz, nem az a csapat vagyunk, amelynek lesz olyan mérkőzése, amit félvállról vehet.

Szabadnapos: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (3.)