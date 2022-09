A több, korábbi élvonalbeli, sőt válogatott játékossal felálló Komárom kezdett jobban, de a gárdonyi lányok a félidő derekán felkapaszkodtak. Dicséret illette a csapat védekezését és lerohanásait, azonban a 45. perctől, 18-17-es vezetése után teljesen másik arcát mutatta tóparti egylet. Temes Bernadették a végére ötgólos előnyt kovácsolták, elvitték a pontokat.

Gárdony-Pázmánd NKK – Komárom VSE 22:28 (11:11)

Gárdony, 66 néző. Vezette: Szedmák Márton, Tóth Tamás.

Gárdony-Pázmánd NKK: Kaffka, Csatlós (kapusok) – Sárvári, Hargitai, Zámori 1, Lukovics 4 (4), Bártfay, Ragó, Ágoston 6, Bozsok 1, Szűcs 3, Kecskeméti-Horváth, Takács 2, Becséri 1. Edző: Virincsik Anasztázia

Komárom VSE: Vajk – Simsik 6 (5), Ács 2, Bízik 2, Szabó-Kovacsicz 5, Karalyos 1, Gengeliczky 1 (1), Tarjányi 1, Orbán 3, Gál 1, Póczik 1, Temes 5. Vezetőedző: Neukum Tamás

Kiállítások: 10 perc ill. 12 perc

Hétméteresek: 4/4 ill. 6/6

Lövés hatékonysága: 58% ill. 67%

Védés hatékonysága: 28% ill. 29%

- Nagyon kemény, harcos meccs volt. Négy meccsből egyet sem nyertünk, de ha az erőviszonyokat nézem, el kell helyeznünk magunkat a megfelelő helyre - vélekedett Virincsik Anasztázia, a Gárdony-Pázmánd NKK edzője. - Nagyon fiatal a keretünk, Becséri Kitti a maga 29 évével az egyedüli rutinos játékosunk mezőnyben. Minden meccsen partiban tudunk lenni nálunk sokkal erősebb kerettel rendelkező csapatokkal, mint például a Komárom. Az elmúlt négy mérkőzés végjátékát nem a fizikális fáradtság miatt teljesítettünk gyengébben, csupán hiányzik a tapasztalat. Megremeg a kéz, mert fiatalok; nem vállaljuk be a helyzetet, vagy nem merünk kilépni, mert túlságosan tiszteljük az ellenfelet. Bánfay hiánya is meghatározó volt most. Magasságban, erőben, bátorságban sokat tud nekünk segíteni. Kitaláltuk, hogy megfuttatjuk a Komáromot, az első félidőben működött, a másodikban már nem. A játékosoknak kell megtalálniuk a választ, hogy miért nem. Miért akad meg az, ami működött? Ami még mindenképpen javítandó, az emberelőnyös játék. Az Eger ellen 11/2, az Algyő ellen 10/2 volt az előnyös helyzetek és a szerzett gólok aránya. Sokkal többet tudunk, mint korábban, benne van a csapatban a tudás, de sok a bizonytalanság. Októberben jönnek azok a meccsek, ahol egyértelműen mi vagyunk az esélyesek. A Pénzügyőrt, a Tempót, a Kozármislenyt meg tudjuk verni. Decembernél előbb nem rajzolódnak ki az erőviszonyok a 16 csapatos bajnokságban. Nyolc, kilenc ember érkezett a nyáron, benne van a hiba a kézilabdánkban, de összességében jó a játék, nagyon jó a hozzáállás, nincsenek belső problémák, tudnak magukért és egymásért küzdeni a lányok. Részemről nincs krízishangulat. Jó úton vagyunk, de néhány embernek fel kell nőnie a feladatokhoz.

A gárdonyi hölgykoszorú a Magyar Kupában vigasztalódhat. Csütörtökön 19:30-kor a Szigetszentmiklós vendégeként harcol a Gárdony-Pázmánd NKK a továbbjutásért. A vendéglátó ugyan egy osztállyal lejjebb játszik, de gyors csapat, kiemelkedik az NB II mezőnyéből.