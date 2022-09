A vendégcsapatnál a napokban edzőváltás történt, Supka Attila vezetőedzőt a vártnál ­gyengébb szereplés és a ZTE FC-től elszenvedett 5–0-s vereség miatt menesztették, helyette pedig négyen készítették fel a csapatot erre az összecsapásra. Abban azonban határozniuk kellett, hogy ki fog meccselni Sóstón, és ez a döntés pénteken délben született meg, hogy Híres Gábor másod­edző tölti majd be a megbízott vezetőedzői szerepkört, állítja össze a gárdát, és dönt a cserékről is.

A fehérváriak összeállítása három helyen változott a múlt heti, Debrecen elleni összecsapáshoz képest. Ezúttal Fiola Attila, Funsho, és Budu Zivzivadze helyén Peter Pokorny, Lirim Kastrati, és Kenan Kodro kezdett.

A találkozó előtt Sallói István sportigazgató az ezen a mérkőzésen csereként számításba vett Marcel Heistert köszöntötte, aki az előző fordulóban, Debrecenben játszotta 100. NB I-es bajnokiját.

Azt nem mondhatni, hogy ne vetették bele magukat a felek nagy rössel a meccsbe, többek között jelezte ezt, hogy az első félórában négy sárga lapot osztott ki Bogár Gergő játékvezető. Ettől függetlenül az első komolyabb lehetőség a Vidi előtt adódott, a 10. percben Rúben Pinto „forintos labdát” adott Kastratinak, aki az ötös jobb sarka elől jobbal a hosszú alsóba lőtt. Csupán egy gond akadt, hogy cirka félméteres lesről indult a koszovói születésű játékos. Próbálkozott a Mezőkövesd is, ám a 14. percben Dino Besirovic jobb oldali szöglete elszállt középen Cseri Tamás mellett, ezután Sztefan Drazsics 7 méterről centikkel fejelt a jobb felső sarok mellé. Majd a 25. percben már gólnak örülhettek a piros-kék hívek, formás akció végén Dárdai Pál indította Kastratit, akinek jobb oldali beadását az ötösről, megelőzve Pillár Róbertet Kodro fejelte a bal alsó sarokba, 1-0. Aztán a 36. percben Cseri csavart balról az ötös elé egy szabadrúgást, az érkező Aliaksandr Karnyicki, és a léc fölé fejelte a labdát. A 45.+1. percben Nagy Gergő lőtt a bal alsó mellé 10 méterről, Drazsics átadása után, de szöglet lett belőle, mert a becsúszó Loic Nego mentett látványosan.

A pihenő a vendégeknek tett jót, ugyanis előbb a 49. percben Kodro hagyott ki hatalmas helyzetet, ám az ellenakcióból az 50. percben a kövesdiek találtak be. Besirovic jobb oldali beadását három hazai védő is elvétette, Drazsics pedig jobbal 5 méterről, nagy erővel a jobb alsó sarokba lőtt, 1-1. Az 52. percben újra előnyhöz juthatott volna a Fehérvár, Nego jobboldali beadását Kodro remek mozdulattal pörgette a bal felső sarokba, csupán egy szépséghibája volt a találatnak, hogy a spanyol-bosnyák támadó lesről vette be Riccardo Piscitelli kapuját. A matyóföldi együttes láthatóan nem elégedett meg az iksszel, a 66. percben Besirovics passzát Vajda Sándor nagy helyzetben ballal a léc fölé vágta az ötös sarkáról. A 70. percben beállt Zivzivadze, aki legutóbb felkeltette a német élvonalbeli 1. FC Köln érdeklődését. Ez nem hatott újdonságként, hiszen ezt megelőzően lehetett hallani az FC. St.Pauli hívó szaváról is. A 73. percben Dárdai P. került óriási ziccerbe, 14 méteres lövését azonban bravúrral védte a kifutó Piscitelli. Az utolsó negyedórára felpörgette játékát a Vidi, és ennek meg is lett az eredménye. A 81. percben Dárdai P. ballábas beadására nagyszerűen érkezett Kodro és 5 méterről a bal sarokba fejelte a labdát, 2-1.

Mol Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (1-0)

Székesfehérvár, 2376 néző

Vezette: Bogár Gergő (Bornemissza Norbert, Horváth Zoltán)

Mol Fehérvár FC: Kovács D. - Szerafimov, K. Larsen, Stopira - Nego, Rúben Pinto, Pokorny (Lednev, 63.), Hangya (Zivzivadze, (70.) - Kastrati, Dárdai P. (Makarenko, 89.) – Kodro (Heister, 89.). Vezetőedző: Michael Boris

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli - Kállai K. (Kállai Z., 46.), Lukic, Pillár, Schmiedl – Karnyicki (Szelmani, 90.) Nagy G. - Besirovic, Cseri, Vajda – Sz. Drazics (Bobál G., 79.). Megbízott edző: Híres Gábor

Gól: Kodro (25., 81.), ill. Drazsics (50.)

Sárga lap: Stopira (8.), Szerafimov (18.), Kastrati (40.), ill. Karnyicki (4.), Pillár (24.)