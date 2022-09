Bicske II. (14.) – Sárosd (7.) 3–4 (2–1)

Bicske, 150 néző

Vezette: Kovács Róbert.

Bicske II.: Rigó M. – Bélik (Szarvas), Nagy M., Páli, Vicz - Sipos (Szigeti), Borsos (Szabó L.), Kóka, Kovács B. Garai - (Szabó B.), Sóron. Vezetőedző: Michal Pekowski

Sárosd: Rigó Á. – Szabó N., Susa, Kónya, Újvári – Varga Zs. (Szabó E.), Vida (Schnierer), Hushegyi, Meszlényi (Szekeres) - Reicheld (Lakakisz), Majláth (Mekota). Vezetőedző: Koncz József

Gól: Sóron (41., 92.), Sipos (42.), ill. Varga Zs. (9.), Kónya (56.), Majláth (60.), Schnierer (86.)

Jók: Kovács B., Sóron, ill. Kónya, Varga Zs., Majláth

A 9.percben Varga Zsombor keverte meg a hazai védelmet, keresztbe cselezgetett, majd kissé balról, 18 méterről a hosszú sarokba lőtt. 0-1. A 41. percben egy kapu kirúgást Sóron Tibor szerzett meg, majd néhány lépés után 26 méterről nagy gólt lőtt, 1-1. A középkezdést követően gyorsan vezetést szerzett a hazai csapat, Sóron egy jó csel után Sipos Olivért szöktette, aki betört a 16-oson belülre, és 12 méterről a kapu jobb oldalába lőtt, 2-1. Az 56. percben Varga Zs. bal oldali szögletét Mekota Bernát visszafejelte, Kónya Krisztián pedig pár lépésről, fejjel kipúpozta a hálót, 2- 2. A 60. percben a hazai védők Meszlényi Balázst szerelték a 16-oson belül, de Kovács Róbert játékvezető szabálytalanságot látott, a megítélt büntetőt Majláth Henrik értékesítette, 2-3. A 85. percben ismét Varga Zs. kevergetett a jobb oldalon, az alapvonalról visszapasszolt Schnierer Joelnek, aki 7 méterről a kapuba gurított, 2:4. A 92. percben egy előre vágott labdával Sóron kilépett a védők közül és a kapuba helyezett, 3-4.

Tudósított: Venczel József

Mányi TK (4.) - Enying (11.) 0–3 (0–1)

Mány, 150 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Mányi TK: Ténai – Kovács P., Gondos, Bukovecz, Varga Z. - Lakatos G. (Nádudvari), Veress, Tóth T., Gulyás (Juhász L.) - Ősz, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Enying: Kovács Z. – Dudar K., Kalló, Mohai (Nagy L., Vas), Nyikos - Óvári, Csepregi, Szalai K. (Boda), Halász - Vass, Keszler (Kizlinger). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Kalló (7., 70.), Nyikos (77.)

Jók: Kovács P., ill. az egész csapat

Igazi futball időben, szépszámú közönség előtt futottak ki a gyepre a csapatok. Már az elején érezhető volt, hogy a határozottan fellépő Enying, gyors kontrákra rendezkedett be, és ez nagyon nem fog ízleni a játékosabb hazaiaknak.

A 7. percben egy kósza támadás utáni beadást, kavarodás követett, amiből Kalló Szabolcs talált a kapuba, 0-1. Meddő hazai mezőnyfölény alakult ki, amely végig kísérte ugyan az egész mérkőzést, de a kapuját jól védő, keményen dolgozó Enying jól állta a sarat. A második félidőben energikusabbá vált a Mány, de mindkét kapunál csak egy-egy kapufa borzolta a kedélyeket. A 70. percben, újra Kalló került helyzetbe egy szöglet után, és az elmélázó védők mellett betalált, 0-2. A 77. percben eldőlt végleg a mérkőzés, a hibázó védők között, Nyikos Martin lőtt biztosan a kapuba, 0-3. Összességében a Mány csapat ezúttal a rosszabbik arcát mutatta, de ez nem von le semmit a harcos, lelkes, és minden labdáért megküzdő Enying érdemeiből. A vendégcsapat megérdemelten vitte el a három pontot, ezen a nagyon sportszerű, de közepes iramú mérkőzésen.

Tudósított: Varga Mihály

Ikarus-Maroshegy (8.) – Tóvill-Kápolnásnyék (2.) 1–2 (1–1)

Székesfehérvár, 102 néző

Vezette: Rózsa József.

Ikarus-Maroshegy: Lukács – Jungwirth, Kovács D., Kókány, Molnár V. – Patkós Á. (Kovács L.), Szontagh (Horváth Zs.), Csuti (Gimes), Farkas G. - Farkas D., Szamarasz (Zelenák). Vezetőedző: Szarka Martin

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Lipóth, Varga József - Baráth, Pigler, Venczel, Eipl, Kiss Á. - Zsigmond L. (Peng), Ódor (Molnár G.). Vezetőedző: Hötzl Richárd

Gól: Molnár V. (20.), ill. Pigler (22.), Venczel (88.)

Jók: Jungwirth, Farkas D., ill. Palásthy, Venczel

Az első húsz percben lüktető volt a játék, de jellemzően a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok. Mindkét csapatnak adódott néhány lehetősége a gólszerzésre, majd a 20. percben egy szöglet után kipattanó labdát Molnár Viktor kapáslövéssel juttatta a kapuba, 1-0. Az Ikarus talán még a vezetésnek örvendett, amikor a 22. percben Pigler Boldizsár vezette be a labdát a 16-osra a bal oldalon, lövése megpattant egy védő lábán és jött az egyenlítés(1:1). Jellemzően a mérkőzés hátralévő részében, gyűrték egymást a csapatok becsülettel, bár a játék színvonala nem volt az igazi. Aztán egy hazai meglódulás után, a 16-on belül Kókány Pétert lökték fel, de a 11-est Molnár V. elhibázta. A hazaik addig évődtek a büntetőn, hogy nem figyeltek egy előrevágott labdára, ezt pedig Venczel Zsolt értékesítette, 1-2.

Tudósított: Mezővári Balázs

Martonvásár (13.) – Lajoskomárom (9.) 0–3 (0–2)

Martonvásár, 120 néző

Vezette: Domak Ádám.

Martonvásár: Farkas Cs. – Beraki (Pfeiffer), Balogh B. (Füzér), Kovács Á. (Kovács A.), Kádár (Szántó) - Horváth B., Dutkai, Gábor, Molnár Á. - Tóth R., Mikei (Varga Gy.). Vezetőedző: Horváth László

Lajoskomárom: Deák – Juhász M., Orosz, Csörgei (Rózsás), Victor (Kövecses) - Vadászi, Gergye, Czéhmeiszter (Németh Á.), Kővári B. - Varga F., Klein (Labossa). Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Victor (28., 45.), Juhász M. (66.)

Kiállítva: Horváth B. (58.).

Jók: Dutkai, Tóth R., ill. Victor, Klein, Varga F.

A hétközi kupabetli után nem ilyen vasárnapról álmodoztak Martonvásáron. A Lajoskomárom végül pont olyan simán vitte le a három pontot, mint szerdán a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő a továbbjutást. A nagyobb baj, hogy most játékban sem sikerült emlékezeteset alkotni, amit hűen tükröz, hogy a hazaiak mestere Horváth László már az első félóra végén lehozta Kovács Áront - és nem sérülés miatt. Ekkor már hátrányban voltak a hazaiak, miután Czéhmeiszter Attila mesteri beadását Victor Michel csodás mozdulattal fejelte a bal alsóba, 0-1. A második pofon a szünet előtt érkezett, egy kérdéses bírói ítélet után Victor értékesítette a büntetőt, 0-2. Fordulás után már éppen éledezni kezdett a hazaiak játéka, mikor az 58. percben beütött a krach. Domak Ádám játékvezető piros lapot adott Horváth Benettnek, a megyei VAR-t, az asszisztensét használva, aki kiszúrt egy nem odaillő mozdulatot. A hazaiak becsületére legyen mondva, még ezután, fogcsikorgatva is megpróbáltak mindent, de a 66. percben megpecsételődött a sorsuk. Victor száguldott el a bal szélen, hajszálpontos középre tekerésére pedig a legjobb ütemben érkezett Juhász Márton, 0-3. A hátralévő percekben lassan csepegtek a másodpercek, de szerencsére nem sokat hosszabbított a játékvezető, így igazi feloldozás volt, hogy véget ért ez a kudarcokkal teli hét a hazaiaknak.

Tudósított: Szupkai Gábor

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (3.) – Sárbogárd (5.) 2–2 (1–1)

Agárd, 200 néző

Vezette: Wittner József.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Szabó B., Radács, Bezerédi, Hidvégi - Balogh Á., Tóth T., Szellák, Balogh Balázs (Gere) - Mód, Koronczi. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Kovács J., Gráczer G., Mayer - Luczek (Pákozdi), Bencze, Glócz Z. (Horváth A., Horváth Zs.), Horváth Á. - Vagyóczki, Kindl. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Tóth T. (37.), Gere (55.), ill. Kovács J. (33.), Bencze (78.)

Jók: Balogh Á., Tóth T., Gere, ill. Nyári, Kovács J., Bencze

A Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő együttese irányította a játékot, de mégis a vendégek szereztek vezetést fél óra elteltével, Kovács János jól eltalált lövésével, 0-1. Még az első félidőben sikerült az egyenlítés, Balogh Ádám beívelése után Tóth Tibor csúsztatott a jobb felső sarokba, 1-1. A második félidő elején a csereként beálló Gere Zoltán aztán előnyhöz juttatta az 55. percben a házigazdákat, 2-1. A meccs hátralévő részében több hazai helyzet maradt ki, akadt, amikor a kapufa mentett. Ahogy lenni szokott, az ellenfél kapott büntetőt, amelyet Bencze Jánoss gólra váltott, 2-2. Hiába volt lehetőség a hazai gárda előtt a három pont begyűjtésére, újabb gólt már született. Amennyiben a céljait el akarja érni a gárdonyi csapat, akkor a helyzeteiket be kell rúgniuk.

Tudósított: Balogh Balázs

MÁV Előre FC Főnix (1.) – Bodajk (15.) 5–1 (3–0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

MÁV Előre FC Főnix: Barsch (Sári) – Salamon (Mayer), Pataki (Szalai P.), Adorján - Krán, Kertész (Klémán M.), Simon V., Takács G. (Bolla Barnabás), Pápai – Király B., Andróczi. Vezetőedző: Pavlik József

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Molnár Antal (Deme), Oláh, Joó - Molnár M. (Kaufmann), Kovács T., Arany, Molnár Alex - Rozembaum R. (Kurcz), Kis (Czéh). Vezetőedző: Kocsis Jenő

Gól: Adorján (2., 14.), Simon V. (66., 74.), Pápai (13.), ill. Joó (50.)

Jók: Simon V., Pápai, Adorján, Krán, ill. Nagy M., Oláh.

A 2. percben szögletet rúghatott a hazai csapat, Pápai Kristóf csavarta a labdát középre, amelyet közvetlen közelről Adorján Gergő fejelt a kapuba. 1-0. Többet birtokolta a Főnix FC a labdát, és ennek a 13. percben újból gól lett a jutalma. Simon Viktor pöckölt egy labdát Pápai elé, aki higgadtan a bal alsó sarokba gurított, 2-0. A bodajkiak teljesen átadták a területet, és ezt az ötletesen játszó vendéglátók ki is használtak. A 14. percben Pápai kényszerítőzött Adorjánnal aki tolt egyet a labdán, majd 23 méterről nagy erővel lőtt a jobb felső sarokba, 3-0. Nem úgy kezdődött a második félidő, ahogy az első befejeződött. Egy sokkal bátrabb és nyíltabb futballt felvállaló Bodajk ment ki a pályára, és az 50. percben Joó Gergő egy szép támadás végén a kapu bal sarkába gurított, 3-1. Egy kicsit megfogta a gól a Főnix gárdáját, kapkodó és pontatlan lett a játék. Az utolsó fél órában aztán helyreállt a rend, azt történt a pályán amit a fehérváriak akartak. A 66. percben Andróczi Krisztofer élesen lőtt középre, Simon V. érkezett, és a kapuba helyezett, 4-1. Majd a 74. percben Adorján indította Simont, aki a kapust kicselezve guritott a hálóba, 5-1. Nagyobb arányú is lehetett volna a különbség, de Bolla Barnabás két ziccerét is megfogta Nagy Márk, valamint Szalai Pál sem tudott túljárni a bodajki hálóőr eszén. Megérdemelt hazai siker született

Tudósított: Pavlik József

Csór Truck-Trailer (10.) – Tordas R-Kord (6.) 0–1 (0–1)

Csór, 200 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

Csór Truck-Trailer: Molnár B. – Bogdány, Csapcsár (Szabó D.), Dreska (Budai), Kásler Bence - Makai (Kásler Baranabás), Flavio (Ács), Tolnai, Cserna - Szemenyei, Harangozó. Vezetőedző: Pécsi László

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Spinner (Szendi), Fodor G., Hermann, Kalácska (Tóth G.) - Dely D., Schuszter, Danis (Fialovszky), Hernádi - Berki, Ilyés (Deli Zs.). Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Dely D. (22.)

Jók: Molnár B., Cserna, ill. Dely, Fodor G., Hermann

A 22. percben a jobb oldalról végeztek el a vendégek szögletet. A derékmagasságban betekert labdát a védők elvétették, majd középen teljesen üresen érkezett Dely Dániel, és 5 méterről a tehetetlen kapus mellett a hálóba lőtt, 0-1. A 43. percben egy igazából nem túl veszélyes vendégtámadást Csapcsár Miklós rossz passza lendített meg, de végül a védők szögletre mentettek, bár a beívelést Dely D. a kapufára fejelte. Majd Molnár Bence minden tudására szükség volt, előbb az 50. percben, ezt követően pedig a 61. és a 73. percben védett bravúrral. A 85. percig kellett várni az első komolyabb hazai lehetőségre. Kásler Bence távolról próbálkozott, labdája Cseresnyés Alexről kipattant, de Ács Krisztián kisodródva már nem tudta a kapura kotorni. A vendégek magassági fölénye, valamint a hatékony lövészárok taktikájukon fennakadt a Csór. A vendéglátók csak vergődtek, képtelenek voltak még csak megközelíteni is a múlt heti játékukat.

Tudósított: Csete Krisztián