A kimondottan jó vívónak számító Demeter vereséggel kezdett a páston, honfitársa, a fővárosi Böhm Csaba gyorsabb volt az első asszó során, aztán Demeter elkapta a fonalat, tízszer nyert zsinórban, át is vette a vezetést, formáját őrizte végig, végül 17-6-os, kiváló eredménnyel zárt, majd fogadta a társak, valamint édesapja, a volános vívóedző, az első, egyéni Európa-bajnok, Demeter József gratulációját. Az úszás során a fehérári sportoló a harmadik futamban volt érdekelt, a középmezőnyben úszott, végül 5. helyen csapott célba, 2:08-as, megfelelőnek mondható idővel. „A vívás rendben volt, életem egyik legjobb teljesítménye, a tavaszi, budapesti VK-n ment jobban, akkor 29-6-tal zártam. Hullámvölgybe ezúttal sem kerültem, a vívás második felében hol nyertem, hol veszítettem, de őriztem az első helyet. Az úszás is rendben volt, most ennyire voltam képes, volt ez jobb is, azonban nem vagyok elégedetlen, az időeredmény a jelenlegi állapotomnak megfelelő. Mondjuk nem esett kimondottan jól, az első szám méter igen, a második kevésbé, elfáradtam a végére.”

Demeter bence a klubvezetőkkel és a családtagokkal értékeli az úszást a lelátón

Fotós: Horog László/Fejér Megyei Hírlap

Összesítésben a hatodik helyen zárta ezt a számot, az élről várhatta a futást az atlétikai centrumban, a helyenként rákezdő, majd alábbhagyó esőben. Az első lövészetet az élen kezdte, majd a második helyre csúszott, aztán visszavette a vezetést az osztrák Gustenautól. A négy sorozat során végig stabil volt, sorrendben 2,2,2, végül 1 hibát vétett. A körök közepén mindig ránézett az órájára, közben felzárkózott mögé Böhm, felváltva vezettek, a többiek tisztes távolságból követték őket, Gustenau és az ukrán Pavjluk. Böhm és Demeter végül szinte kéz a kézben értek célba, Demeter egy méterrel előbb. Hatalmasat hajrázott a harmadik magyar, Regős Gergely is, aki a nyolcadik helyről kezdte meg a felzárkózást. Hiába csapott be harmadikként, nem folytathatja, ugyanis mindegyik csoportból csak az első két magyar léphet a középdöntőbe.

Az A-csoport versenyzői a startra várnak a Bregyó közben, a kombit megelőzően

Fotós: Horog László/Fejér Megyei Hírlap

– A jó vívás és a megfelelő úszás kimondottan jó alapot adott a nyugodt kombihoz, minden rendben ment. Várom a hasonló folytatást a középdöntőben – mondta Demeter. A fehérvári öttusázó pénteken, 13.15-től a rangsoroló víváson lesz érdekelt az MKOSZ-teremben.