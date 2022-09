FEHA19 – Corona Brasov

1-3 (0-1, 1-0, 0-2)

Székesfehérvár, 297 néző. V.: Soós D., Árkovics, Korbuly, Dorner.

FEHA19: Tóth B. – Mingazov (1), Dolinar, Trastasenkovs 1, Cizas (1), Mihály – Reiter, Csollák, Rétfalvi, Keceli-Mészáros, Ambrus Cs. – Bajkó, Kóger B., Farkas L., Fekete, Mayer – Salamon, Győrffy, Németh, Alapi, Ivády. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Brassó: Tőke – Sweeney, Borisenko, Schaber, Zagidullini, Valchar 2 – Garcia, Williams, Domingue (2), Gliga (1), Kóger D. 1 – Bors, Gajdó T., Gajdó B., Kovács, A. Vasile – Buda, Antal, N. Vasile. Vezetőedző: Dave Macwueen.

Kiállítások: 4, ill 10. perc

Kapura lövések: 23-29

A találkozó nagy kérdése az volt, hogy az idei szezonban még tétmérkőzést nem játszó brassóiakkal szemben előnyben lesznek-e a fehérváriak, mivel ők már túl voltak egy fordulón. Igaz, a miskolci vendégjáték nem sikerült a legszebben, a DVTK 6-1-re nyert.

A találkozót a vendégek kezdték aktívabban, sűrűn záporoztak a lövések Tóth Balázs kapujára. Schaber szinte a kezdősípszó után helyzetbe került, de lövése mellé szállt, majd a napokban a Brassóhoz igazolt exfehérvári, Kóger Dániel állt szemben a kapussal, de kísérlete a felső sarok mellé szállt. Az első komoly hazai lehetőségre több mint öt percet kellett várni, Dolinar ígéretes helyről próbálkozhatott, de a védők blokkolni tudtak. A túloldalon Donmingue előtt adódott ziccer, de Tóth ezt is fogta. Brassói emberelőnyben Borisenko eresztett el egy kékvonalas bombát, de Tóth védett. Öt az öt ellen kiegyenlítettebbé vált a játék képe, hat perccel a játékrész vége előtt Ambrus a kapu előtt lőtt mellé. Később ismét a Corona jöhetett emberelőnyben, Tóthnak bőven akadt dolga, sőt, Schaber lövése a kapuvast is megcsörrentette. Két másodperccel a vége előtt a friss érkező, Kóger mattolta Tóthot, 0-1.

A második harmad elején emberelőnybe kerültek a hazaiak. A fór alatt pedig megszületett az egyenlítés. Mihály helyzete először kimaradt, de Mingazov távoli lövésébe Trastasenkovs jól tette bele az ütőjét, 1-1. Majdnem ott volt a vezetés is, Ivády szép cselek után a kapusba lőtte a pakkot. A harmad derekén ismét öt a négy ellen támadhattak a fehérváriak, de Tőke mindent hárított. Egyenlő létszámban fölényben volt a Brassó, ennek ellenére nagy helyzet Mingazov előtt adódott, a hátvéd tisztán lőhetett, de próbálkozása elkerülte a kaput. A harmad végén Schaber ugrott ki, de Fekete Alex az utolsó pillanatban szépen szereli tudta, majd ismét fórban támadhatott Anatoli Bogdanov együttese.

Az utolsó játékrész nem kezdődött jól a FEHA19 szempontjából, Valchar talált be Tóth kapujába, 1-2. A hazai negyedeik sor villant meg, Alapi közel járt az egyenlítéshez, de fölé szállt a kísérlete. Később a kék-fehérek ismét próbálkozhattak emberelőnyben, de hiába a sok helyzet, Mingazov és Tratasenkovs is közel járt a gólhoz, betalálni nem sikerült. 12 perccel a vége előtt büntetőhöz jutott a Brassó, Kóger volt a végrehajtó, de Tóth eszén nem tudott túljárni. Mindkét oldalon akadtak helyzetek az utolsó percekben, a hazaiak bátran támadtak, de a kinyíló védelem mellett a Brassónak is megvolt a lehetősége, hogy lezárja a nyitott kérdéseket. Bogdanov a legvégén levitte kapusát, de csak Valchar talált be az üres kapura, így a fiatalok bár helyt álltak, az első pontok még váratnak magukra.