A régi nevén „Titánok” együttese már túl van egy mérkőzésen a magyar központú bajnokságban, Anatoli Bogdanov fiai Miskolcon kezdték meg az idényt. Abban a találkozóban sok köszönet nem volt a fiataloknak, bár a fehérváriaknak is volt lehetőségük, a védelmi megingásokat könyörtelenül kihasználó DVTK 6-1-re nyert. A mutatott játékra azonban lehet építeni a folytatásban.

– Szerintem egy elég jó mérkőzést játszottunk a DVTK ellen. Megvoltak a helyzeteink, ezeknek a kihasználásában azonban mindenképpen javulnunk kell. A 6-1-es végeredmény nem tükrözte a meccs képét, nem játszottunk rosszul, de a lehetőségeinkkel jobban kell élnünk a jövőben. A fő hangsúly az elmúlt napokban a harmadokból kijövetel volt, valamint a csatárokkal együtt a góllövésre is próbáltunk fókuszálni, hatékonyabbak szeretnénk lenni, gól nélkül nehéz meccset nyerni – mondta a találkozó előtt Nagy Ákos, a FEHA19 csatára.

Érdekes helyzet adódik csütörtökön, hiszen a Brassó bemutatkozó mérkőzése is lesz majd a fehérvári, nagy kérdés, hogy ebből profitálhatnak-e majd a kék-fehérek. A vendégek erős kerete a napokban még acélosabb lett, hiszen Kóger Dániel is a Coronához igazolt.

– Nehéz megmondani, hogy ez előny vagy hátrány nekünk, az biztos, hogy idén, ahogy az elmúlt években is, jó csapatuk van. Nehéz ellenük játszani még hazai pályán is, de biztos, hogy mindent megteszünk majd a győzelemért – nyilatkozta a sportoló.

A csütörtöki találkozó 18.30-kor kezdődik a Raktár utcában.