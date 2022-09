Az NB I-es pontvadászatot tavasszal megnyert együttesnél az volt a legfőbb feladat, hogy együtt tartsa a feljutást kivívó keretet, hiszen mindössze a litván Valdas Listanskis és az utánpótlás-válogatott Tóth Kristóf távozott. Viszont maradt a már a válogatottban is bemutatkozó Kholman Norbert és Boa Szabolcs, a két albán légiós Amarildo Deliu és Leonardo Doda, Kulcsár Adrián, Takács Milán, valamint az U21-es bajnokságot nyert csapat tagjai közül Ambrus Bence, Balázs Bálint, Sebestyén Márton, Szentesi Bálint és ifjabb Tálos Péter. Hozzájuk csatlakozott harmadik albánként Redjo Koci, Kazincbarcikáról Bibók Balázs, illetve a bajnok Pénzügyőrből a korosztályos válogatott Szabó Vilmos érkezett.

Ami a csapat idénybeli terveit illeti, minden mérkőzésre úgy szeretnének kiállni, hogy legyőzik az ellenfelet, a minimális elvárás pedig, hogy megőrizze az Extraliga-tagságát.

Erre pedig garanciát adhat a szakmai stáb vezetője Dávid Zoltán, akinek az irányításával sikerült kiharcolni az Extraligás részvételt.

- Az előző idényben sokat fejlődött a játékosok hozzáállása, mentálisan is sokat léptek előre és beálltak a sorba, a részsikerek után pedig elkezdtek hinni abban, amit célként kitűztünk. Fontos lesz, hogy már az első bajnoki mérkőzéseken tudjunk szetteket, meccseket nyerni, amikből tudunk táplálkozni. Rettentően fontosak a részsikerek, mert anélkül nem fog jönni semmi, szóval mi azon vagyunk, hogy a játékosokat felkészítsük erre és bízom benne, hogy ebben ők is maximálisan partnerek lesznek. – fogalmazott a tréner.

Ellenfelük, a DEAC már évek óta biztos tagja a legmagasabb osztálynak, és a legutóbbi hatodik helyével talán még felül is múlta az előzetes várakozásokat. Ehhez kellettek az idény közben érkező kubai légiósok – Gustavo Lazaro Almora Nunez, Cesar Coelho Rabel Willian – is, akik a két korábbi válogatott játékossal Bagics Balázzsal és Tóth Andrással meghatározói a csapatnak, sőt, Marlon Moret harmadik kubaiként, Bán Viktor személyében pedig egy válogatott liberó csatlakozott a kerethez, miközben az egyetlen távozó Fazekas Balázs volt Fodor Antal csapatánál, aki emellett továbbra is számíthat F. Nagy Bence, Imre Tibor, Kiss Imre, Mészáros Zoltán, Nagy Attila Ádám, Remete László, Tar Kristóf, Vereb Márk és Veres Bence játékára is.