A csütörtöki nap korán indult a Fehérvár számára, nyolckor már a pálya felé vették az irányt a korán ébredők, hiszen a szakmai stáb fél kilenctől opcionálisan választható jeges edzést tartott. Jó néhány játékos kelt korán, hogy átmozgassa magát a jégen. Míg a jégkorongozók edzettek, addig a Rögle általános menedzsere, Chris Abbott idegenvezetést tartott a csarnokban a Volán és a média képviselőinek. A GM egyébként a vezetőedző, Cam Abbott ikertestvére. Érdekes volt belelesni kicsit a CHL címvédőjének hátterébe, csarnokába. A Rögle a nagyjából negyvenezres Ängelholm városának a jégkorongcsapata, a tavalyi szezon találkozóinak nagy része pedig telt házas volt az ötezres Catena Arénában. Maga a létesítmény kompakt módon lett berendezve, egy négyzetméternyi fölösleges, kihasználatlan hely nincs benne, ha csak fele ilyen jól összerakott lesz az új fehérvári csarnok, már örülhetnek majd a szurkolók. A kiszolgáló részeknek is több verziója található meg, kezdve a skyboxoktól az asztalokkal körbeölelt részig. A csarnok mellett kapott helyet az utánpótlás is, a svédeknek két „C pályájuk” van, ahol a korosztályos csapatok, a helyi műkorcsolyások készülhetnek, valamint a közönségkorcsolyának is ezek a létesítmények adnak otthont. Chris Abbott a múlt héten ott volt székesfehérvári csarnokban, elmondta, azóta sem győzi mesélni az ismerőseinek a parádés, egyedi hangulatot, amely a Volán otthonát jellemzi.

– Sport szemszögből kicsit döcögősen indult a CHL számunkra, de a második találkozó már sokkal jobban sikerült a Rögle ellen, közel voltunk a pontszerzéshez. Élmény szempontjából óriási volt a két mérkőzés. Beszéltünk Chris Abbottal is a fehérvári tapasztalatokról, mindeni el volt ájulva a hangulattól – nyilatkozta lapunknak Szélig Viktor, a Hydro Fehérvár AV19 általános menedzsere a csarnoktúra után. – Jó lehetőség volt ez a látogatás, köszönjük körbevezetést. Kíváncsi voltam arra, ők hogyan dolgoznak, milyen az aréna, nálunk is épül az új csarnokunk, már csak ebből a szempontból is jó tapasztalatokat gyűjthettünk. Nagyon szép ez a létesítmény, a tavalyi CHL finálé is itt volt, minden praktikus, jól össze van rakva minden, nincs olyan szeglete a nézőtérnek, ahonnan ne lehetne az egész pályát látni. Ez is szép ebben a nemzetközi hokiközegben, hogy mindenki nyitott, megosztjuk egymással a tapasztalatokat, ők is ugyanúgy kíváncsiak voltak ránk.

Csütörtök este komoly mérkőzés várt a Volánra, hiszen a címvédő otthonában kellett vizitálni. A Hydro Fehérvár AV19 az első két csoportmérkőzésén 7-1-re kapott ki a Zürich ellen, majd jött a már említett Rögle elleni derbi, ahol 2-1-re nyertek a svédek.

– Nehezebb meccs lesz, mint amilyen a fehérvári volt, ők is már annyival okosabbak, hogy láthatnak, tudunk mi ilyen szinten is versenyképes produkciót nyújtani. Nehéz mérkőzésre számítók, de reméljük, a megkezdett fejlődési folyamata a csapatnak ugyanúgy halad előre és most is legalább annyi jó percünk lesz, mint legutóbb a Rögle ellen.

A mérkőzés előtt rossz hír érkezett, hiszen az előzetes tervekkel ellentétben Stipsicz Bence kisebb betegség miatt nem tudott jégre lépni, így kissé szűkebb kerettel kellett számolnia a szakmai stábnak, mindössze öt védő kapott szerepet csütörtök este.

Hazai rohamokkal indult a találkozó, Wallinder majd Lesund tette próbára Roy-t a fehérvári kapuban. Két és fél perc eltelte után emberelőnyt kapott a Volán, de a fórnak nem sokáig örülhetett a 30-40 fehérvári szurkoló, ugyanis a játékvezetők Sarauert látták szabálytalannak a támadó harmadban. Négy négy ellen tovább nyomott a Rögle, Edström, majd Everberg került ziccerbe, de szerencsére kimaradt mindkét helyzet. A hazai nyomás a hatodik minutumban góllá érett. Dobmayer lövését blokkolták a svédek, a koronggal pedig kettő az egyben meglódultak, az akciót Shenn átadása után Rosdahl fejezte be, 1-0. Tizenkét és fél perccel a játékrész vége előtt ismét örülhettek a hazai szurkolók, Sund cselezte ki Magosit a kék vonalnál, majd távoli, helyezett lökete a kapu jobb felső sarkában kötött ki, 2-0. Nagyon nem ment a Fehérvárnak, helyzetekig sem jutott Kevin Constantine gárdája, a harmad derekán pedig ismét mattolta a Rögle a vendég védelmet, ezúttal Kasper került nagy helyzetbe és nem hibázta el a ziccert, 3-0. A játék képe a folytatásban sem változott, ennek ellenére sikerült a fehérvári szépítés. A negyedik sor szépen végig játszott támadását Sarauer fejezte be, 3-1. Findlay kezében volt a második Fejér megyei találat, de Clang mamuttal védett. Az eső húsz perc végén emberelőnyben támadhatott a Rögle, de szerencsére Larsson és Tambellini is csak oldalról találta el a kaput, a harmadot Bartalis helyzete zárta le.

A második játékrész hazai kiállítással startolt el, de még egy perc sem telt el, és Petan is kiült a büntetőpadra..négy a négy ellen folytatódott a játék. Kihúzta ezt az időszakot is, majd hátrányban is stabil lábakon állt a Volán, kiegészülés után Tambellini kísérlete ment csak éppen kapu mellé. Fourniert ütközték le a palánk mellett csúnyán, majd a Fehérvár védője törlesztett, a játékvezetők videózása után a kék-fehérek hátvédje megúszta egy sima két perccel. Svéd emberelőnyben beszorult az AV19, jött is a vendégszektorból a buzdítás, hősies védekezéssel kihúzta ezt a két percet Kevin Constantine alakulata. A harmad kilencedik percében Fournier oldalról leadott lövése veszélyesen pattant ki a kapusról, de sajnos Petan nem fért a koronghoz, ebben a húsz percben összeszedettebben játszott a Fehérvár. Kilenc perccel a vége előtt Edström ziccerét védte Roy, majd a túloldalon Petan szerzett korongja után Erdély ziccere maradt ki. A Rögle büntetett, Lesund bombája kötött ki a felső sarokba, 4-1. A játékrész végén Engström gyönyörűen fűzte át magát a kék-fehérek védelmén és emelt közelről a kapuba, 5-1.

Az utolsó harmad elején Kuralt lövése után a kipattanó Vértes elé került, aki éles szögből próbálkozott, de Clang bravúrral védett, majd Newell helyzete is kimaradt. A túloldalon Roy sem unatkozott, Stal ziccerét fogta a Volán hálóőre. Később Hárit küldték ki két percre a bírók, a fór alatt megszületett a svédek hatodik gólja is Sheen révén, 6-1. Hat perccel a mérkőzés vége előtt ismét eredményes volt a Rögle, ezúttal Stal már nem hibázta el a helyzetét, 7-1. A folytatásban mindkét oldalon kimaradt egy emberelőny, a Rögle magabiztosan 7-1-re nyert.

A Fehérvár pénteken Zürich felé veszi az irányt, hiszen szombaton már Svájcban játszanak a kék-fehérek.



Jegyzőkönyv

Rögle Ängelholm – Hydro Fehérvár AV19 7-1 (3-1, 2-0, 2-0)

Ängelholm, 2600 néző. V.: Hebeisen, Sjöqvist, Svensson, Persson.

Rögle: Clang – Sund (1), Jonsson, Everberg, Tambellini (2), Zaar (1) – Mozik (1), Wallinder (1), Larsson 1, Kasper 1 (1), Stal Lyrenas 1 (1) – Kapla (1), Lesund 1, Sheen 1 (1), Ferguson, Rosdahl 1 (1) – Engström 1, Strömgren, Edström, Sjödin, Niederbach. Vezetőedző: Cam Abbott

AV19: Roy – Fournier, Nilsson, Newell, Hári, Kuralt – Betker, Szabó D., Erdély, Findlay, Petan – Horváth M, Dobmayer, Vértes, Bartalis, Terbócs – Magosi (1), Sarauer 1, Németh (1). Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kapura lövések: 38-19.

Kiállítások: 8, ill, 14 perc