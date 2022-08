A H-Moto Team által menedzselt fehérvári motorversenyző nyáron kapott először lehetőséget az MW Performance gárdájának Ducatijával, majd az első éles bevetésen, július végén a Slovakiaringen futamgyőzelemmel debütált az új „nyeregben”. Az azóta eltelt időben Kovácsnak volt lehetősége a Hungaroringen tesztelnie még többet az új motorral, így a hétvégi megmérettetést jó reményekkel várhatta a HUMDA Academy által támogatott 20 éves versenyző. A mogyoródi Takarékbank Magyarország Nyílt Nemzeti Gyorsasági Bajnokság és Kupa IV. Fordulója jól sikerült a motorosnak.

A tesztek tanulságaival felvértezve sikerült egy jó beállítást találni a Ducatihoz, így az Open 1000-es kategóriában pole pozíciót sikerült szereznie. A jó időmérős teljesítmény után a futamokon sem vett vissza Kovács, sőt a győzelmek mellett megfutotta a magyar motorversenyző által valaha teljesített leggyorsabb kört a Hungaroringen, az új rekord 1.49:428. A H-Moto Team versenyzője a futam hét köréből háromszor is képes volt áttörni az 1.50-es álomhatárt.

– A verseny előtti teszt nagyon fontos volt, hiszen a Ducatival még nem mentem a Hungaroringen. Sikerült alaposan előre lépnünk a beállítások terén, így a bajnoki futam előtti edzéseken már csak a finomhangoláson volt a hangsúly – elemzett Kovács Bálint. – Mivel egészen jó idővel sikerült a pole-t megszereznem, így az időmérőn használt beállításokkal álltam rajthoz a futamon, mert tudtam, hogy itt nem forgalomban, hanem a saját tempómban motorozhatok majd. Egy jó rajt után, végig tökéletesen működött a Ducati, így meglett a magyar csúcs, ráadásul három, egymást követő körben is átléptem az addigi álomhatárt. Egy dolog miatt lehetnék elégedetlen, hogy az abszolút pályarekordot, az 1.48:7-es köridőt nem sikerült megjavítanom. Ám amíg most a hazai bajnokság egynapos viadalokból áll, addig a fentebb említett időt egy háromnapos IDM hétvégén érték el. Nagyon jól érzem magam a Ducatin, remélem, a hétvégi grobniki Alpok Adria viadalon is képes leszek hasonló eredményre.

Ahogy a versenyző is említette, pihenésre idő nincs, hiszen az előttünk álló hétvégén az Alpok Adria bajnokság 5. fordulóját rendezik meg, augusztus 26. és 28. között a grobniki pályán száguld majd a mezőny két keréken.