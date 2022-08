A többszörös román és magyar bajnok strandröplabdázó, a teremben is jeleskedő, Bajnokok Ligája-tapasztalattal rendelkező négyesütő, Vajda Beáta a MÁV Előre SC-ST Solar Extraligában szereplő női röplabdacsapatát erősíti a következő idényben. Az 1997-ben, Szatmárnémetiben született játékos többször megfordult külföldön, de a magyar bajnokságot is ismeri, hiszen korábban Debrecenben két idényt, Nyíregyházán pedig egy évet töltött, s a szabolcsiakkal az Extraliga mellett a Bajnokok Ligájába is belekóstolhatott.

„Azért választottam a MÁV Előrét, mert szimpatikusnak találtam a klub által felvázolt hosszú távú terveket és jó lehetőséget látok benne. Úgy gondolom, hogy egy fejlődőképes, komoly egyesület. Szeretném segíteni a klubot céljai elérésében, hiszen idén újonc csapatként az Extraligában kell helytállnunk egy igencsak fiatal játékoskerettel. Célom, hogy csapatunk folyamatosan fejlődjön a szezon során és egyedi hangulatot varázsoljunk minden hazai mérkőzésünkön” – mondta.

Vajda Beáta a strandröplabdában négyszeres román bajnok, egyszeres magyar bajnok, junior Eb-ezüstérmes.