Győrffy Csíkszeredán ismerkedett meg a jégkoronggal, majd 2020 nyarán Fehérvárra került. A Titánok együttesében a tavalyi szezonban mutatkozott be a 19 éves támadó, aki 20 Erste Liga-találkozón jutott szóhoz, egy-egy gólt és asszisztot jegyzett.

Győrffy Szilárd marad a Fehérvár kötelékében

Forrás: FMH Archív / Pesti Tamás

– Jelenleg számomra a fejlődés a cél, amire nem látok jobb lehetőséget, mintsem Székesfehérvárt! Minden adott amire szükségem van és nagyon szeretek a FEHA19-ben jégkorongozni. A 2021/22-es idényemre pozitívan gondolok vissza, hatalmas előre lépes volt számomra a felnőtt jégkorongba való betekintés és az ebből adódó szép és maradandó emlékek. Sikerült megszereznem az első felnőtt bajnokságban jegyzett gólomat is az Erste ligában, ez az amit kitudnék emelni elsősorban a tavalyi szezonból. Úgy érzem, sokat fejlődtem, de sajnos egy boka sérülés miatt nekem idő előtt befejeződött az idényem. A bajnokság elején még szokatlan volt a felnőtt jégkorong nekünk, hiszen gyorsabb és fizikálisabb játékról beszélünk, de sok munkával és jó felkészüléssel a szezon során jól bele tudtunk rázódni, később a liga top csapataival is feltudtuk venni a versenyt és megnehezítettük a dolgukat. Ez a jó szereplés minket, mint csapatot is fejlesztett mivel egyre jobban összekovácsolódtunk és minden mérkőzésen nem csak a címerért, hanem egymásért is játszottunk. – tekintett vissza a fiatal játékos az előző idényre.

Dézsi Barnabás végigjárta a ranglétrát a fehérvári utánpótláscsapatokban, majd Győrffyhez hasonlóan a 2021/2022-es szezonban bemutatkozott az Erste Ligában. A 18 éves csatár 25 mérkőzésen jutott szóhoz Anatoli Bogdanov csapatában, ezeken a találkozókon hat pontot (egy gól, öt gólpassz) szerzett.

Dézsi Barnabás a következő idényt is a kék-fehéreknél tölti

Forrás: FMH Archív / Nagy Norbert

– Úgy érzem itt vagyok képes a legtöbbet fejlődni. Egyértelműen nagy előrelépés volt a tavalyi szezon egyéni és csapatszinten is. Úgy érzem, mindenki rengeteget lépett előre az év során. Egyénileg van bennem egy kis hiányérzet, de mindenképpen hasznos és tanulságos idényt tudhatok magam mögött – mondta Dézsi.

A felkészülés és az új szezon kapcsán mindketten egyetértettek abban, hogy szeretnének még előrébb lépni a szeptemberben induló Erste Ligában, amihez jó alap lehet a nyári felkészülés.

– Az idei felkészülés az eddigi legkeményebb, amit valaha csináltam – nyilatkozta Győrffy. – Napi több edzésünk van szárazon illetve jégen is. A stábtagok minden apró részletre odafigyelnek, ezzel is a mi fejlődésünket elősegítve, hogy egy sikeres szezonnak nézzünk elébe. Pár hét maradt a felkészülésből, igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni belőle, hogy az idény kezdetére 100%-os állapotba kerüljünk. Úgy érzem hogy a 2021/22-es év végen már elkezdtük felvenni a versenyt a top csapatokkal viszont ezt idén egész szezonban szeretnénk tartani, hogy méltó ellenfelei legyünk minden egyes Erste Ligában játszó csapat számára.

– Már több hete megy a felkészülés. Eddig úgy érzem minden a terv szerint halad. A hangulat kifejezetten jó, a frissen csatlakozók véleményem szerint könnyedén be tudtak illeszkedni a csapatba. Úgy gondolom ebben a gárdában minden megvan ahhoz, hogy minél jobb eredményt érjen el a következő szezonban. Egyénileg szeretnék nagyobb felelősséget vállalni a játékomban, mint az előző szezonban és ezzel segítségére lenni a csapatnak. – tette hozzá Dézsi.