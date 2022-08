Nem csak lajoskomáromi, hanem környékbeli gyerekek is részt vettek az egyhetes rendezvényen, érkeztek Mezőkomáromból, Szabadhídvégről és Enyingről is. Az első eseményt 2013-ban szervezte a megyei első osztályú futballcsapat korábbi kapusa, Jakócs Dénes, aki azóta is minden évben tető alá hozza a sporttábort.

-Annak idején 56 gyerekkel indultunk, ezúttal 120 feletti létszámmal került sor a rendezvényre. Tíz éve a nejemmel, valamint az akkoriban testnevelőként, az utóbbi években már iskolaigazgatóként tevékenykedő Horváthné Bodai Andreával találtuk ki a tábort, a célunk az, hogy egy héten át itt ne csupán gyerekmegőrzés legyen, hanem az, hogy a nebulók sportoljanak. Az utóbbi két évben könnyítette a dolgunkat, hogy az Erzsébet programhoz kapcsolódnunk, valamint a kezdetektől fogva támogat bennünket az iskola, a helyi önkormányzat, vállalkozók és szülők is segítenek – mondja Jakócs Dénes.

Az idei táborban fehérvári oktatókkal zajlott az akrobatikus rock and roll és a rögbi, a karatés edző Cecéről érkezett, dunaújvárosiak tartottak fluorballt, birkózást, valamint – amolyan bemutató jelleggel – ökölvívással is bíbelődhettek a tinédzserek. Az íjászat rejtelmeibe a lajoskomáromi klub élversenyzői engedtek bepillantást, a nebulók természetesen ezúttal is futballoztak, kézilabdáztak, kosárlabdáztak és röplabdáztak, továbbá akadtak játékos. „Nagy népszerűségnek örvendett az egésznapos airsoft, valamint a rendőrségi bemutató is. A tájékozódási futással is megismerkedhettek a fiatalok, továbbá ismét jó hangulatban zajlottak az ügyességi és csapatversenyek, valamint a kötélhúzás. Évekkel ezelőtt lovaglásra is nyílt lehetőség, természetesen nem helyben, hanem Fehérváron, ezúttal szabadidős programként Kaposvárra látogattunk, strandolás és úszás szerepelt a programban. A pandémia alatt is megtartottuk a tábort, tavaly és tavalyelőtt is, a megfelelő óvintézkedések betartásával. Az idei végre olyan volt, mint a korábbiak, ismét szabadon sportolhattunk. ”

A korábbi esztendők során a nyolcvanas évek sztárja, a 70-szeres válogatott csatár, Nyilasi Tibor tartott futballedzést. A BL-döntős veszprémi kézilabdázók akkori vezetője, a spanyol Xavi Sabaté is tanította a gyereket, az ötkarikás bajnok úszó, Hosszú Katinka édesapja, a válogatott kosaras, Hosszú István pedig a palánkok világát mutatta be.