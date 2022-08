A székesfehérvári amerikaifutballisták történelmi szezonon vannak túl, melyet most a rajongókkal közösen szeretnének megünnepelni. Veretlenül, minden csapategységben domináns teljesítményt nyújtva masírozott végig a Fehérvár Enthroners az idei szezonban.

Az osztrák Divízió I-ben, a magyar bajnokságban, valamint a CEFL Cupban is érdekelt Koronázók mindhárom fronton győzni tudtak. Ez pontokban mérve 18 meccsen összesen 708 szerzett és 183 kapott pontot jelent, ami még európai szinten is megsüvegelendő teljesítmény. A csapat a remek teljesítmény után jövőre még magasabb célokat tűzött ki maga elé: egyedüli magyar csapatként Európa legerősebb ligájában, a European League of Football-ban, azaz az ELF-ben indulnak.

A 2023-as kihívások előtt most a szurkolóknak lehetőségük nyílik együtt megemlékezni a 2022-es szezonról: szeptember 7-én, szerdán 17 órától közönségtalálkozót tartanak a Városház téren. Pál Tibor Kornél, a Fehérvár Enthroners elnöke minden Enthroners-szimpatizánst szeretettel invitált a rendezvényre, ahol lehetőség lesz közös fotókra és aláírásokra a játékosokkal, valamint az edzőkkel egyaránt. A találkozón a 2022-es szezon három serlegét is megnézhetik a szurkolók.