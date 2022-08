Szakáll Panna a szinkronúszó-válogatott kötelékében a budapesti vizes-világbajnokságon is szerepelt, ahol a nemzeti csapat tagjaként ő is részese volt a rekordnak számító 80 pont feletti eredménynek a szabad kombinációs versenyben.

– A vb után kaptak szűk, tíznapos pihenőt, majd utána folytatódtak az edzések a Marit-szigeten. – mesélte honlapunknak Molnár Andrea, az Orka SE vezetőedző és Panna édesanyja. – Nagy elvárásaik vannak az Eb-vel kapcsolatban magukkal szemben, Budapesten sikerült elérni az áhított 80-as pontszámot, ezt nagyon szeretnék majd megismételni. A tengerentúli országok kiesésével még jobb helyezésben bíznak a lányok.

Molnár Andrea (balra) és lánya, Szakáll Panna

Forrás: Nagy Norbert/FMH Archív

A fővárosi eseményen anyja és a lányai is részt vett, Panna versenyzőként, Molnár Andrea pedig a szinkronúszó versenyek lebonyolításában segédkezett.

– Szervezés szempontjából is csak pozitív visszajelzéseket kaptunk a szinkronúszói szakmai részről. Úgy gondolom, az nagyszerű, hogy az egész világbajnokságon több mint 90%-os helyszíni nézettséggel zajlottak a szinkronúszó versenyek, az érdeklődés is jó volt. Az, hogy három hónap alatt kellett megrendezni a világversenyt, az mindenképpen bravúr, főleg annak tükrében, hogy a 2027-es eseményre az előkészületek már most megkezdődtek. Erőltetett menet volt, de szerintem ez egyáltalán nem látszódott a versenyen.

Szakáll Panna a héten rajtoló római vizes világbajnokságon egyedüli fehérváriként vesz részt, a válogatott kombinációs kűrjében kap majd szerepet.

– Csökkent programmal indulnak a kontinenstornán a világbajnoksághoz képest, Panna a kombinációs kűrben kap majd szerepet. Eredetileg nem így volt betervezve a versenynaptárjuk, az utolsó pillanatban jött a pénzügyi lehetőség, hogy az Európa-bajnokságon is részt vegyenek a lányok. Év elején úgy indultak neki szakmai szempontból az esztendőnek, hogy augusztus végén az Európa-bajnokság lesz a fő versenyük. Februárban jött a hír, hogy Budapest rendezi a világbajnokságot, így érthetően az erőforrásokat erre csoportosították át, átalakult a szakmai program. Állami és szponzorációs segítséggel tudnak végül részt venni az Európa-bajnokságon.