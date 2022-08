Izgatottan várták a fehérvári lányok, hogy debütálhassanak az NB I-ben, s a szurkolók sem maradtak el, szép számban látogattak ki szombat délelőtt a sóstói edzőpályára.

Gajdóczi Tibor lányai kissé túlizgulták a nyitányt, ennek számlájára írható, hogy hamar vezetést szerzett a Szekszárdi WFC, mely gárdának a másodosztályban nem termett sok babér a Vidi ellen. A 6. percben Vári húzott el a bal oldalon, remekül centerezett, s az elmélázó védők mellől Prigli Barbara perdítette a labdát a kapu közepébe a kivetődő Terestyényi mellett, 0-1. Két perccel később meg is duplázhatta volna csapata előnyét Prigli, Simon Franciska bizonytalankodott utolsó emberként, a szekszárdi csatár megelőzte, de lövését lábbal védte Terestyényi kapus. A 12. minutumban veszélyeztetett először a Vidi. 26 méterre a kaputól jutott szabadrúgáshoz a hazai együttes, a vendégszurkolók a kezüket tördelve figyelték, ahogy Szabó Bernadett a jobb felső sarok felé tekerte a labdát. Janecz nagyot nyújtózva tolta ki. Az első percek megilletődöttségéből ébredezve többet birtokolta a labdát a Vidi, azonban a betömörülően és önfeláldozóan védekező szekszárdiak vonalait nem igazán tudták feltörni. A vendégek már csak elvétve jutottak el a fehérvári kapuig, de akadt keresnivalójuk, mert a piros-kékek védelme és a nyáron igazolt kapuvédő között még nem teljes az összhang. Elől azonban olykor csodásan táncolt a labda a fehérvári hölgyek lábain. A 36. percben a tizenhatos előtt játszott össze szépen Pécsi, Szabó és Földvári, a legurított labdát aztán Szehofner Vivien 20 méterről, egyből kapura küldte ballal, s a bal sarokba talált, a szekszárdi kapusnak esélye sem volt, 1-1. Szehofner sporttörténeti találatával köszörülte a találkozó elején vétett csorbát a Vidi női együttese, s nyugodtabban futballozhatott a sokat jelentő három pontért. Egy szekszárdi, pontrúgás utáni akciót Székely Zsuzsanna sajátos módon késleltetett, hajgumija copfjába gabalyodott, s amíg nem bogózta ki, a pályán lévők türelmesen vártak rá. Lendületét is vesztette a Szekszárd, így a szünetig már a labda is alig volt a vendégeknél.

Fordulás után is a hazaiak fociztak fölényben. Alig telt el három perc a második félidőből, mikor egy jobb oldali beívelést csúsztatott meg Szabó, a hosszún érkező Székely Zsuzsannának nem volt nehéz dolga, közelről belsőzött a kapuba, 2-1. Nem sokkal később a Szabó-Szehofner-Földvári összjátékot is csak nézték szinte a vendégvédők, Földvári jobbra tolta a labdát a berobbanó Pécsi Dóra elé, aki egy igazítás után 7 méterről jobb belsővel helyezett a hosszú sarokba, 3-1. Hármas cserével frissített a Szekszárd, s akadt is dolga Terestyényi Annának. Szabadrúgást kellett védenie, majd a 71. percben Kiss Gabriella szögletből betekert labdáját a fehérvári kapus, Terestyényi a kapufára ütötte, onnan pattant a labda a kapuba, 3-2. A hátralevő időben a fehérvári lányok okos játékkal őrizték előnyüket, így sporttörténeti győzelemmel rajtoltak az NB I-ben.

Mol Fehérvár FC – Szekszárdi WFC 3-2 (1-1)

Mol Aréna Sóstó edzőpálya, 150 néző.

Vezette: Alalfi Beatrix (Jakab Bianka, Végh Márton)

Mol Fehérvár FC: Terestyényi – Kántor (Farkas G., 68.), Romanóczki K., Jánosi, Simon (Szombati, 86.) – Bognár P., Székely – Pécsi, Szabó B., Szehofner V. – Földvári. Vezetőedző: Gajdóczi Tibor

Szekszárdi WFC: Janecz – Csóka, Acsádi, Rozmics, Vári – Hortobágyi (Kágyi K., 61.), Schell – Prigli (Hajpál, 61.), Nádudvari (Nagy-Cseke, 61.), Kágyi R. – Kiss G. Vezetőedző: Micskó Márk

Gól: Szehofner (36.), Székely (49.), Pécsi (54.) ill. Prigli (6.), Terestyényi (71.-öngól)

Sárga lap: Hajpál (77.)