Kiegyenlített volt az első tíz perc a Ferencváros otthonában a bajnokság harmadik fordulójának zárómeccsén, majd Dárdai parádésan cselezte magát a 16-oson belülre, az alapvonalról azonban nem tudott kinek passzolni. Az ellenakcióból három érintéssel a Vidi kapuja előtt termett a Fradi, Ryan Mmaee jobblábas lövését ütötte szögletre Kovács Dániel. A sarokrúgást követően aztán Vécsei 20 méterről laposan lőtt a bal kapufára a 15. percben, a kipattanót Traoré gyűjtötte be, egyből centerezett, Carlos Auzqui pedig közelről a hálóba pofozta a labdát, 1-0. A fehérváriak bizakodhattak abban, hogy Thelander átmenti bizonytalankodó formáját a BL-selejtezőről erre a derbire, s Dárdai meg is tudta előzni a 19. percben, de a támadás végén megeresztett Nego-löketet Dibusz biztos kézzel ölelte magához. Ahogy arra számítani lehetett, fürgébb volt a Ferencváros – nem is csoda, hiszen két nappal többet pihent a meccsre, mint a Moldovában csütörtökön még EKL-selejtezőt játszó Vidi – Mmaee centerezése jelentett veszélyt, majd Vécsei távoli lövését kellett Kovács Dánielnek hárítania. A 25. percben cserére kényszerültek a hazaiak, Thelander megsérült, s a Qarabag ellen szintén nem túl acélos produkciót hintő Kovacevic váltotta. Azonban, hogy zavart lehessen kelteni a Fradi-védelemben, a középpályán kellett volna átjutni valahogy. Sikerült is hamar, Dárdai és Nego játszottak össze szépen a jobb oldalon, Nego beadása majdnem elérte Kodro fejét, de az utolsó pillanatban Pászka stukkolta szögletre a labdát. Kenan Kodro meg is sérült az esetnél, így a 35. percben Budu Zivzivadze váltotta abban a VAR-szünetben, mikor azt vizsgálták, Stopira kézzel blokkolta-e Mercier lövését. Tetszetős támadás végén Pinto jócskán a kapu fölé lőtt, azonban a 38. minutumban megtorolt egy újabb védelmi kihagyást a Fradi. Mercier indította szépen Traorét, balos lövésére leért Kovács és a mezőnybe ütötte a labdát, azonban Xavier Mercier-vel senki sem érkezett a tizenegyespont környékére, zavartalanul helyezett a hálóba, 2-0. A fehérváriak azonban zavartan futballoztak a szünetig, Nego rossz helyre passzolt, Bumba sem talált embert a tizenhatosnál, Marcel Heister pedig a Vidi büntetőterülete előtt adta el a labdát az első félidő hosszabbításában. Adama Traoré triplázta meg a ferencvárosi fórt, 3-0.



Carlos Auzqui góljával szerzett vezetést az FTC

Forrás: Dömötör Csaba/MW

Michael Boris három helyen is belenyúlt csapatába a szünetben. Könnyebben is jutott el lövésig a Vidi, az 50. percben Zivzivadze 16 méterről, ballal torpedózott, alig tévesztett célt. Továbbra is a Ferencváros irányított, mégis Zivzivadze került helyzetbe, lapos lövése azonban gyengére sikeredett, fogta Dibusz. A 67. percben Fiola - Pinto - Hangya lábán futott egy szép akció, Dárdai 14 méteres lövését azonban blokkolták a hazaiak. A szép számban felvonatozó Vidi-drukkerek végig szurkoltak, azonban a csapat fáradtan mozgott, s esélye sem volt megszorongatni a Fradit. Ráadásul a 92. percben Frank Boli alakította kínosra a fiaskót, 4-0. Fájó, de megérdemelte a pontokat az FTC.

Forrás: Dömötör Csaba

JEGYZŐKÖNYV

Ferencváros – Mol Fehérvár FC 4-0 (3-0)

Budapest, Groupama Aréna, 9795 néző. V.: Berke Balázs (Buzás, Kóbor)

FTC: Dibusz – Pászka,Thelander, (Kovacevic, 25.) Knoester, Civic (Wingo, 62.) – Besic, Vécsei – Auzqui (Tokmac, 62.), Mercier (Marquinhos, 58.), Traoré – R. Mmaee (F. Boli, 58.). V.edző: Sztanyiszlav Csercseszov

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Fiola, Stopira, Sabanov – Nego, Bumba (Pokorny, a szünetben), Pinto, Heister (Hangya, a szünetben) – Petrjak (Bamgboye, a szünetben), Dárdai – Kodro (Zivzivadze, 35.). Vezetőedző: Michael Boris

Gól: Auzqui (15.), Mercier (38.), Traoré (45+2.), Boli (90+2.)

Sárga lap: Pászka (63.), Marquinhos (75.), Tokmac (77.), Boli (90.) ill. Pokorny (64.), Fiola (75.)