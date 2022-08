A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették az NB II-es futsal bajnokság sorsolását. A tavalyi idényhez hasonlóan a Dunaújváros Futsal csapat idén is a Nyugati csoportban szerepel majd. A kispadon Facskó József vezetőedzőt váltó Tóth Árpád irányította piros-fehérek elsőrendű célja a rájátszásban a Felsőházba való bekerülés. A gárda lejátszotta első edzőmérkőzését is az NB I-es ELTE-BEAC ellen, és több hiányzója dacára is 2-1-es győzelemmel zárt Kovács Krisztián és Perjési Viktor találatainak köszönhetően. A bajnoki küzdelmeket hazai pályán kezdik majd, az UTE csapatát fogadják augusztus 28-án 19 órától.