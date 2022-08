A Vidi javára legyen mondva - leszámítva a Paks elleni bajnokit, és talán a Gabala elleni visszavágót - nem muzsikált rosszul a csapat a szezon legelején. Aztán jött az első nagy erőpróba, ami kétségkívül mindig meghatározza piros-kékek a helyzetét a „futballtérképen”. Ebben a tekintetben nincs jó „helyen” a Vidi, a Ferencvárostól elszenvedett, sima 4-0-ás vereség kijózanító erővel árnyalta a sóstói kék eget. Az 1. FC Köln sem kevésbé jó csapat, bár a Bundesligában nem számít mostanság a veretesek közé, nem nyitotta rosszul a bajnokságot. Elverte az élvonalba visszatérő Schalkét, majd 2-2-es döntetlent harcolt ki a Szoboszlai Dominik kiállítása miatt tíz emberrel küzdő Leipzig ellen. Igaz a Német Kupából kiverte őket a másodosztályú Regensburg.

Abban reménykedhetünk, hogy egy playoff-párharc mégiscsak más, és tudjuk jól, egy Kölnben nyújtott versenyképes teljesítménnyel, itthon akár borítani is lehet a papírformát. Michael Boris is erről beszélt a német újságíróknak, amikor felelevenítette nem is olyan régi emlékeinket.

- Természetesen nem mi vagyunk a párharc esélyesei, de az egyenes kieséses mérkőzéseken bármi megtörténhet. Abban bízom, hogy döntetlent vagy szoros eredményt tudunk elérni Kölnben, hogy a visszavágón legyen esélyünk a továbbjutásra. A magyar labdarúgás az elmúlt években óriási fejlődésen ment keresztül, ezt azt gondolom, a német válogatott is megtapasztalhatta.