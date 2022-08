A csodában már nem érdemes bízni, látni kell: a Vidi és a Ferencváros már közel sincs egy súlycsoportban.

A 33-szoros bajnok FTC kínosan simán porolta el a fehérváriakat a vasárnap esti bajnokin, ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyertek a zöld-fehérek. A Mol Fehérvár FC az utóbbi néhány évben jócskán lemaradt a magyar élklubok versenyfutásában, a Ferencváros egyeduralkodóvá vált.

Ezt tükrözte a legutóbbi fővárosi csata is. Tegyük hozzá, Michael Boris alakulata pénteken délután ért haza Kisinyovból, az EKL-meccs után nem maradt túl sok idő a regenerációra, de a Fradi fölénye ennek tudatában is fájó. A Vidi játékosai képtelenek voltak bármiféle nyomást gyakorolni a frissen, gyorsan mozgó, a párharcokat rendre nyerő zöld-fehérekkel szemben, ráadásul saját magukat hozták kellemetlen helyzetbe a rengeteg technikai hibával, eladott labdával, enervált játékkal.

– Gratulálok a Ferencvárosnak a győzelemhez! A mostani játékunkkal nem sok minden volt rendben, az első perctől kezdve az FTC tűnt élesebbnek – értékelt a találkozó után Mol Fehérvár FC vezetőedzője, Michael Boris. – A Puskás Akadémia és a Qarabag elleni mérkőzéseket megtekintve úgy láttuk, hogy a letámadásokkal nem nagyon tud mit kezdeni az FTC, zavarba hozhatók a védőik. Sokkal jobban szerettünk volna feljebb húzódni, ez azonban nem sikerült. Az első 5 perc után eléggé nyilvánvalóvá vált, hogy későn érkezünk a labdához, nem azokban a terekben mozgunk, ahol labdát tudunk szerezni. A második és a harmadik gól megengedhetetlen hibák után született. Gyakorlatilag az első félidő után a meccsnek vége volt. Nem emlékszem arra, hogy az első játékrészben lett volna kaput eltaláló lövésünk, a második félidőben kétszer vettük célba a hazai kaput, de gólt nem sikerült szereznünk. Természetesen csalódott vagyok, de ne felejtsük el, hogy jövő héten egy Köln elleni idegenbeli EKL-meccs vár ránk. Sokat cseréltünk most is és múlt héten Kisinyovban is annak érdekében, hogy a csapat frissességét fenntartsuk, de ez nyilvánvalóan nem sikerült.

A csapategységgel nincs probléma, vezetőedző és játékos egymásra találtak, a kohézió szoros a piros-kékeknél. Azonban a Fradi és a Vidi játékoskerete nem azonos értéket képvisel. S a különbség egyre nyomasztóbb.

Ráadásul a Vidi német trénerének sérülés miatt kellett lecserélnie a kezdőbe nevezett csatárt, Kenan Kodrot. A bosnyák támadó mellkasi fájdalomra panaszkodott, hétfőn orvosi vizsgálatokon vett részt. Az még kérdéses, hogy a csütörtöki, 1. FC Köln elleni Európa-Konferencia-liga play off-ban vállalhatja-e a játékot.