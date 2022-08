Rendhagyó módon a kapuk csak egy órával a kezdés előtt nyitottak a Mol Aréna Sóstóban, így bőven akadt ideje a korábban érkezőnek, hogy végigfussa a Vidishop kínálatát, vagy elmerüljön a szomszédos klubmúzeum erekjéiben. A televíziók képernyőin a Videoton emlékezetes, 1984-85-ös UEFA-kupa-menetelésének képei futottak, a múzeum közepén pedig élő legendák sztorzgattak, s elegyedtek szóba az akár Pécsről érkező Vidi-drukkerekkel is. Az UEFA-kupa 1985-ös gólkirálya, Szabó József közölte, nagyarányú győzelmet vár a csapattól a moldávok ellen; miközben az esélyeket latolgató korábbi ikonikus technikai vezető, Németh János autóstáskáját a fehérváriak egykori kiváló lövőképességgel rendelkező középpályása, Csucsánszky Zoltán rejtette egy üvegvitrinbe. Egy régi, bő harminc esztendős tréfát elevenített fel ezzel, mikor Kuttor Attila és Sallói István társaságában állították el a technikai vezető – igazolásokat rejtő – aktatásákájának számzárát egy MTK elleni bajnoki előtt...

A viccelődés után hatvan perccel már nem volt helye tréfának a pályán. A maiak a moldáv ezüstérmes Petrocub Hincesti ellen próbáltak minél nagyobb előnyt kiharcolni a visszavágóra, azonban fel kellett készülni egy kínkeserves párharcra is, hiszen a moldávok kiválóan futtatják a kontrákat.

Michael Borisnak nem volt könnyű dolga, 19 mezőnyjátékossal kell még mindig operálnia a nemzetközi porondon. Kissé rotálta együttesét, Claudiu Bumba először kezdett hazai környezetben, Stopira pedig a védelem tengelyében kapott helyet. Kenan Kodro volt a Vidi egyetlen csatára, a bosnyák támadó az EKL előző körében duplázott a Gabala ellen, azonban azóta nem találta a kaput.

A találkozó első negyedórájában helyzetbe sem került, de a társak sem, igaz, mezőnyfölényben futballozott a Vidi, de enerváltan játszott. A középpálya is erőtlennek tűnt ekkor, A 16. percben Pinto mellől ugratták ki Cojocarut, Kovács Dánielnek kellett kirobbannia a kapuból. Két minutummal később már ő is csak szemlélte a labdát a levegőben úszva: Ambros 16 méterről tekert a bal kapufára. Ez kellett, hogy magához térjen a Vidi! A 20. percben egy kapu előtti kavarodás közepette Kodro nem jutott lövéshez, az érkező Dárdai Palkó azonban igen, az ötösön belülről belsőzött a hálóba, 1-0. Gyorsan el akarta dönteni a meccset, a fehérvári egylet, egy minutummal később Kodrót buktatta a kapus, Avram, a tizenegyest a sértett végezte el. Kenan Kodro a jobb alsóra lőtt, Avram ugyan beleért, de a labda a hálóban kötött ki, 2-0. A szünet előtt eldöntötte a meccset a Vidi. A 35. percben Dárdai küldött be egy szögletet, Stopira emelkedett az égbe, s közelről bólintott a kapuba, 3-0.

A szünetben Michael Boris két gólszerzőjét is pihentette, hiszen vasárnap este fontos bajnokin fogadja a csapat a Honvédot. Kodro helyett Budu Zivzivadze lépett csatába, Dárdait pedig Funsho Bamgboye váltotta.

Fordulás után is a hazai együttes futballozott fölényben. No nem futószalagon, de rendületlenül érkeztek a támadások a moldávok kapuja elé. Funsho Bamgboye 14 méterről, jobbról emelt finom mozdulattal a hosszú sarok felé, centikkel tévedett csak. Nego húzta meg aztán a bal oldalon centerezése két fehérvári játékos lába előtt is elsuhant. A 66. percben aztán újra a vonal mögé kellett piszkálnia Avram kapusnak. Bamgboye cikázott egészen az alapvonalig, majd remek ütemben lőtte vissza a labdát a berobbanó Ivan Petrjak lábára, aki közelről helyezett a kapuba, 4-0.

Nagyon úgy tűnt, az 1. FC Köln szurkolói nem hiába kezdtek el már most hozzájutni az esetleges, Mol Fehérvár elleni magyarországi összecsapás belépőit, mert a Boris-csapat négygólos előnyre aligha bukja el a Petrocub elleni párharcot.

Szóhoz jutott a Vidiben a nyári szerzemény, Peter Pokorny is, aki egy szép, alig célt tévesztő lövéssel vétette észre magát. Budu Zivzivadze is megirigyelte szlovák kollégáját, 17 méterről tüzelt a kapu mellé. Már csak három perc volt hátra a rendes játékidőből, mikor újabb tizenegyeshez jutott a Vidi. A büntetőt Budu Zivzivadze lőtt a hálóba a kapus érintésével, így a Mol Fehérvár FC már 5-0-ra vezetett. Nemzetközi kupameccsen utoljára 1984-ben, a Partizan Belgrád ellen, Szabó József mesternégyesével nyert utoljára ilyen arányban a Videoton.

A visszavágó már formalitásnak tűnik, s ha továbblép a Vidi a Bundesligában szereplő Köln vár a csapatra a playoff-ban.

Jegyzőkönyv

Mol Fehérvár FC – Petrocub Hincesti 5-0 (3-0)

Mol Aréna Sóstó, 3365 néző. Vezette: V. A. Thorarinsson (izlandi)

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Fiola, Stopira, Sabanov – Nego (Kojnok, 82.), Ruben Pinto (Makarenko, 62.), Bumba (Pokorny, 71.), Hangya – Dárdai (Bamgboye, a szünetben), Petrjak – Kodro (Zivzivadze, a szünetben). Vezetőedző: Michael Boris

Petrocub: Avram – Platica, Mudrac, Jardan – Revenco, Cotogoi, Potirniche (Graur, 71.), Iosipoi, Bejan (Lupan, 30.) – Cojocaru (Fedorov, 73.), Ambros. Vezetőedző: Ivan Tabanov

Gól: Dárdai (20.), Kodro (23. - büntetőből), Stopira (35.), Petrjak (66.), Zivzivadze (89. - büntetőből)

Sárga lap: Sabanov (55.), Kojnok (83.) ill. Avram (22.), Jardan (41.), Cotogoi (45+2.), Revcenco (88.)