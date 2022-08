Egy héten belül három mérkőzés várt a Puskás Akadémia FC csapatára, amely ugyan az elmúlt négy játéknapon veretlen maradt, ám zsinórban három döntetlent ért el, és ezzel az 5. helyet foglalta el a forduló előtt. Közvetlenül utána következett kedd esti ellenfele, amelynek lett volna miért revánsot vennie, hiszen négy éve győzték le bajnokin utoljára a felcsúti legénységet idegenben.

Mindkét csapat arra készült, hogy bezsebelje a három pontot, a PAFC-nak pedig elsősorban a helyzetek kihasználásában kellett javulniuk a korábbi találkozókhoz képest.

Lendületesen indított a hazai gárda, az első öt percben beszorították ellenfelüket, akik jóformán át sem lépték a felezővonalat. A 8. percben aztán Lamin Colley kapott a jobb oldalról remek labdát Shahab Zaheditől, ám a gambiai támadó rövid alsó sarokra tartó lövést Riccardo Piscitelli védte lábbal bravúrosan. A túloldalon sem maradtak ezután adósak a lövéssel a fehér mezesek, Stefan Drazsics közeli löketét tolta ki Tóth Balázs. A 14. percben Urblik József villant, egy, a hátvédek által röviden felszabadított labda került elé, és 17 méteres próbálkozása alig szállt el a bal felső sarok mellett. A 21. percben ismét Drazsics előtt nyílott gólszerzési lehetőség, de Cseri Tamás labdáját végül nem tudta átemelni a kapuson, mert a védők közbe avatkoztak. Majd Cseri jobbról, kissé kiszorított pozícióból tört kapura, és éles szögből leadott 7 méteres lövése igencsak feladta a leckét Tóth Balázsnak, aki vetődve mentett. A 44. percben egy vendég szabadrúgásból belőtt beadást Andrej Lukic kapásból kapura tűzte 12 méterről, és a labda a jobb oldali kapufát érintve hagyta el a játékteret.

A szünetben a vendéglátók trénere, Hornyák Zsolt kettőt cserélt, és ezt követően érezhetően megélénkült a játék, igaz a kövesdi kispad is úgy gondolta, hogy frissít, és az új szerzemény, Bobál Gergely állt be, aki a Vasastól érkezett kölcsönbe a Matyóföldre. A 70. percben nagyon közel volt a gólhoz a PAFC, Kiss Tamás ügyesen játszotta magát tisztára az alapvonalnál, beadását viszont Luciano Slagveer 8 méterről szinte kilőtte a stadionból… Más kérdés, hogy az eset után kiderült, hogy lest jelzett az asszisztens.

Majd a 77. percben éppen csak beállt Artem Favorov, és az első labdaérintéséből Jakov Puljic jobb oldali beadását 14 méterről kapásból vágta a kapu közepébe, 1-0.

A gól érthetően nagyobb sebességre sarkalta a Mezővesd együttesét, bár csak kisebb lehetőségeik akadtak a folytatásban. Azért lett volna erre alkalmuk a 89. percben, amikor Luka Lakveheliani egy csel után 14 méterről lőtt, ám a labda egy közbelépő hátvéd lábáról kipattant szögletre.

A 90. percben még Lukic mentett nagyot Kiss T. 9 méteres lövése után. Erre válaszul Kamer Qaka jobb oldali szögletét elfejelte ugyan Bobál Gergely, de Tóth Balázsnak nem okozott gondot a labda begyűjtése.

A 93. percben Alexandru-Michail Baluta cselsorozata után lövőhelyzetbe is került, de egy méterrel lőtte el a léc fölött a labdát. Zárszóként pedig Nagy Gergő került lövőhelyzetbe 17 méterre a kaputól, rosszul találta el, így könnyű zsákmánya lett Tóthnak.

Közepes színvonalú találkozón egy jól eltalált lövés döntött, bár a vendégeknek is számos sanszuk volt a gólszerzésre, de ezekkel nem tudtak élni.

Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-0 (0-0)

Felcsút, Pancho Aréna, 1028 néző

Vezette: Derdák Marcell (Buzás Balázs, Huszár Balázs)

Puskás Akadémia FC: Tóth B. - Mezghrani, Batik, Stronati, Komáromi – Slagveer (Baluta, 76.), Urblík, van Nieff (Corbu, 46.), Skribek (Kiss T., 46.) – Colley (Puljic, 66.), Zahedi (Favorov, 76.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli - Schmiedl, Kállai K., Lukic, Bobál D. - Molnár G. (Qaka, 65.), Nagy G., Karnickij (Selmani, 83.), Cseri (Kállai Z., 64.), Vajda (Lakvekheliani, 93.), – Drazsics (Bobál G., 57.). Vezetőedző: Supka Attila

Gól: Favorov (77.)

Sárga lap: Colley (41.), Komáromi (43.), ill. Nagy G. (52.)