- Milyen tervekkel vágnak neki a bajnokságnak?

- Mit vár a hétvégi meccstől?

2022. augusztus 21. vasárnap 17:0

Bicske II. – Ikarus-Maroshegy

Michal Pekowski a Bicske II. vezetőedzője: - Újoncok vagyunk, de nem harcoltuk ki a helyet a megyei első osztályba, felkértek minket, mert több csapat nem vállalta a szereplést. Nem lehet más célunk, mint a bennmaradás, hiszen fiatal csapatunk van, melynek jelentős része még az utánpótlás bajnokságokban is szerepelhet, így nekik több fronton kell majd helytállniuk. Van néhány rutinosabb játékosunk, de feltétlenül az a cél, hogy a fiatal játékosokat felépítsük, hogy majd hosszú távon a felnőtt, NB III-as csapat tagjai legyenek. Eredménykényszer nincsen, viszont mindent meccset meg szeretnénk nyerni. A játékosok nagy része 2004-es és 2005-ös születésű. Akik az NB III-as csapatban játszanak azok ott általában játéklehetőséget kapnak, így visszajátszókra csak akkor számíthatok, ha nem lépnek pályára az NB III-ban, de azoknak is meglesz a lehetőségük beszállni, akik magasabb szinten játszanak, hogyha Csordás Csaba vezetőedző úgy dönt, ám ez nagy valószínűséggel nem lesz gyakori eset. Az előző héten volt a főpróbánk a Puskás AFC III. csapatával, mondtam a játékosoknak, hogy már arra is úgy kell készülnünk mintha bajnoki lenne. Meg szeretnék nyerni az Ikarus elleni találkozót, dominálnánk a játékot, szép támadásokat vezetve.

Csór Truck-Trailer – Tóvill Kápolnásnyék

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Újoncként, úgy, hogy osztályt váltottunk nem is lehet más célunk, mint a stabil bennmaradás. Erre készülünk. Természetesen minden ellenfelet tisztelünk, számukra mi vagyunk, az újoncok az osztályban szeretnék meglepetéseket is okozni, de a realitás és az elvárás hogy év végén a csapat neve alatt húzzák meg a vonalat. A játékoskeretben nagy változások nem voltak, a gerincet az a csapat adja, amely a megyei másodosztályban szerepelt. Melléjük tudtunk tehetséges fiatalokat igazolni, így aztán négy-öt fő tekintetében változott az állomány. Ezek a játékosok nem biztos megyei első osztályúak voltak, hanem alacsonyabb osztályokban, illetve az utánpótlásban szerepeltek. Az előző heti kupamérkőzések nem lehetnek irányadóak a hétvégi bajnokira, a tavalyi eredményeket figyelembe véve és látva a Kápolnásnyék keretét - amely nem sokat változott - egy nagyon masszív több éve együtt játszó garnitúra. Annak idején a megyei másodosztályban nagy csatákat vívtunk, melyekből rendszerint ők kerültek ki győztesen. A hazai pálya előnyét élvezve jó mérkőzést játszani szeretnénk, pontot, pontokat szerezni. Minden újonc csapat számára a legfontosabb, hogy a hazai pálya előnyét kihasználja, mert különben esélyünk sem lehet.

Martonvásár – Sárosd

Horváth László a Martonvásár vezetőedzője: - Minimum a középmezőnyben szeretnénk végezni, kissé átalakult a csapat múltak érkezők és távozók egyaránt. Más alakulat lesz, mint a tavalyi, bár korban nem sokat változott a csapat összetétele aztán majd elválik, hogy ez mire lesz elég. Nem vár ránk könnyű feladat a Sárosd ellen, de próbáljuk felvenni velük a kesztyűt. A kupa szereplésünk némi reményt és önbizalmat adhat pozitív értelemben, mert az utóbbi időben, amit mutatott a csapat az tetszett. Bizakodó vagyok, talán meglephetjük a Sárosdot.

MÁV Előre FC Főnix – Tordas R-Kord

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Ugyanazokkal a tervekkel várunk neki az idei szezonnak, mint a tavalyinak szeretnénk megnyerni a bajnokságot és felkerülni az NB III-ba. Rengeteg új játékos van a csapatban egész nyáron azzal foglalkoztunk, hogy megerősítsük a keretet és versenyképessé tegyük. A szakmai stábban is változás történt, Petres Tamás fogja segíteni a munkámat. Érkezett Andróczi Krisztofer, Kosztolányi Bence, Simon Viktor, valamint Baracsról Salamon Miklós, aki rutinos játékosként nagyon sokat segíthet majd a fiataloknak. A baj az, hogy rendkívül kevés idő állt rendelkezésre a felkészülés során dacára annak, hogy időben elkezdtük. Tavaly, illetve tavaly előtt a Covid miatt nem tudtam elmenni nyaralni a játékosok, és szinte mindenki kihasználta ezt az alkalmat a csapatból, és nyolc-tíz napokat hiányoztak. A Nagyatád elleni Magyar Kupa mérkőzésen egyértelműen látszott, hogy még nem vagyunk készen, ott számítottam arra, hogy továbbjutunk, ám ez nem történt meg, mert rengeteget hibáztunk és nem játszottunk jól. Nagyon szerettem volna még az előző hétvégén játszani, de nem találtunk ellenfelet. Minden hazai mérkőzésünket, így a Tordas ellenit is szeretnénk megnyerni, jelen állapotunkban teljesen mindegy, hogy milyen játékkal, de lényegesen több idő kell ahhoz, hogy összeálljunk.

Mányi TK – Lajoskomárom

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - Helyezés tekintetében nem tűztünk ki célokat, szeretnénk a középmezőny elején végezni. Úgy érzem masszívabbak lettünk, a támadójátékot erősítve érkezett Varga Zoltán, aki NB III-as múlttal is rendelkezik, Ténai Attila és Nádudvari Dávid Környéről igazoltak hozzánk. A Lajoskomárom csapata próbált erősíteni, csapatot építenek, úgyhogy jobb a szezon elején játszani velük. Nehéz mérkőzés lesz, mert nagyon sok múlik azon, hogy kapjuk el a fonalat. Nem mondom azt ki hogy mi lennénk a találkozó favoritjai, de a győzelem reményében megyünk ki a pályára.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Bodajk SE

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - A vezetőség és a csapat célkitűzése, hogy visszajussunk NB III-ba. Tudjuk azt, hogy nem lesz könnyű, mindig nehéz egy bajnokságot megnyerni, emellett pedig még egy osztályozón is túl kell jutni. Alapjában véve maradtak azok a játékosok, akiket szerettünk volna megtartani, melléjük sikerült igazolni több minőségi labdarúgót, így úgy érzem jó csapatot sikerült összeraktunk a rajtra. Természetesen majd a mérkőzések fogják eldönteni, hogy milyen is lesz ez a csapat. Mindig győzelmet várunk, így a Bodajk ellen sincs ez másképp. Azt azért figyelembe kell venni, hogy kiestünk ugyan két évre a megyei első osztály forgatagából, ettől függetlenül követtük az eseményeket, láttuk azt, hogy milyen szoros volt az előző idény befutója, de hazai környezetben mindenképpen be kell gyűjtenünk a három pontot.

Ercsi Kinizsi – Enying

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Mindig az elsődleges cél az, hogy tisztességesen helyt álljunk, valamint a kiesés elkerülése. Onnantól mindig mérlegelünk, magasabb terveket szövögetünk. Nyilván egy edző mindig többet akar, a maximumra törekszik, de azért az látszik, hogy nagyon sok csapat megerősödött, én az előző bajnokságból kiindulva kiegyenlített lehet a mezőny. Bárki pillanatok alatt ott lehet dobogó közelében, ám ellenkezője is előfordulhat és nem kell ahhoz sok, hogy a kieső helyen tanyázzon. Nagyon sok fiatal van nálunk, érkeztek játékosok is, és össze kell gyúrni ezt egy csapattá. Nem lesz egyszerű, de az elvárás, hogy a Kinizsi a nevéhez méltóan szerepeljen. Mivel ez lesz az első mérkőzés a szezonban minden nagyon képlékeny és bizonytalan. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Enying jó csapat és jól is erősített, így nehéz találkozóra számítunk. Itthon azonban meg kell mutatni az erőnket aztán, majd meglátjuk, hogy mire leszünk képesek. Egy kicsit tartok a mérkőzéstől, de bízom abban, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot.

Szabadnapos: Sárbogárd