Az előző idényben ugyan eredetileg kétszer tizenhat csapattal indultak volna a csatározások, ám Északon jóformán már a kezdet kezdetén azzal kellett szembesülniük az bajnokság szervezőinek, hogy három csapat – az Alcsútdoboz, a Jenő, és a Velence TSE – különböző okok miatt visszalépett, illetve idejekorán (már a 3. fordulóban) befejezte a bajnokságot, míg Délen a hajrá felé közeledve búcsúzott a Tác-Csősz együttese. Abban reménykedhetünk, hogy idén ez a tendencia nem ismétlődik meg, és az eredeti létszámban fejezik be a pontvadászatot a gárdák. Vannak olyan klubok is, amelyek korábban megszűntek, most mégis elindulnak. Ilyen a Mór II. és a Kőszárhegy is. A Szabadegyháza pedig Szabadegyháza-Sárosd II. néven folytatja.

SIMIX ÜVEG-ÁSVÁNY ÉSZAKI CSOPORT

1. forduló

2022. augusztus 21. vasárnap 17:00

Baracska – Tordas R-Kord II., Vértesacsa – Söréd-Bodajk II., Mór II. – Csákberény, Iszkaszentgyörgy – Újbarok, Csókakő – Pázmánd, Kajászó – Magyaralmás, Gyúró – Dinnyés

2. forduló

2022. augusztus 28. vasárnap 17:00

Dinnyés – Kajászó, Magyaralmás – Csókakő, Pázmánd – Iszkaszentgyörgy, Újbarok – Mór II., Csákberény - Söréd-Bodajk II., Vértesacsa – Baracska, Tordas R-Kord II. - Gyúró

3. forduló

2022. szeptember 3., szombat, 16:30

Baracska – Csákberény

2022. szeptember 4., vasárnap, 16:30

Újbarok – Söréd-Bodajk II., Mór II. - Pázmánd, Iszkaszentgyörgy – Magyaralmás, Csókakő – Dinnyés, Kajászó – Gyúró, Tordas R-Kord II. – Vértesacsa

4. forduló

2022. szeptember 11., vasárnap, 16:30

Kajászó – Tordas R-Kord II., Gyúró – Csókakő, Dinnyés – Iszkaszentgyörgy, Magyaralmás – Mór II., Pázmánd – Söréd-Bodajk II., Újbarok – Baracska, Csákberény – Vértesacsa

5. forduló

2022. szeptember 17., szombat, 16:00

Baracska – Pázmánd

2022. szeptember 18., vasárnap, 16:00

Magyaralmás – Söréd-Bodajk II., Mór II. – Dinnyés, Iszkaszentgyörgy – Gyúró, Csókakő – Kajászó, Vértesacsa – Újbarok, Tordas R-Kord II. – Csákberény

6. forduló

2022. szeptember 25., vasárnap, 16:00

Csókakő – Tordas R-Kord II., Kajászó – Iszkaszentgyörgy, Gyúró – Mór II., Dinnyés – Söréd-Bodajk II., Magyaralmás – Baracska, Pázmánd – Vértesacsa, Újbarok – Csákberény

7. forduló

2022. október 1., szombat, 15.00

Baracska – Dinnyés

2022. október 2., vasárnap, 15:00

Gyúró – Söréd-Bodajk II., Mór II. – Kajászó, Iszkaszentgyörgy – Csókakő, Csákberény – Pázmánd, Vértesacsa – Magyaralmás, Tordas R-Kord II. – Újbarok

8. forduló

2022. október 9., vasárnap, 15:00

Iszkaszentgyörgy – Tordas R-Kord II., Csókakő – Mór II., Kajászó – Söréd-Bodajk II., Gyúró – Baracska, Dinnyés – Vértesacsa, Pázmánd – Újbarok, Magyaralmás – Csákberény

9. forduló

2022. október 15., szombat, 15.00

Baracska – Kajászó

2022. október 16., vasárnap, 15:00

Csókakő – Söréd-Bodajk II., Mór II. – Iszkaszentgyörgy, Újbarok – Magyaralmás, Csákberény – Dinnyés, Vértesacsa – Gyúró, Tordas R-Kord II. – Pázmánd

10. forduló

2022. november 20., vasárnap, 13:00

Mór II. – Tordas R-Kord II., Iszkaszentgyörgy – Söréd-Bodajk II., Csókakő – Baracska, Kajászó – Vértesacsa, Gyúró – Csákberény, Dinnyés – Újbarok, Magyaralmás – Pázmánd

11. forduló

2022. október 29., szombat, 14:30

Baracska – Iszkaszentgyörgy

2022. október 30., vasárnap, 13:30

Mór II. – Söréd-Bodajk II., Pázmánd – Dinnyés, Újbarok – Gyúró, Csákberény – Kajászó, Vértesacsa – Csókakő, Tordas R-Kord II. – Magyaralmás

12. forduló

2022. november 6., vasárnap, 13:30

Tordas R-Kord II. – Söréd-Bodajk II., Mór II. – Baracska, Iszkaszentgyörgy – Vértesacsa, Csókakő – Csákberény, Kajászó – Újbarok, Dinnyés – Magyaralmás, Gyúró – Pázmánd

13. forduló

2022. november 12., szombat 13:30

Baracska – Söréd-Bodajk II.

2022. november 13., vasárnap, 13:30

Magyaralmás – Gyúró, Pázmánd – Kajászó, Újbarok – Csókakő, Csákberény – Iszkaszentgyörgy, Vértesacsa – Mór II., Tordas R-Kord II. – Dinnyés

A Pákozd (fehér) szeptember 25-én fogadja majd a Szár együttesét

Fotós: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

HORFER SERLEG DÉLI CSOPORT

1. forduló

2022. augusztus 21. vasárnap 17:00

Rácalmás – Vajta, Kőszárhegy – Sárszentágota, Lajoskomárom II. – MPF-Ráckeresztúr, Szabadegyháza-Sárosd II. – Alap, Besnyő – Dég, Cece – Kulcs

Szabadnapos: Nagylók

2. forduló

2022. augusztus 28. vasárnap 17:00

Kulcs – Besnyő, Dég - Szabadegyháza-Sárosd II., Alap – Nagylók, MPF-Ráckeresztúr – Kőszárhegy, Sárszentágota – Rácalmás, Vajta – Cece

Szabadnapos: Lajoskomárom II.

3. forduló

2022. szeptember 3., szombat, 16:30

Lajoskomárom II. – Alap, Besnyő – Cece

2022. szeptember 4., vasárnap, 16:30

Rácalmás – MPF-Ráckeresztúr, Nagylók – Dég, Szabadegyháza-Sárosd II. – Kulcs, Vajta – Sárszentágota

Szabadnapos: Kőszárhegy

4. forduló

2022. szeptember 10., szombat, 16:30

Besnyő – Vajta

2022. szeptember 11., vasárnap, 16:30

Cece - Szabadegyháza-Sárosd II., Kulcs - Nagylók, Dég - Lajoskomárom II., Alap - Kőszárhegy, MPF-Ráckeresztúr – Sárszentágota

Szabadnapos: Rácalmás

5. forduló

2022. szeptember 17., szombat, 16:00

Lajoskomárom II. – Kulcs

2022. szeptember 18., vasárnap, 16:00

Rácalmás – Alap, Kőszárhegy – Dég, Nagylók – Cece, Szabadegyháza-Sárosd II. – Besnyő, Vajta – MPF-Ráckeresztúr

Szabadnapos: Sárszentágota

6. forduló

2022. szeptember 24., szombat, 16:00

Besnyő – Nagylók

2022. szeptember 25., vasárnap, 16:00

Szabadegyháza-Sárosd II. – Vajta, Cece - Lajoskomárom II., Kulcs - Kőszárhegy, Dég – Rácalmás, Alap – Sárszentágota

Szabadnapos: MPF-Ráckeresztúr

7. forduló

2022. október 1., szombat, 15.00

Lajoskomárom II. – Besnyő

2022. október 2., vasárnap, 15:00

Rácalmás – Kulcs, Kőszárhegy – Cece, Nagylók – Szabadegyháza-Sárosd II., MPF-Ráckeresztúr – Alap, Sárszentágota – Dég

Szabadnapos: Vajta

8. forduló

2022. október 8., szombat, 15.00

Besnyő – Kőszárhegy

2022. október 9., vasárnap, 15:00

Nagylók – Vajta, Szabadegyháza-Sárosd II. – Lajoskomárom II., Cece - Rácalmás, Kulcs – Sárszentágota, Dég - MPF-Ráckeresztúr

Szabadnapos: Alap

9. forduló

2022. október 15., szombat, 15.00

Lajoskomárom II. – Nagylók

2022. október 16., vasárnap, 15:00

Rácalmás – Besnyő, Kőszárhegy – Szabadegyháza-Sárosd II., MPF-Ráckeresztúr – Kulcs, Sárszentágota – Cece, Vajta – Alap

Szabadnapos: Dég

10. forduló

2022. november 19., szombat, 13:00

Lajoskomárom II. – Vajta, Besnyő – Sárszentágota

2022. november 20., vasárnap, 13:00

Nagylók – Kőszárhegy, Szabadegyháza-Sárosd II. – Rácalmás, Cece - MPF-Ráckeresztúr, Dég – Alap

Szabadnapos: Kulcs

11. forduló

2022. október 30., vasárnap, 13:30

Rácalmás – Nagylók, Kőszárhegy – Lajoskomárom II., Alap – Kulcs, MPF-Ráckeresztúr – Besnyő, Sárszentágota – Szabadegyháza-Sárosd II., Vajta – Dég

Szabadnapos: Cece

12. forduló

2022. november 5., szombat, 13:30

Lajoskomárom II. – Rácalmás,

2022. november 6., vasárnap, 13:30

Kőszárhegy – Vajta, Nagylók – Sárszentágota, Szabadegyháza-Sárosd II. – MPF-Ráckeresztúr, Cece – Alap, Kulcs – Dég

Szabadnapos: Besnyő

13. forduló

2022. november 13., vasárnap, 13:30

Rácalmás – Kőszárhegy, Dég – Cece, Alap – Besnyő, MPF-Ráckeresztúr – Nagylók, Sárszentágota – Lajoskomárom II., Vajta – Kulcs

Szabadnapos: Szabadegyháza-Sárosd II.